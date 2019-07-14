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Лучшие СМС-поздравления со свадьбой на 14 июля

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Лучшие СМС-поздравления со свадьбой на 14 июля
15:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мы выбрали для Вас самые лучшие поздравления на свадьбу.

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично.Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом. Если же природа не наделила Вас острым умом, на помощь придут готовые тексты, которыми пестрит Всемирная паутина.

Поздравления

Живите в достатке, в любви, в понимании,

Почаще дарите друг другу внимание.

Пусть будет семья ваша счастьем объята,

Любовью, удачей и лаской богата!

Любите друг друга, очаг берегите

И теплые чувства чрез годы несите.

Пусть верность, поддержка, семейное счастье

Укроют от бурь вас в любые ненастья.

Желаю счастливо вам жить,

Друг друга уважать, ценить.

Любви, добра вам понимания

И самых светлых пожеланий.

С вашей свадьбой поздравляю,

Счастья я семье желаю,

Жить в гармонии всегда,

Вам богатства и добра!

Желаю радости невесте,

Очаг семейный согревать.

А жениху — отваги, чести,

Любить жену и защищать.

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