СМС поздравления с Днем рождения на 12 июля

Вы родились 12 июля, знак зодиака Рак. Природная деловитость и способность необычно и оригинально смотреть на вещи предполагают, что вы — объективный мыслитель. Проявлению этой объективности, однако, могут помешать ваши нерешительность и непредсказуемость.
Обычно вы легко впитываете окружающую вас атмосферу благодаря своей повышенной восприимчивости. Кроме того, вы подвержены смене настроений и потому нуждаетесь в гармоничной среде.
Чаще всего беспокойство и волнения в вашей жизни связаны с денежными проблемами и могут противоречить вашему умению улаживать затруднения и находить простые решения.
Тщательность, сосредоточенность и стремление к совершенству помогают вам очень быстро воспринимать новые идеи и методы, а благодаря своему искусству общения вы обычно оказываетесь веселым и приятным собеседником.
Для благополучия вам необходима позитивная жизненная философия. Чтобы избежать пессимизма, сосредоточьте внимание на неотложном деле, а не разбрасывайтесь и не распыляйте силы в нервной спешке.
После 10 лет повысятся ваши шансы на развитие сил, творческих способностей и форм самовыражения. После 40 лет вы станете прагматичнее и проницательнее.
В 70 лет вы можете пережить еще один поворот судьбы, ваши интересы обратятся к родственным отношениям, гармонии и уравновешенности.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!
***
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.
***
Желаю много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья,
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровье будет на все сто,
Улыбок, смеха я желаю,
И пусть все в жизни будет ок!
Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!
***
Поздравляя с днем рожденья,
Пожелать хочу веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливо жить!
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко!
Пусть здоровье лишь крепчает,
А задор не угасает!
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
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Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!
С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!