Скачать
Среда, 17.07.2019
Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе
Сегодня в пятую годовщину весь мир вспоминает жертв трагедии MH17 на Донбассе
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Дожди из Украины выметает антициклон Xandra: прогноз погоды на 17-18 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея
Приметы и обряды на 17 июля - День Андрея

Прикольные СМС поздравления с Днем рождения на 17 июля

Смотрите фото (5)
Прикольные СМС поздравления с Днем рождения на 17 июля
09:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 17 июля, знак зодиака Рак. Вы впечатлительны и одарены богатым воображением и хорошей интуицией.

Вы идеалистичны, восторженны и оптимистически смотрите на мир, одарены острым умом и жаждой знаний. Вы чувствительны и застенчивы, но при этом независимы и стремитесь добиться успеха и состояться как личность. Природное обаяние и непосредственность подразумевают, что вы привлекательны и энергичны.

Идеалистичный и восприимчивый, вы умеете ставить себя на место других. Вы часто хорошо информированы и имеете множество талантов, можете быть очень убедительным, если уверены в себе.

Вы умны и способны быстро принимать решения. Иногда вы бываете слишком самонадеянным или упрямым и в результате поступаете импульсивно или кажетесь безответственным.

Остерегайтесь склонности эмоционально возбуждаться, так как при этом проявляется не ваша индивидуальность, а ваша эксцентричность.

Потребность развивать зрелое отношение к жизни указывает, что образование является необходимым компонентом в вашем восхождении к успеху.

С 5 до 34 лет ваша уверенность и искусство общения постоянно возрастают. В 35 лет происходит решающий поворот в вашей жизни, когда на первый план выходят практические проблемы и вы становитесь последовательнее и методичнее. В 65 лет особую важность приобретают общественные дела отношения с людьми и интерес к искусству и красоте.

 

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Шуток, смеха и везенья,

Не снимать с лица улыбку,

Ухватить златую рыбку.

 

Быть персоной очень важной,

Симпатичной и отважной,

Жить в отличном настроенье,

Ну, короче, с днем рожденья!

Оригинальные поздравления с днем рождения

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю,

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

 

Чтобы жизнь тебя любила,

Щедро-щедро одарила!

Ну а тем, кто не согласен,

В руки — флаг! И путь им ясный!

***

Желаю успеха, большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!

А главное — в жизни побольше друзей,

И множество солнечных, радостных дней!

Желаю счастья, смеха,

Везения, успеха.

И жизнь — ну просто сказку,

И от родных лишь ласку.

Мечты пусть исполняются,

Друзья лишь улыбаются.

Пускай проблемы веселят,

В карманах деньги шелестят.

Удачи — полный сундучок!

Держать свой выше пятачок!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Желаю море наслажденья.

Постарайся так отметить,

Чтоб звездой стать в интернете.

 

Смело воплощай идеи,

Пусть на все хватает денег.

Не грусти, живи красиво,

Будь всегда на позитиве!

Трогательные поздравления с днем рождения

У кого сегодня днюха?

Ну, конечно, у тебя!

Ни пера тебе, ни пуха,

Говорю сейчас, любя.

 

Больше денег, меньше горя,

И огромнейшей любви,

Домик прикупи у моря

И прекрасно там живи!

***

С днём рождения поздравляю

И желаю тебе впредь

Исполнять свои желания

И немножко обнаглеть,

Чтоб напиться счастьем чистым

И мечтания воплотить,

А удачи хвост пушистый

Крепко-крепко ухватить!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, Проза, 17 июля, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Прикольные поздравления с Днем рождения, Поздравления в прозу, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самоирония и юмор: Егор Крид презентовал клип на песню "Сердцеедка" (Видео)
02 Мог ли Джек выжить в фильме "Титаник": ответ Ди Каприо
03 Гороскоп на завтра, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Аллен о языковом законе в Совбезе ООН: Это только дело и выбор украинцев
05 Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский надеется на плодотворное сотрудничество с новой главой Еврокомиссии
Зеленский надеется на сотрудничество с главой ЕК
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Как пройдут выборы для личного состава ВСУ в зоне ООС
Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, главы МВФ и Еврокомиссии
Итоги 16 июля: Совбез ООН по Украине, решения КС, МВФ
Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком
Рецепт дня: закусочный пирог с сосисками, сыром и зеленым луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь