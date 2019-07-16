Поздравления с Днем бухгалтера в Украине: стихи и открытки

16 июля свой профессиональный праздник отмечают бухгалтера и аудиторы - люди, которых отличает внимательность к цифрам и точность в подсчетах.

В День бухгалтера можно поздравить коллег, родных и друзей, связанных с этой профессией. Предлагаем поздравления в прозах и стихах.

Бухгалтера - супер-герои, укрощающие хаос. Желаем вам всегда одерживать яркие победы и принимать самые дерзкие вызовы. Но бухгалтерам не чуждо ничто человеческое, поэтому желаем простого счастья, маленьких и больших радостей, уюта дома, уважения на работе.

В день бухгалтера желаю,

Чтоб баланс с отчетом "шли",

Дебет с кредитом сходился,

Деньги чтоб рекой текли.

Чтоб начальство вас ценило,

Уважал чтоб коллектив,

Дело ваше чтоб дарило

Море классных перспектив.

В личной жизни — чувств высоких,

Счастья, радости, добра.

Крупных денежных влияний

И душевного тепла.

Пусть цены на газ будут чуточку ниже.

Отличных вам премий, оклада повыше,

Зарплата пусть радует суммой всегда,

Доходы растут и мошна не худа.

Резвятся пусть детки у вас во дворе,

А дом так яркий, как лист в сентябре.

Веселой гурьбою толпятся друзья.

Отличных деньков пожелаю вам я.

Купаться в улыбках везде и всегда!

Работы желаю не столь уж и сложной,

Успехов и радостей вам всевозможных!

Бюджет Украины в надежных руках,

Ты с легкостью все рассчитаешь,

Успех пусть пребудет в рабочих делах,

И премия светит большая!

Пусть цифры послушно построятся в ряд,

Не будет средь них недочета,

Зарплату устанет считать банкомат,

И выгодной будет работа!

Бухгалтерия нужна

И для всех она важна

Все расчеты представляет

В цифрах точных нам она.

Вычислит приход-расход/

Пусть же счастливо живет

Скурпулезно подсчитает,

Где удачный поворот.

И каких проблем решенье

Украине сулит взлет.

Процветать бухгалтерам.

И успехов их делам.

Кто бухгалтер в Украине,

Не покоя тем отныне,

Потому что все законы

Для учета — перепоны!

Мы вас, бедных, поздравляем,

И терпения желаем,

И здоровья, и удачи,

Быть хотя б чуть-чуть богаче!

Пусть вас очень уважают,

В отпуск летом отпускают!

Разливайте коньячок,

Получайте — поздравок!

День бухгалтера отныне

Отмечайте на ура,

Чтобы в светлой Украине

Лучше всех работа шла.

Я желаю, чтоб расчеты

Были верными всегда.

Чтоб любимое занятие

Вдохновляло на года.