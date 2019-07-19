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Милые поздравления с днем свадьбы 19 июля: стихи и открытки

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Милые поздравления с днем свадьбы 19 июля: стихи и открытки
16:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Мы выбрали для Вас самые лучшие поздравления на свадьбу.

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.

если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.

Поздравления

Ну что сказать? И так все ясно:

Настала сладкая пора.

С днем свадьбы вас! Вы так прекрасны.

Любовь, совет вам и хвала.

 

И обручальных два кольца

На ваших пальчиках сверкают,

Они влюбленные сердца

Навек сейчас соединяют.

 

Теперь вы связаны судьбой,

Переплелись ваши дороги.

И шаг за шагом - в мир большой,

Вперед с открытою душой!

В этот день, а он самый прекрасный,

Пожелать много хочется счастья,

Ясных дней, любви и достатка,

И пускай в жизни все будет гладко.

 

Благополучия, ярких успехов,

Дочек, сыночков, веселого смеха.

Будьте веселыми, дружно живите.

Светлое чувство навек сохраните!

Вы теперь уже семья.

Отныне ваш союз един.

И в этот миг желаю я

Терпенья, мудрости и сил,

Чтоб сохранить святой очаг

Через часы, дни, года.

И со слезами на глазах

Говорить «люблю» всегда.

Так пусть же солнце греет вас,

Беда обходит стороной.

А вдохновение каждый раз

Вам крылья дарит за спиной!

Оригинальные поздравления с днем свадьбы

Пусть этот день вам принесет большое счастье,

Любовь, которая продлится на всю жизнь.

И не коснутся вас проблемы и ненастье,

А путь совместный ваш не будет пусть тернист.

 

Желаем сохранить вам уважение

И понимание на долгие года,

Пусть будет только радость и везение,

Достаток в доме, мудрость, доброта.

 

Пусть будет море радостных эмоций,

И необъятный океан любви.

И каждый год пускай вам доведется

Отметить свадьбы годовщину на Бали.

Поздравляем, молодые!

Вы счастливые такие!

Ведь друг друга вы нашли,

И по жизни вы пошли

 

Вместе, об руку рука.

Пусть дорога далека -

Вы друг другу помогайте,

Вы друг друга утешайте.

 

Поздравляем вас от сердца,

К счастью пусть резная дверца

Вмиг откроется для вас.

Мы желаем вам сейчас

 

Блага, радости, любви.

Вместе вечно будьте вы.

Пусть небеса благословят

Ваш супружеский обряд.

Красивые короткие поздравления с Днем свадьбы 

Среди тысяч чужих людей

Вы друг друга смогли найти.

Мы желаем вам в этот день,

Друг за друга держась, идти

 

По дорогам судьбы вдвоем,

И пусть радостным будет путь,

И уютным, и светлым дом,

И богатым он будет пусть!

 

Мы желаем, любовь и страсть,

Чтоб сильнее день ото дня.

Самой-самой счастливой стань,

Новорожденная семья!

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