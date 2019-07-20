Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 июля

Свадьба – это возможность двух любящих сердец стать одним целым, это залог взаимной поддержки и уважения, доверия и любви в любых жизненных ситуациях.

Как приятно поздравлять молодых с днем свадьбы! Молодожены долго и тщательно готовятся к этому событию: выбирают время и место для проведения церемонии, составляют список гостей, а уж что говорить про покупку нарядов. Понятно, что в момент торжества они ждут поздравлений и проявления восторгов со стороны семьи и родственников. Поздравления для молодых могут быть разные, и конечно, лучше всего поздравлять счастливую пару лично. А если они в этот знаменательный день далеко?

Мы подобрали для Вас несколько красивых пожеланий новоиспеченной семье.

Поздравления

Дорогие мои, от всего сердца хочу вас поздравить с этим знаменательным событием в вашей жизни. Много хочется пожелать вам. Самое главное — это бережно хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг к другу сейчас. Беречь друг друга, уважать, баловать заботой и лаской. Пусть никакие трудности не омрачают вашу жизнь. Желаю вам в жизни побольше романтики и ярких впечатлений. Быть друг для друга надежной опорой и поддержкой в любой ситуации. Любите друг друга!

Сегодня у вашей семьи день рождения,

И прежде всего я хочу пожелать

Любви бесконечной, стального терпения

И так же друг друга всегда обожать.

Пускай ваш союз только крепнет с годами,

Совет и достаток наполнят ваш дом.

И помните, счастье вы строите сами —

Не важно, какая пора за окном.

Взаимной поддержки, детишек прекрасных,

Романтики, будням сухим вопреки.

Ночей — только жарких, а дней — только ясных.

Пусть будут невзгоды от вас далеки.

Люди не встречаются случайно —

Значит, небеса соединили вас.

Мы сегодня молодым желаем,

Чтоб любви огонь их не погас!

Чувства ваши трепетно храните,

Пронесите вашу нежность сквозь года,

Дружно вы детей своих растите

И не расставайтесь больше никогда!

В день свадьбы любви обычно желают,

Но я пожелаю вам сказки с небес,

Пусть радостью будни любовь наполняют,

Пусть жизнь вам сияет лучами чудес!

Желаю, чтоб чувства окрепли с годами,

Наполнившись счастьем, улыбкой, мечтами,

Чтоб души, как голуби, в небе парили,

Чтоб вы бесконечно друг друга любили!

Желаю вам семейного достатка,

Прекрасных новостей и добрых дней.

Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,

А рядом будет множество друзей.

Желаю бесконечного уюта,

Совместных романтичных вечеров.

Пусть солнце озаряет ваше утро,

Пусть вечной будет чистая любовь.

Пусть этот год окажется началом

Счастливого и долгого пути,

Здоровье даст возможность вашей паре

Способность даже сотню лет пройти.

От всего сердца хочу поздравить вас с самым неповторимым и чудесным днем в вашей жизни — с днем свадьбы. Сегодня день, когда вы соединяете две ваши судьбы в одну. Желаю вам пронести через всю жизнь искренние чувства и уважение друг к другу. От души хочу пожелать, чтобы в вашей семье всегда оставались тепло, доверие и поддержка. Чтобы и в день вашей золотой свадьбы вы с такой же нежностью смотрели друг на друга.