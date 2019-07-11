Прикольные поздравления с днем рождения на 11 июля

Вас отличают практическое мастерство, высокая работоспособность и желание быть уверенным в будущем. Вы чувствительны и мечтательны, но обладаете сильным и решительным характером. Вы восприимчивы, хорошо чувствуете форму и можете сочетать свои практические навыки с художественными талантами.
Хотя вы практичны и разумны, вам следует больше доверять своей интуиции или первому впечатлению и осознавать свою внутреннюю силу. Вы подходите к жизни по-деловому, откровенно и честно; тем не менее вам надо остерегаться склонности к упрямству или нетерпению.
Обычно у вас прекрасное финансовое положение, и даже если вы считаете себя несколько стесненным в средствах, неприятности быстро заканчиваются. Благодаря настойчивости и старанию вы можете извлечь выгоду из многих возможностей, возникающих на вашем жизненном пути.
Однако многое может зависеть от вашего умения держать себя в руках. Кроме того, чувство долга иногда подавляет ваши душевные стремления.
После 11 лет ваши уверенность в себе и творческие способности постоянно растут. После 41 года вы, вероятно, становитесь терпеливее и аналитичнее, что может проявляться в практической помощи другим людям.
В 71 год наступает следующий резкий поворот: возрастает важность родственных отношений и возникает больший интерес к гармонии и красоте.
Я желаю позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Чтоб на утро не болеть
И, конечно, не стареть.
Поздравляю с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья!
Желаю скатерть самобранку,
А на ней пивка с таранкой,
Дорогого кофе в зернах,
Коньячка с икрою черной,
Шашлычка с дымком пахучим
И шампанского покруче,
Ананасов и бананов,
Всех — по десять килограммов,
А еще мешок с деньгами
И шкатулку с чудесами,
Со здоровьем сундучок,
Чтоб всегда был "бодрячок",
Сотню лет прожить, кайфуя.
С днем рождения, целую!
Хэппи бездэй и пусть будет хэппи твой эври дэй. Кароче, улетного настроения, крепучего здоровья, громадного терпения, постоянного рвения, ни одного затмения и вечного бурления вулкана страстей.
***
Жить кайфово, офигенно,
Нереально, несравненно,
Потрясающе, прекрасно,
Сказочно, роскошно, классно,
Вкусно, пряно, ярко, страстно,
Упоительно, потрясно,
С обожаньем, с вдохновеньем
Я желаю в день рожденья!
С днем рожденья поздравляем
И простых вещей желаем:
Чтоб в душе все ликовало,
А сердечко в такт стучало.
Что задумалось — сбылось.
Все купилось, продалось.
Чтобы дома оценили,
Вместо кресла трон купили.
На работе уважали,
Все идеи принимали.
Чтобы в отпуск — на курорты,
Сами делались ремонты.
И на счет стабильно тек
Крупный денежный поток.
Тебе желаю позитива,
И хорошего интима.
Яхту, дачу, самолет,
Состояние пускай растет.
Чтоб друзья не подводили,
А с тобой они чудили.
Чтоб здоровья бы хватало,
Красота не пропадала.
Было весело сегодня,
И на утро превосходно.
Будет в жизни вдохновение,
Поздравляю с днем рождения!
Желаю стрессов избежать
И по ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм,
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал.
С днем рожденья поздравляю!
Много денежек желаю,
Голова чтоб не болела,
А душа всегда чтоб пела!
Чтобы жизнь тебя любила,
Щедро-щедро одарила!
Ну а тем, кто не согласен,
В руки — флаг! И путь им ясный!
Желаю здоровья и жизни богатой,
Шикарную дачу, большую зарплату.
Пусть в жизни все будет лишь "Вау!" да "Ах!",
От счастья звенит пусть в обоих ушах.
Путевку на Кипр и пальто "от Габбана".
И премий внеплановых в оба кармана.
Пусть будет отличным всегда настроение
И длится неделями твой день рождения.