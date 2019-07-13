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Красивые поздравления с днем рождения на 13 июля

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Красивые поздравления с днем рождения на 13 июля
08:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 13 июля, знак зодиака Рак. Ваши глубокие эмоции требуют выражения в какой-либо форме.

Вы восприимчивы и отличаетесь хорошей интуицией, твердыми убеждениями и способностью понимать других людей, а также сильными общественными устремлениями и оригинальными идеями.

Склонность ввязываться в финансовые авантюры указывает, что вы могли бы извлечь выгоду и добиться успеха в совместных делах и объединениях.

Вы — идеалист с ярким воображением и повышенной чувствительностью. Вы легко впитываете окружающую вас атмосферу, но колебания между приподнятым настроением и унынием могут негативно повлиять на ваше внутреннее спокойствие. Вы нуждаетесь в стабильности и душевном равновесии.

Потребность в личных контактах, однако, означает, что научившись делиться и общаться, вы можете вдохновлять других своим идеалистичным и дружелюбным характером.

Активный ум и врожденная склонность к деятельности, связанной с людьми, указывают, что вы любите интеллектуальную работу и преуспеваете благодаря новым возможностям и контактам. Но остерегайтесь спорить и упрямиться, когда у вас что-то не получается.

После 9 лет вы, вероятно, становитесь энергичнее, позитивнее и увереннее. Вам дано преимущество научиться искусству общения в раннем возрасте.

В 39 лет начинается новый период: вы становитесь аккуратнее и разборчивее, в вас пробуждается желание быть полезным.

В 69 лет наступает следующий крутой поворот. Родственные отношения станут играть более важную роль в вашей жизни; возрастет также тяга к искусству и красоте.

 

Хочу поздравить с днем рождения

И пожелать спешу скорей:

Мешок здоровья, чан варенья

И самых чумовых идей.

 

Пусть в жизни будет все отлично,

Пусть будут верными друзья,

А настроение — феерично,

Ведь лучше и желать нельзя.

 

И красочных воспоминаний,

И счастья целый кузовок,

И исполнения желаний,

И радости большой кусок!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья, жизни долгих лет,

Пусть исполнятся стремления,

А в глазах не гаснет свет.

 

В сердце пусть сияет радость,

Жизнь к победам вдохновит

И большой успех приманит,

И мечты осуществит!

Пускай сбываются мечты,

Всё в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется!

 

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много!

 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

Прикольные поздравления с днем рождения

От души хочу поздравить

С днем рождения тебя,

Пожелаю в этот праздник

Много радости, добра.

 

Жизнь твоя пусть будет яркой,

Будь с улыбкою всегда.

Ты иди по жизни смело,

Не волнуйся никогда.

 

Пусть мечты твои и цели

Все сбываются всегда.

Напоследок пожелаю

Я здоровья и тепла.

Желаю тебе много-много добра,

Сундук золотишка, мешок серебра,

Счет в банке швейцарском, да можно — в любом.

И полною чашей пусть будет твой дом!

 

Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везения —

Всего я желаю в твой день. С днем рождения!

Желаю в жизни только света,

Тепла, успехов и любви.

В душе чтоб было вечным лето,

Чтоб звезды в путь тебя вели.

 

Лишь радости, в делах — удачи,

Свершений новых и побед.

И только так — никак иначе.

Счастливых, ярких, долгих лет!

СМС поздравления с Днем рождения 

Пусть подарит день рождения

Счастье, нежность и успех,

Море ярких впечатлений,

Самый звонкий в мире смех!

 

И большой запас везения,

Процветания, доброты,

Чтоб не трогали сомнения

И исполнились мечты!

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