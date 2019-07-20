Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 июля

Как приятно поздравлять молодых с днем свадьбы! Молодожены долго и тщательно готовятся к этому событию: выбирают время и место для проведения церемонии, составляют список гостей, а уж что говорить про покупку нарядов. Понятно, что в момент торжества они ждут поздравлений и проявления восторгов со стороны семьи и родственников. Поздравления для молодых могут быть разные, и конечно, лучше всего поздравлять счастливую пару лично. А если они в этот знаменательный день далеко?
Мы подобрали для Вас несколько красивых пожеланий новоиспеченной семье.
Поздравления
Дорогие мои, от всего сердца хочу вас поздравить с этим знаменательным событием в вашей жизни. Много хочется пожелать вам. Самое главное — это бережно хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг к другу сейчас. Беречь друг друга, уважать, баловать заботой и лаской. Пусть никакие трудности не омрачают вашу жизнь. Желаю вам в жизни побольше романтики и ярких впечатлений. Быть друг для друга надежной опорой и поддержкой в любой ситуации. Любите друг друга!
Сегодня у вашей семьи день рождения,
И прежде всего я хочу пожелать
Любви бесконечной, стального терпения
И так же друг друга всегда обожать.
Пускай ваш союз только крепнет с годами,
Совет и достаток наполнят ваш дом.
И помните, счастье вы строите сами —
Не важно, какая пора за окном.
Взаимной поддержки, детишек прекрасных,
Романтики, будням сухим вопреки.
Ночей — только жарких, а дней — только ясных.
Пусть будут невзгоды от вас далеки.
Люди не встречаются случайно —
Значит, небеса соединили вас.
Мы сегодня молодым желаем,
Чтоб любви огонь их не погас!
Чувства ваши трепетно храните,
Пронесите вашу нежность сквозь года,
Дружно вы детей своих растите
И не расставайтесь больше никогда!
В день свадьбы любви обычно желают,
Но я пожелаю вам сказки с небес,
Пусть радостью будни любовь наполняют,
Пусть жизнь вам сияет лучами чудес!
Желаю, чтоб чувства окрепли с годами,
Наполнившись счастьем, улыбкой, мечтами,
Чтоб души, как голуби, в небе парили,
Чтоб вы бесконечно друг друга любили!
Желаю вам семейного достатка,
Прекрасных новостей и добрых дней.
Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,
А рядом будет множество друзей.
Желаю бесконечного уюта,
Совместных романтичных вечеров.
Пусть солнце озаряет ваше утро,
Пусть вечной будет чистая любовь.
Пусть этот год окажется началом
Счастливого и долгого пути,
Здоровье даст возможность вашей паре
Способность даже сотню лет пройти.
От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.