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Пятница, 12.07.2019
День Петра и Павла 2019: красивые открытки с праздником
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День Петра и Павла 2019: красивые открытки с праздником

В этот день почитается память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Данный праздник почитался ранними христианами. Его отмечали в Римской империи. День Петра и Павла знаменует окончание Апостольского (также его называют Петровским) поста, который начинается спустя неделю после Святой троицы.В этот день почитается память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Данный праздник почитался ранними христианами. Его отмечали в Римской империи. День Петра и Павла знаменует окончание Апостольского (также его называют Петровским) поста, который начинается спустя неделю после Святой троицы.
Фото: www.pinterest.com
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Праздник, История, Традиции, Поздравление, Запреты, Открытки, 12 июля, Гифки, Церковный календарь, Петровый пост, День Петра и Павла 2019.
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