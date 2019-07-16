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Нежные поздравления со свадьбой в стихах на 16 июля

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Нежные поздравления со свадьбой в стихах на 16 июля
16:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мы выбрали для Вас самые лучшие поздравления на свадьбу.

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.

Если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.

Поздравления

Жить друг друга понимая,

Глупых сор, обид не зная.

Уважать, беречь друг друга,

И ценить любовь как чудо.

Вместе быть единой силой,

Вместе двигаться к вершинам.

Вы семьи с сего дня части,

Вам здоровья, мира, счастья.

Желаю вам и через десять лет,

И даже через пять десятилетий

С улыбкой нежной вспоминать момент,

Когда вам повезло друг друга встретить,

И глядя на взрослеющих детей,

Мечты отныне общие лелея,

Любить друг друга — просто, без затей,

Терпимей становясь и всё мудрее,

Обиды научиться забывать,

Наедине друг другом наслаждаться,

Еще нежней друг друга целовать

И через десять лет, и через двадцать!

С днем вас свадьбы поздравляю

И от всей души желаю

Долгих лет, любви и счастья,

Обойдут пускай ненастья!

Пусть искра не угасает,

На свершенья вдохновляет,

Детский смех заполнит дом,

Мира, благодати в нем!

С днем свадьбы поздравляем вас!

Примите пожелания от нас:

Желаем вам любви большой,

Чтоб в ней купались с головой.

Друг друга искренне любите,

Родителям внучат дарите.

Пусть зло обходит стороной,

Чтоб в доме были мир, покой.

Цветы и море поздравлений

Для вас сегодня, для двоих!

Пускай вам с этого мгновения

Приносит радость каждый миг!

Любовь — великое искусство:

Она поддержит, защитит,

Наполнит лаской ваши чувства

И на успехи вдохновит.

Живите в чуткости, согласии.

Создайте дом уютный свой,

Где будут с вами лад да счастье

До самой свадьбы золотой!

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