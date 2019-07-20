Красивые поздравления с днем рождения на 20 июля

Вы родились 20 июля, знак зодиака Рак. Ваш знак Зодиака имеет непосредственное отношение к знакам Водной стихии, которые характеризуются добросовестностью, милосердием, самоотверженностью в защите близких, верностью.

Если хочется иметь очень честного и порядочного друга, найдите того, кто родился двадцатого июля. Тем, кто родился 20 июля знак зодиака Рак, может показаться, что их жизнь сплошная зебра. Только начинает выравниваться что-то, как наступает череда невезений. К этому необходимо быть готовым с самого детства. Причем касается это как профессиональной, так и личной жизни.

Личности, появившиеся 20 июля, отличаются упорством, активностью, целеустремленностью. Их жизнь кипит словно на вулкане. Обычно они добиваются хороших успехов в политической или управленческой сфере. Их отличает способность продумывать что-либо на несколько шагов вперед, но это стратегическое мышление не позволяет радоваться обычным земным утехам.

Те, кому довелось оказаться в более или менее тесных взаимоотношениях с рожденными 20 июля, ждут от них доверительного партнерства и надежности. Однако им стоит запастись терпением, поскольку рожденным 20 июля иногда требуется слишком много времени, чтобы достичь поставленных целей.

Поздравления

Не важно, сколько тебе лет,

Пусть этот день будет рассвет,

Рассвет для жизни дорогой,

С любовью, с радостью большой!

Парой пусть сказка прибывает,

Твои желанья исполняет,

И День Рождения отмечая,

Тебя от сердца поздравляю!

Тебе в День рожденья, желаю

Взаимной любви и счастья без края,

Улыбок фортуны и верных друзей.

Радуй весь мир улыбкой своей!

Чудеса в этой жизни случаются,

Я прошу тебя, только верь.

Все желанья твои пусть сбываются

В этот праздничный светлый день.

С праздником, пусть беды все

Обойдут тебя стороной.

Пожелаю любви, терпения.

Знай, я буду всегда с тобой.

Пусть жизнь как луг в весенний день,

Цветами яркими всегда переливается,

Тут василек, там мак, а здесь сирень,

А роза — ты, пусть все мечты сбываются!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!