Скачать
Вторник, 16.07.2019
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид

Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине

Смотрите фото (5)
Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
09:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Отправляйте в День бухгалтера 2019 лучшие пожелания, открытки, стихи и смс всем знакомым бухгалтерам.

 Сегодня, 16 июля, отмечается День бухгалтера в Украине. Обязательно поздравьте всех бухгалтеров, а также финансистов, статистов, аналитиков, экономистов с их профессиональным праздником. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем бухгалтера в прозе.

 

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

Поздравляю с днем бухгалтера! Пусть дебет верно дружит с кредитом, а баланс всегда будет в плюсе. Пусть все отчеты быстро и точно составляются, а цифры непременно знают свое место. Работа пускай приносит удовольствие, достойно вознаграждается и ценится.

***

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

Именины (День Ангела) Анатолия: значение имени и поздравления

Поздравляю с Днём бухгалтера и желаю в любой ситуации держать баланс, не терять из виду ни одной цифры и значения, желаю работы без трудностей и ошибок, а жизни — с достатком и положительным сальдо.

***

С днём бухгалтера! Желаю стабильности, упрямства в меру, свободы выбора и решений, достижения карьерных высот и, несомненно, лёгких подсчётов. Пусть у тебя всё складывается отлично, в домашнем кругу встречает спокойствие и тепло, а в сердце живёт вера и взаимная любовь. Счастья тебе и улыбок.

Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды.

***

Поздравляю прекрасных людей, которые проживая в мире цифр, способны держать на плаву целые фирмы и организации. С днем бухгалтера! Желаю, чтобы финансовые отчеты не поглотили вас с ног до головы. Желаю, чтобы оставалось побольше свободного времени на отдых и общение с родными и друзьями. Желаю счастья, удачи и хорошего настроения.

Знаменательные события в истории: 16 июля 2019 года

Поздравляем с профессиональным праздником всех бухгалтеров, спешим пожелать удачи в трудовой деятельности, слаженной и дружной работы в коллективе, новых свершений, успешного претворения планов в жизнь, душевной гармонии и здоровья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Украина, Поздравления, Пожелания, Роза, День бухгалтера, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем бухгалтера в Украине, День бухгалтера в Украине, Поздравления с днем бухгалтера, Пожелания в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Финляндия подняла истребители из-за появления военных самолетов РФ
05 Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют от НБУ на 16 июля: гривна держится на уровне 25,74
Официальный курс валют от НБУ на 16 июля: гривна держится на уровне 25,74
Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем
Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь