СМС поздравления с Днем рождения на 12 июля

Творческие способности и предприимчивость, практические навыки и интуитивная прозорливость — вот лишь некоторые из ваших врожденных достоинств. Вы идеалистичны и мечтательны.

Вы родились 12 июля, знак зодиака Рак. Природная деловитость и способность необычно и оригинально смотреть на вещи предполагают, что вы — объективный мыслитель. Проявлению этой объективности, однако, могут помешать ваши нерешительность и непредсказуемость.

Обычно вы легко впитываете окружающую вас атмосферу благодаря своей повышенной восприимчивости. Кроме того, вы подвержены смене настроений и потому нуждаетесь в гармоничной среде.

Чаще всего беспокойство и волнения в вашей жизни связаны с денежными проблемами и могут противоречить вашему умению улаживать затруднения и находить простые решения.

Тщательность, сосредоточенность и стремление к совершенству помогают вам очень быстро воспринимать новые идеи и методы, а благодаря своему искусству общения вы обычно оказываетесь веселым и приятным собеседником.

Для благополучия вам необходима позитивная жизненная философия. Чтобы избежать пессимизма, сосредоточьте внимание на неотложном деле, а не разбрасывайтесь и не распыляйте силы в нервной спешке.

После 10 лет повысятся ваши шансы на развитие сил, творческих способностей и форм самовыражения. После 40 лет вы станете прагматичнее и проницательнее.

В 70 лет вы можете пережить еще один поворот судьбы, ваши интересы обратятся к родственным отношениям, гармонии и уравновешенности.

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

С днем рождения! Пусть каждый день приносит радость, улыбки и подарки, пусть все мечты исполняются, а планы реализуются, пусть окружают только искренние люди, преданные друзья, и пусть не будет места для уныния и печалей!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Денег, бодрости, веселья,

Пусть удача будет рядом,

Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь

Пусть идут всегда с тобой.

Чтобы дом был полон смеха,

Счастья, радости, успеха!

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

***

Желаю много-много счастья,

Побольше мира, доброты,

Пускай обходят все ненастья,

И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,

Здоровье будет на все сто,

Улыбок, смеха я желаю,

И пусть все в жизни будет ок!

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

***

Поздравляя с днем рожденья,

Пожелать хочу веселья,

Не тужить и не грустить,

А всегда счастливо жить!

Радости, любви, достатка,

Чтоб тебе жилось лишь сладко!

Пусть здоровье лишь крепчает,

А задор не угасает!

Желаю радостных мгновений,

Событий ярких и смешных,

Возможностей и вдохновения,

Улыбок добрых, озорных.

Здоровья чтоб на жизнь хватало,

Успехов чтоб не перечесть.

В твой день рождения желаю

Всех благ, что в этом мире есть.

***

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!