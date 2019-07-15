Трогательные поздравления с днем свадьбы 15 июля

Какие слова сказать молодоженам в день их свадьбы?

Мы подобрали для вас самые нежные поздравления молодоженам в день их свадьбы.

Поздравления

На Земле вы встретились не зря, так было сверху решено. Судьба вас свела вместе, чтобы вы создали семью и заботились друг о друге. Чтобы подарили радость жизни вашим деткам, ведь дети в доме - это огромное счастье. Уважайте друг друга, любите, доверяйте. Пусть в вашем доме будет уют и тепло. Пусть всегда звучит смех и вкусно пахнет пирогами. Пусть семейное счастье будет бесконечным, как золотое кольцо, - без начала и конца!

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Вы такая удивительная пара. Взявшись за руки в этот день, я желаю, чтобы вы их не отпускали до конца жизни, и через многие годы вспоминали, с чего все началось. Вы выбрали общую дорогу и пообещали быть вместе не смотря ни на что. Мое пожелание - не забывайте об испытанных сегодня эмоциях, пусть они будут с вами в горе и радости. Любите друг друга, думайте о своей половинке, ведь вы стали одним целым, а это гораздо важнее мелких неприятностей и глупых ссор, которые вы непременно разрешите вместе.

С этого дня вас будут называть не женихом и невестой, а супруги! Так вот, дорогая моя новоиспеченная семья, поздравляю вас с законным браком. Не буду говорить вам о том, что у каждого из вас теперь есть обязанности друг перед другом. Пожелаю вам одного - чтоб на закате вместе прожитых лет, сидя в обнимку и глядя так же нежно, как сегодня друг другу в глаза, вы сказали: "А знаешь, жизнь удалась".

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Сегодня воедино сплелись ваши судьбы. Желаю идти по жизни, крепко держа друг друга за руку. Поддерживая друг друга, когда один споткнется и нечаянно оступиться. Пускай ваш путь будет всегда добрым, наполненным любовью, радостью и взаимным уважением. Цените каждую минутку, находясь в объятиях друг друга. Храните в сердце ту настоящую любовь, которая помогла родиться новой семье.

Желаю, чтобы ваша молодая семья всегда была невероятно счастливой, чтобы вы всегда жили в добре и достатке! Пускай в ваших отношениях царят гармония, романтика и взаимопонимание, а в доме пусть всегда звучит веселый детский смех! Любите друг друга и наполняйте каждое мгновение радостью!

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Молодожены, любите друг друга, уважайте, храните свое чувство, как святыню! Пусть через пятьдесят лет ваши глаза так же светятся, как сегодня. Пусть ваш дом будет полон детского смеха, радости, добра и благополучия. Живите душа в душу, цените каждую минуту, проведенную вместе. Счастья вам на долгие годы!

Сердечно поздравляю со свадьбой! Пусть это счастливое событие наполнит вашу душу самой нежной, искренней и трепетной любовью на много-много лет! Желаю семейного счастья, взаимопонимания, крепких отношений и настоящий дружбы между вами!

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Поздравляю вас с Днем создания вашей счастливой Семьи. Живите вместе долго и счастливо, на зависть врагам и радость близким. Пусть уют, тепло, благополучие и достаток навсегда поселятся в вашем доме. Невесте желаю неувядающей красоты, жениху мужества и удачной карьеры, побольше умных и красивых детишек!

Дорогие наши, поздравляем с этим прекрасным днем! Сегодня вы соединили свои жизненные дорожки в один общий путь. Желаем пройти по нему, пронеся любовь, сохраняя тепло и доверие друг к другу. Никогда не разлучайтесь, только если на чуть-чуть и каждая встреча после недолгого расставания пусть будет как первая. В добрый счастливый семейный путь, будьте счастливы!

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Сегодня много теплых слов звучит в ваш адрес. Я хочу пожелать, чтобы это тепло, вместе со всеми наставлениями, пожеланиями и поздравлениями, поселилось в каждом уголке вашего нового семейного гнездышка. Чтобы под крышей вашего дома всегда раздавался ваш смех и веселый топот ножек ваших ребятишек. Любите и цените друг друга.