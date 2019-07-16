Поздравления с Днем бухгалтера в Украине: стихи и открытки

В День бухгалтера можно поздравить коллег, родных и друзей, связанных с этой профессией. Предлагаем поздравления в прозах и стихах.
Бухгалтера - супер-герои, укрощающие хаос. Желаем вам всегда одерживать яркие победы и принимать самые дерзкие вызовы. Но бухгалтерам не чуждо ничто человеческое, поэтому желаем простого счастья, маленьких и больших радостей, уюта дома, уважения на работе.
В день бухгалтера желаю,
Чтоб баланс с отчетом "шли",
Дебет с кредитом сходился,
Деньги чтоб рекой текли.
Чтоб начальство вас ценило,
Уважал чтоб коллектив,
Дело ваше чтоб дарило
Море классных перспектив.
В личной жизни — чувств высоких,
Счастья, радости, добра.
Крупных денежных влияний
И душевного тепла.
Пусть цены на газ будут чуточку ниже.
Отличных вам премий, оклада повыше,
Зарплата пусть радует суммой всегда,
Доходы растут и мошна не худа.
Резвятся пусть детки у вас во дворе,
А дом так яркий, как лист в сентябре.
Веселой гурьбою толпятся друзья.
Отличных деньков пожелаю вам я.
Купаться в улыбках везде и всегда!
Работы желаю не столь уж и сложной,
Успехов и радостей вам всевозможных!
Бюджет Украины в надежных руках,
Ты с легкостью все рассчитаешь,
Успех пусть пребудет в рабочих делах,
И премия светит большая!
Пусть цифры послушно построятся в ряд,
Не будет средь них недочета,
Зарплату устанет считать банкомат,
И выгодной будет работа!
Бухгалтерия нужна
И для всех она важна
Все расчеты представляет
В цифрах точных нам она.
Вычислит приход-расход/
Пусть же счастливо живет
Скурпулезно подсчитает,
Где удачный поворот.
И каких проблем решенье
Украине сулит взлет.
Процветать бухгалтерам.
И успехов их делам.
Кто бухгалтер в Украине,
Не покоя тем отныне,
Потому что все законы
Для учета — перепоны!
Мы вас, бедных, поздравляем,
И терпения желаем,
И здоровья, и удачи,
Быть хотя б чуть-чуть богаче!
Пусть вас очень уважают,
В отпуск летом отпускают!
Разливайте коньячок,
Получайте — поздравок!
День бухгалтера отныне
Отмечайте на ура,
Чтобы в светлой Украине
Лучше всех работа шла.
Я желаю, чтоб расчеты
Были верными всегда.
Чтоб любимое занятие
Вдохновляло на года.