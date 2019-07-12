День Петра и Павла 2019: красивые открытки с праздником

В этот день почитается память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Данный праздник почитался ранними христианами. Его отмечали в Римской империи. День Петра и Павла знаменует окончание Апостольского (также его называют Петровским) поста, который начинается спустя неделю после Святой троицы.В этот день почитается память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Данный праздник почитался ранними христианами. Его отмечали в Римской империи. День Петра и Павла знаменует окончание Апостольского (также его называют Петровским) поста, который начинается спустя неделю после Святой троицы.