Прикольные СМС поздравления с Днем рождения на 17 июля

Вы родились 17 июля, знак зодиака Рак. Вы впечатлительны и одарены богатым воображением и хорошей интуицией.

Вы идеалистичны, восторженны и оптимистически смотрите на мир, одарены острым умом и жаждой знаний. Вы чувствительны и застенчивы, но при этом независимы и стремитесь добиться успеха и состояться как личность. Природное обаяние и непосредственность подразумевают, что вы привлекательны и энергичны.

Идеалистичный и восприимчивый, вы умеете ставить себя на место других. Вы часто хорошо информированы и имеете множество талантов, можете быть очень убедительным, если уверены в себе.

Вы умны и способны быстро принимать решения. Иногда вы бываете слишком самонадеянным или упрямым и в результате поступаете импульсивно или кажетесь безответственным.

Остерегайтесь склонности эмоционально возбуждаться, так как при этом проявляется не ваша индивидуальность, а ваша эксцентричность.

Потребность развивать зрелое отношение к жизни указывает, что образование является необходимым компонентом в вашем восхождении к успеху.

С 5 до 34 лет ваша уверенность и искусство общения постоянно возрастают. В 35 лет происходит решающий поворот в вашей жизни, когда на первый план выходят практические проблемы и вы становитесь последовательнее и методичнее. В 65 лет особую важность приобретают общественные дела отношения с людьми и интерес к искусству и красоте.

Я желаю позитива,

Много денег, креатива,

Нескончаемой удачи,

Где-нибудь на море дачу.

Плюс здоровья очень много,

Силы — как у носорога,

Чтоб на утро не болеть

И, конечно, не стареть.

Поздравляю с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья!

Жить кайфово, офигенно,

Нереально, несравненно,

Потрясающе, прекрасно,

Сказочно, роскошно, классно,

Вкусно, пряно, ярко, страстно,

Упоительно, потрясно,

С обожаньем, с вдохновеньем

Я желаю в день рожденья!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Шуток, смеха и везенья,

Не снимать с лица улыбку,

Ухватить златую рыбку.

Быть персоной очень важной,

Симпатичной и отважной,

Жить в отличном настроенье,

Ну, короче, с днем рожденья!

С днем рожденья поздравляю!

Много денежек желаю,

Голова чтоб не болела,

А душа всегда чтоб пела!

Чтобы жизнь тебя любила,

Щедро-щедро одарила!

Ну а тем, кто не согласен,

В руки — флаг! И путь им ясный!

***

Желаю успеха, большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам... да и к пяткам!

А главное — в жизни побольше друзей,

И множество солнечных, радостных дней!

Желаю счастья, смеха,

Везения, успеха.

И жизнь — ну просто сказку,

И от родных лишь ласку.

Мечты пусть исполняются,

Друзья лишь улыбаются.

Пускай проблемы веселят,

В карманах деньги шелестят.

Удачи — полный сундучок!

Держать свой выше пятачок!

***

Поздравляю с днем рожденья!

Желаю море наслажденья.

Постарайся так отметить,

Чтоб звездой стать в интернете.

Смело воплощай идеи,

Пусть на все хватает денег.

Не грусти, живи красиво,

Будь всегда на позитиве!

У кого сегодня днюха?

Ну, конечно, у тебя!

Ни пера тебе, ни пуха,

Говорю сейчас, любя.

Больше денег, меньше горя,

И огромнейшей любви,

Домик прикупи у моря

И прекрасно там живи!

***

С днём рождения поздравляю

И желаю тебе впредь

Исполнять свои желания

И немножко обнаглеть,

Чтоб напиться счастьем чистым

И мечтания воплотить,

А удачи хвост пушистый

Крепко-крепко ухватить!