Милые поздравления с днем свадьбы 19 июля: стихи и открытки

Мы выбрали для Вас самые лучшие поздравления на свадьбу.

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.

если вы не знаете, как поздравить молодожен в день их свадьбы, то эти поздравления придут вам на помощь.

Поздравления

Ну что сказать? И так все ясно:

Настала сладкая пора.

С днем свадьбы вас! Вы так прекрасны.

Любовь, совет вам и хвала.

И обручальных два кольца

На ваших пальчиках сверкают,

Они влюбленные сердца

Навек сейчас соединяют.

Теперь вы связаны судьбой,

Переплелись ваши дороги.

И шаг за шагом - в мир большой,

Вперед с открытою душой!

В этот день, а он самый прекрасный,

Пожелать много хочется счастья,

Ясных дней, любви и достатка,

И пускай в жизни все будет гладко.

Благополучия, ярких успехов,

Дочек, сыночков, веселого смеха.

Будьте веселыми, дружно живите.

Светлое чувство навек сохраните!

Вы теперь уже семья.

Отныне ваш союз един.

И в этот миг желаю я

Терпенья, мудрости и сил,

Чтоб сохранить святой очаг

Через часы, дни, года.

И со слезами на глазах

Говорить «люблю» всегда.

Так пусть же солнце греет вас,

Беда обходит стороной.

А вдохновение каждый раз

Вам крылья дарит за спиной!

Пусть этот день вам принесет большое счастье,

Любовь, которая продлится на всю жизнь.

И не коснутся вас проблемы и ненастье,

А путь совместный ваш не будет пусть тернист.

Желаем сохранить вам уважение

И понимание на долгие года,

Пусть будет только радость и везение,

Достаток в доме, мудрость, доброта.

Пусть будет море радостных эмоций,

И необъятный океан любви.

И каждый год пускай вам доведется

Отметить свадьбы годовщину на Бали.

Поздравляем, молодые!

Вы счастливые такие!

Ведь друг друга вы нашли,

И по жизни вы пошли

Вместе, об руку рука.

Пусть дорога далека -

Вы друг другу помогайте,

Вы друг друга утешайте.

Поздравляем вас от сердца,

К счастью пусть резная дверца

Вмиг откроется для вас.

Мы желаем вам сейчас

Блага, радости, любви.

Вместе вечно будьте вы.

Пусть небеса благословят

Ваш супружеский обряд.

Среди тысяч чужих людей

Вы друг друга смогли найти.

Мы желаем вам в этот день,

Друг за друга держась, идти

По дорогам судьбы вдвоем,

И пусть радостным будет путь,

И уютным, и светлым дом,

И богатым он будет пусть!

Мы желаем, любовь и страсть,

Чтоб сильнее день ото дня.

Самой-самой счастливой стань,

Новорожденная семья!