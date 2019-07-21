Трогательные поздравления с днем свадьбы на 21 июля: стихи и открытки

День свадьбы — это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих и любимых людей на долгие годы и счастливое будущее. В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей — родителей.
Красиво поздравить молодоженов с днем свадьбы – почти искусство, так как поздравления должны не только быть искренними и душевными, а еще и интересными, такими, чтобы вас слушали до конца!
Поздравления
Дай Бог, чтоб ваша новая семья
Была ячейкой крепкою всегда.
Родные все сегодня и друзья
Желают вам на долгие года
Взаимопонимания во всем,
Терпения и мудрости, всех благ.
Всегда пусть будет полной чашей дом
И не погаснет ваш любви очаг.
Чтоб верность лебединою была,
Плечо надежным. В хороводе дней
Супруги — это те же два крыла,
Что к общей цели ввысь летят своей!
Любить умеет далеко не каждый,
А кто любим — счастливый дважды.
Чтобы невзгоды все и беды пережить,
Друг друга нужно искренне любить.
Чтоб ласковой была судьбы рука
И чтобы жизнь, как чистая река,
Была для вас приветливой подругой,
Не обижайте никогда друг друга.
Святые чувства нежно берегите,
С мечтою рука об руку идите.
Живите счастливо в добре и достатке,
Пусть все у вас будет по жизни в порядке,
Пусть ваши сердца любовь согревает,
Пускай с каждым днем она только крепчает!
Желаю лишь радужных, солнечных дней
И только здоровых, послушных дней,
Чтоб радовал в жизни каждый момент,
Совместная жизнь пускай дарит вам свет!
Сегодня чудный день, волшебный!
Сегодня праздник двух сердец!
Пускай хранит их счастье и всю жизнь оберегает
Сплетение двух золотых колец!
Пусть молодые пронесут сквозь годы
Любовь и дружбу, нежный блеск в глазах!
Пусть чувства будут их всегда свободны
От зависти, от злости, хвастовства!
Пусть свадьба прогремит на всю округу!
Пусть будут песни, пляски, теплые слова!
Ведь этот праздник — молодых заслуга!
Поднимем же бокал за их влюбленные сердца!
Желаю в этот день, наполненный веселья
До сотни лет в любви и счастье жить,
И в скором времени, желаю, новоселья,
И никогда вам вместе не тужить.
Пусть ваши чувства подкрепляют годы,
Сердца соединятся навсегда.
Пусть ваши души покоряют небосводы,
И в жизни будет вечная весна.
Люди не встречаются случайно —
Значит, небеса соединили вас.
Мы сегодня молодым желаем,
Чтоб любви огонь их не погас!
Чувства ваши трепетно храните,
Пронесите вашу нежность сквозь года,
Дружно вы детей своих растите
И не расставайтесь больше никогда!
Сердца соединив под звуки Мендельсона,
Соединили так же судьбы вы свои!
Теперь и в паспорте, по буковке закона,
Должны жить вместе, в радости, любви!
Желаем вам, что б сердце ваше билось
И через год и два и даже пятьдесят,
Лишь от любви! И чтоб у вас родились,
Хотя б по парочке, мальчишек и девчат!