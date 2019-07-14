Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах

Рожденные 14 июля убедительны – и еще как!

Если их решительного и внушающего доверие имиджа недостаточно, для того чтобы склонить на свою сторону оппонента, они восполняют пробел неподражаемым шармом. Некоторые из них располагают к себе собеседника уже с самой первой встречи. Остальные завоевывают сердца прямо противоположным методом: их подход вкрадчив и незаметен. Те из них, кто поначалу производит впечатление консервативных или даже бесцветных личностей, своим профессионализмом и объективностью неизменно добиваются доверия впоследствии.

Самое удивительное, что притягательность рожденных 14 июля срабатывает на бессознательном уровне. Возможно, это происходит потому, что сами они не рассматривают личное обаяние как самоцель, но лишь как способ каким-то образом просветить окружающих. В большинстве своем рожденные 14 июля обладают блестящими профессиональными навыками. Истории, рассказываемые ими, всегда увлекательны и правдивы. Таким образом, уличить их во лжи практически невозможно. Если же люди, чей день рождения 14 июля на самом деле говорят правду, это лишний раз подчеркивает ценность той информации, которую они предлагают. К сожалению, многие из них зачастую попадают под подозрение, поскольку их рассказы кажутся слишком уж достоверными.

Несмотря на редкостный шарм, уверенность в себе и здоровое чувство юмора, рожденные в этот день периодически впадают в депрессию – казалось бы, без видимых на то причин. Однако при желании можно заметить, что в их образе всегда присутствует едва уловимый налет грусти, но это делает тех, кто родился 14 июля, еще более привлекательными и человечными. Оставшись наедине, люди, чей день рождения 14 июля целиком отдаются мрачным плутоническим силам, живущим в их душе, поэтому вряд ли вы ошибетесь, если станете утверждать, что рожденные 14 июля всю свою жизнь пребывают в контакте с наиболее темными сторонами человеческой натуры.

Поскольку окружающие искренне восхищаются ими и всегда прислушиваются к их суждениям, рожденным 14 июля следует тщательно проверять правдивость своих бесконечных повествований. Не стоит делать слишком крепкую смесь из выдумки и фантазии.

Какие люди, чей знак зодиака 14 июля? Весьма простые в общении, рожденные 14 июля способны достучаться до огромной аудитории слушателей и даже увлечь их за собой. Их талант сочинительства уникален и, как и у фокусников, неиссякаем. Те же из них, кто не понимает себя до конца, могут неправильно использовать свое влияние и манипулировать близкими людьми бессознательно. А это уже чревато опасными последствиями.

Поздравления

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы - как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

Желаю стрессов избежать

И по ночам спокойно спать.

Пускай здоровый пофигизм

Твой укрепляет организм,

А чтобы тонус не страдал,

Почаще наполняй бокал.

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю,

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

Чтобы жизнь тебя любила,

Щедро-щедро одарила!

Ну а тем, кто не согласен,

В руки - флаг! И путь им ясный!

Поздравляю с днем рожденья!

Шуток, смеха и везенья,

Не снимать с лица улыбку,

Ухватить златую рыбку.

Быть персоной очень важной,

Симпатичной и отважной,

Жить в отличном настроенье,

Ну, короче, с днем рожденья!

Желаю успеха, большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!

А главное - в жизни побольше друзей,

И множество солнечных, радостных дней!

Желаю счастья, смеха,

Везения, успеха.

И жизнь - ну просто сказку,

И от родных лишь ласку.

Мечты пусть исполняются,

Друзья лишь улыбаются.

Пускай проблемы веселят,

В карманах деньги шелестят.

Удачи - полный сундучок!

Держать свой выше пятачок!

Поздравляю с днем рожденья!

Желаю море наслажденья.

Постарайся так отметить,

Чтоб звездой стать в интернете.

Смело воплощай идеи,

Пусть на все хватает денег.

Не грусти, живи красиво,

Будь всегда на позитиве!