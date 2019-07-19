Самые лучшие поздравления с днем рождения на 19 июля

Вам присущ идеализм и великодушие, сострадательная отзывчивость и нежная душа. Вы чувствительны, наделены хорошей интуицией и полны чудесными идеями, но склонность к волнениям может подорвать вашу целеустремленность и самооценку.
Позитивное мышление в сочетании с воображением является для вас ключом к уравновешенности и душевному покою.
Рассматривая все как обучающий опыт, вы сможете преодолеть склонность к отчаянию и нетерпение. Бесконечные возможности откроются перед вами благодаря широкому кругозору и терпимости.
Так как для использования всех своих способностей вам необходимо вдохновение, займитесь образованием или самообразованием. Богатство ваших чувств следует направить на творческое самовыражение.
До 3 лет вы склонны к робости и чувствительности. В последующие тридцать лет ваша сила и уверенность возрастают. После 34 лет вы, вероятно, приобретаете терпение и стремление к совершенствованию своих талантов.
В 63 года вы переживаете поворотный момент в своей жизни, в результате чего возрастает значимость общественных и личных отношений, а также заинтересованность в красоте и гармонии.
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть все мечты исполнятся,
Плохое пусть забудется,
Хорошее пусть вспомнится.
А жизнь пусть будет длинною,
Счастливою, беспечною.
Пусть воля будет сильною,
Любовь пусть будет вечною.
По жизни — лишь с улыбкою,
Делясь со всеми радостью.
А жизнь, хоть и «с перчинкою»,
Пусть будет лучшей сладостью.
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб всё лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!
Поздравляю с днем рождения!
Любви взаимной и везения,
Улыбок, солнца и тепла,
Здоровья, бодрости всегда!
Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,
Поменьше слез, побольше смеха!
Во всем задуманном — удачи,
Плюс яхту, лимузин и дачу.
И денег полный котелок,
И даже личный островок!
Прими сегодня поздравления,
Удачи, радости, везения,
Улыбок море, счастья, красоты,
Пусть все твои исполнятся мечты.
Заботой близкие пусть окружают,
В семье всегда будет покой,
Внимание, тепло и процветание,
Пусть будут рядышком с тобой!
Здоровья крепкого на долгие года,
Желаю я вдобавок,
Подарки пусть радуют тебя,
И денежных прибавок!
Тебя сегодня поздравляю
От всего сердца и души.
Желаний столько загадаю —
Ты выполнять их поспеши:
Желаю мудрости, здоровья,
Во всем везенья, доброты.
Чтоб жизнь полна была раздолья,
Любой добейся высоты.
И пусть обходит дом ненастье,
И пусть исполнятся мечты.
Тебе желаю только счастья
И только то, что хочешь ты.
Пускай сегодня, в этот праздник,
Сбываются твои мечты,
И станет жизнь веселой, классной,
И не расходятся мосты.
Желаю радости и смеха,
Любви, семейного тепла.
Желаю счастья и успеха,
Чтоб жизнь была к тебе добра!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь — как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!