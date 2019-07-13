Красивые поздравления с днем рождения на 13 июля

Вы восприимчивы и отличаетесь хорошей интуицией, твердыми убеждениями и способностью понимать других людей, а также сильными общественными устремлениями и оригинальными идеями.
Склонность ввязываться в финансовые авантюры указывает, что вы могли бы извлечь выгоду и добиться успеха в совместных делах и объединениях.
Вы — идеалист с ярким воображением и повышенной чувствительностью. Вы легко впитываете окружающую вас атмосферу, но колебания между приподнятым настроением и унынием могут негативно повлиять на ваше внутреннее спокойствие. Вы нуждаетесь в стабильности и душевном равновесии.
Потребность в личных контактах, однако, означает, что научившись делиться и общаться, вы можете вдохновлять других своим идеалистичным и дружелюбным характером.
Активный ум и врожденная склонность к деятельности, связанной с людьми, указывают, что вы любите интеллектуальную работу и преуспеваете благодаря новым возможностям и контактам. Но остерегайтесь спорить и упрямиться, когда у вас что-то не получается.
После 9 лет вы, вероятно, становитесь энергичнее, позитивнее и увереннее. Вам дано преимущество научиться искусству общения в раннем возрасте.
В 39 лет начинается новый период: вы становитесь аккуратнее и разборчивее, в вас пробуждается желание быть полезным.
В 69 лет наступает следующий крутой поворот. Родственные отношения станут играть более важную роль в вашей жизни; возрастет также тяга к искусству и красоте.
Хочу поздравить с днем рождения
И пожелать спешу скорей:
Мешок здоровья, чан варенья
И самых чумовых идей.
Пусть в жизни будет все отлично,
Пусть будут верными друзья,
А настроение — феерично,
Ведь лучше и желать нельзя.
И красочных воспоминаний,
И счастья целый кузовок,
И исполнения желаний,
И радости большой кусок!
Поздравляю с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты,
Удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть,
Покинула тревога...
Моментов ярких будет пусть
Невероятно много!
В благополучии, любя,
Тебе я жить желаю
И с днем рождения тебя
Сердечно поздравляю!
От души хочу поздравить
С днем рождения тебя,
Пожелаю в этот праздник
Много радости, добра.
Жизнь твоя пусть будет яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.
Пусть мечты твои и цели
Все сбываются всегда.
Напоследок пожелаю
Я здоровья и тепла.
Желаю тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.
И полною чашей пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, терпения — тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения —
Всего я желаю в твой день. С днем рождения!
Желаю в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь тебя вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Пусть подарит день рождения
Счастье, нежность и успех,
Море ярких впечатлений,
Самый звонкий в мире смех!
И большой запас везения,
Процветания, доброты,
Чтоб не трогали сомнения
И исполнились мечты!