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Самые лучшие поздравления с днем рождения на 19 июля

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Самые лучшие поздравления с днем рождения на 19 июля
08:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 19 июля, знак зодиака Рак. Вы впечатлительны и восприимчивы к цвету и звуку, имеете художественные наклонности и замечаете, что музыка оказывает на вас успокаивающее действие.

Вам присущ идеализм и великодушие, сострадательная отзывчивость и нежная душа. Вы чувствительны, наделены хорошей интуицией и полны чудесными идеями, но склонность к волнениям может подорвать вашу целеустремленность и самооценку.

Позитивное мышление в сочетании с воображением является для вас ключом к уравновешенности и душевному покою.

Рассматривая все как обучающий опыт, вы сможете преодолеть склонность к отчаянию и нетерпение. Бесконечные возможности откроются перед вами благодаря широкому кругозору и терпимости.

Так как для использования всех своих способностей вам необходимо вдохновение, займитесь образованием или самообразованием. Богатство ваших чувств следует направить на творческое самовыражение.

До 3 лет вы склонны к робости и чувствительности. В последующие тридцать лет ваша сила и уверенность возрастают. После 34 лет вы, вероятно, приобретаете терпение и стремление к совершенствованию своих талантов.

В 63 года вы переживаете поворотный момент в своей жизни, в результате чего возрастает значимость общественных и личных отношений, а также заинтересованность в красоте и гармонии.

 

Пусть все желанья сбудутся,

Пусть все мечты исполнятся,

Плохое пусть забудется,

Хорошее пусть вспомнится.

 

А жизнь пусть будет длинною,

Счастливою, беспечною.

Пусть воля будет сильною,

Любовь пусть будет вечною.

 

По жизни — лишь с улыбкою,

Делясь со всеми радостью.

А жизнь, хоть и «с перчинкою»,

Пусть будет лучшей сладостью.

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

 

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб всё лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Трогательные поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения!

Любви взаимной и везения,

Улыбок, солнца и тепла,

Здоровья, бодрости всегда!

 

Дружбы, счастья, море ласки,

Доброты и в жизни сказки,

Веселья, радости, успеха,

Поменьше слез, побольше смеха!

 

Во всем задуманном — удачи,

Плюс яхту, лимузин и дачу.

И денег полный котелок,

И даже личный островок!

Прими сегодня поздравления,

Удачи, радости, везения,

Улыбок море, счастья, красоты,

Пусть все твои исполнятся мечты.

 

Заботой близкие пусть окружают,

В семье всегда будет покой,

Внимание, тепло и процветание,

Пусть будут рядышком с тобой!

 

Здоровья крепкого на долгие года,

Желаю я вдобавок,

Подарки пусть радуют тебя,

И денежных прибавок!

Тебя сегодня поздравляю

От всего сердца и души.

Желаний столько загадаю —

Ты выполнять их поспеши:

Желаю мудрости, здоровья,

Во всем везенья, доброты.

Чтоб жизнь полна была раздолья,

Любой добейся высоты.

И пусть обходит дом ненастье,

И пусть исполнятся мечты.

Тебе желаю только счастья

И только то, что хочешь ты.

Красивые поздравления с днем рождения

Пускай сегодня, в этот праздник,

Сбываются твои мечты,

И станет жизнь веселой, классной,

И не расходятся мосты.

 

Желаю радости и смеха,

Любви, семейного тепла.

Желаю счастья и успеха,

Чтоб жизнь была к тебе добра!

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь — как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

 

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

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