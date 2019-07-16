Нежные поздравления со свадьбой в стихах на 16 июля

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.
Если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.
Поздравления
Жить друг друга понимая,
Глупых сор, обид не зная.
Уважать, беречь друг друга,
И ценить любовь как чудо.
Вместе быть единой силой,
Вместе двигаться к вершинам.
Вы семьи с сего дня части,
Вам здоровья, мира, счастья.
Желаю вам и через десять лет,
И даже через пять десятилетий
С улыбкой нежной вспоминать момент,
Когда вам повезло друг друга встретить,
И глядя на взрослеющих детей,
Мечты отныне общие лелея,
Любить друг друга — просто, без затей,
Терпимей становясь и всё мудрее,
Обиды научиться забывать,
Наедине друг другом наслаждаться,
Еще нежней друг друга целовать
И через десять лет, и через двадцать!
С днем вас свадьбы поздравляю
И от всей души желаю
Долгих лет, любви и счастья,
Обойдут пускай ненастья!
Пусть искра не угасает,
На свершенья вдохновляет,
Детский смех заполнит дом,
Мира, благодати в нем!
С днем свадьбы поздравляем вас!
Примите пожелания от нас:
Желаем вам любви большой,
Чтоб в ней купались с головой.
Друг друга искренне любите,
Родителям внучат дарите.
Пусть зло обходит стороной,
Чтоб в доме были мир, покой.
Цветы и море поздравлений
Для вас сегодня, для двоих!
Пускай вам с этого мгновения
Приносит радость каждый миг!
Любовь — великое искусство:
Она поддержит, защитит,
Наполнит лаской ваши чувства
И на успехи вдохновит.
Живите в чуткости, согласии.
Создайте дом уютный свой,
Где будут с вами лад да счастье
До самой свадьбы золотой!