Красивые короткие поздравления с Днем свадьбы на 18 июля

День свадьбы – особенный праздник для каждой пары.

Поздравления для молодоженов с днем свадьбы зачастую утомительны и многословны, поэтому важно подобрать короткие пожелания со смыслом.

Поздравления

Сказочной свадьбы вам и сладкой совместной жизни, дорогие молодожены! Наслаждайтесь каждым днем совместного счастья, цените друг друга и не дайте погаснуть вашему семейному очагу!

Принимайте поздравления с днем свадьбы! Пусть семья ваша станет крепкой и надежной, дом поскорее наполнится детскими голосами, а счастье будет долгим и бескрайним! Любви вам и семейного долголетия!

Желаем вам любви на все года,

Чтобы от ласк не уставали никогда

И не скупились бы на нежности в словах,

Чтобы парили вы от счастья в облаках!

Со свадьбой, с днем чудесным поздравляем,

Пусть станет он отсчетом долгих лет!

Семейных светлых радостей желаем,

И множества совместных вам побед!

Милые молодожены! В этот светлый день все вокруг наполнено любовью и новыми ожиданиями. Желаем, чтобы ваши планы и мечты очень скоро стали реальностью, а нежность и понимание навсегда поселились в вашей семье!

Желаем жениху с невестой,

Любви горячей и большой,

И от гостей чтоб было тесно

На вашей свадьбе золотой!

Поздравляем с днем свадьбы и желаем не забывать, что в брак вы вступили по доброй воле, а значит и винить будет не кого. Не тратьте на ссоры время и нервы — занимайтесь медовым месяцем и попытайтесь его растянуть на долгие годы!