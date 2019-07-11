Прикольные поздравления с днем рождения на 11 июля

Вы родились 11 июля, знак зодиака Рак. Развивайте свои врожденные технические, организаторские и деловые способности.

Вас отличают практическое мастерство, высокая работоспособность и желание быть уверенным в будущем. Вы чувствительны и мечтательны, но обладаете сильным и решительным характером. Вы восприимчивы, хорошо чувствуете форму и можете сочетать свои практические навыки с художественными талантами.

Хотя вы практичны и разумны, вам следует больше доверять своей интуиции или первому впечатлению и осознавать свою внутреннюю силу. Вы подходите к жизни по-деловому, откровенно и честно; тем не менее вам надо остерегаться склонности к упрямству или нетерпению.

Обычно у вас прекрасное финансовое положение, и даже если вы считаете себя несколько стесненным в средствах, неприятности быстро заканчиваются. Благодаря настойчивости и старанию вы можете извлечь выгоду из многих возможностей, возникающих на вашем жизненном пути.

Однако многое может зависеть от вашего умения держать себя в руках. Кроме того, чувство долга иногда подавляет ваши душевные стремления.

После 11 лет ваши уверенность в себе и творческие способности постоянно растут. После 41 года вы, вероятно, становитесь терпеливее и аналитичнее, что может проявляться в практической помощи другим людям.

В 71 год наступает следующий резкий поворот: возрастает важность родственных отношений и возникает больший интерес к гармонии и красоте.

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Желаю скатерть самобранку,

А на ней пивка с таранкой,

Дорогого кофе в зернах,

Коньячка с икрою черной,

Шашлычка с дымком пахучим

И шампанского покруче,

Ананасов и бананов,

Всех — по десять килограммов,

А еще мешок с деньгами

И шкатулку с чудесами,

Со здоровьем сундучок,

Чтоб всегда был "бодрячок",

Сотню лет прожить, кайфуя.

С днем рождения, целую!

Хэппи бездэй и пусть будет хэппи твой эври дэй. Кароче, улетного настроения, крепучего здоровья, громадного терпения, постоянного рвения, ни одного затмения и вечного бурления вулкана страстей.

***

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

С днем рожденья поздравляем

И простых вещей желаем:

Чтоб в душе все ликовало,

А сердечко в такт стучало.

Что задумалось — сбылось.

Все купилось, продалось.

Чтобы дома оценили,

Вместо кресла трон купили.

На работе уважали,

Все идеи принимали.

Чтобы в отпуск — на курорты,

Сами делались ремонты.

И на счет стабильно тек

Крупный денежный поток.

Тебе желаю позитива,

И хорошего интима.

Яхту, дачу, самолет,

Состояние пускай растет.

Чтоб друзья не подводили,

А с тобой они чудили.

Чтоб здоровья бы хватало,

Красота не пропадала.

Было весело сегодня,

И на утро превосходно.

Будет в жизни вдохновение,

Поздравляю с днем рождения!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю,

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

Чтобы жизнь тебя любила,

Щедро-щедро одарила!

Ну а тем, кто не согласен,

В руки — флаг! И путь им ясный!

Желаю здоровья и жизни богатой,

Шикарную дачу, большую зарплату.

Пусть в жизни все будет лишь "Вау!" да "Ах!",

От счастья звенит пусть в обоих ушах.

Путевку на Кипр и пальто "от Габбана".

И премий внеплановых в оба кармана.

Пусть будет отличным всегда настроение

И длится неделями твой день рождения.