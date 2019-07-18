Красивые короткие поздравления с Днем свадьбы на 18 июля

Поздравления для молодоженов с днем свадьбы зачастую утомительны и многословны, поэтому важно подобрать короткие пожелания со смыслом.
Поздравления
Сказочной свадьбы вам и сладкой совместной жизни, дорогие молодожены! Наслаждайтесь каждым днем совместного счастья, цените друг друга и не дайте погаснуть вашему семейному очагу!
Принимайте поздравления с днем свадьбы! Пусть семья ваша станет крепкой и надежной, дом поскорее наполнится детскими голосами, а счастье будет долгим и бескрайним! Любви вам и семейного долголетия!
Желаем вам любви на все года,
Чтобы от ласк не уставали никогда
И не скупились бы на нежности в словах,
Чтобы парили вы от счастья в облаках!
Со свадьбой, с днем чудесным поздравляем,
Пусть станет он отсчетом долгих лет!
Семейных светлых радостей желаем,
И множества совместных вам побед!
Милые молодожены! В этот светлый день все вокруг наполнено любовью и новыми ожиданиями. Желаем, чтобы ваши планы и мечты очень скоро стали реальностью, а нежность и понимание навсегда поселились в вашей семье!
Желаем жениху с невестой,
Любви горячей и большой,
И от гостей чтоб было тесно
На вашей свадьбе золотой!
Поздравляем с днем свадьбы и желаем не забывать, что в брак вы вступили по доброй воле, а значит и винить будет не кого. Не тратьте на ссоры время и нервы — занимайтесь медовым месяцем и попытайтесь его растянуть на долгие годы!