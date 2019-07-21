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Трогательные поздравления с днем свадьбы на 21 июля: стихи и открытки

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Трогательные поздравления с днем свадьбы на 21 июля: стихи и открытки
16:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

День свадьбы – один из важнейших праздников, ведь в этот день создается новая семья.

День свадьбы — это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих и любимых людей на долгие годы и счастливое будущее. В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей — родителей.

Красиво поздравить молодоженов с днем свадьбы – почти искусство, так как поздравления должны не только быть искренними и душевными, а еще и интересными, такими, чтобы вас слушали до конца!

Поздравления

Дай Бог, чтоб ваша новая семья

Была ячейкой крепкою всегда.

Родные все сегодня и друзья

Желают вам на долгие года

Взаимопонимания во всем,

Терпения и мудрости, всех благ.

Всегда пусть будет полной чашей дом

И не погаснет ваш любви очаг.

Чтоб верность лебединою была,

Плечо надежным. В хороводе дней

Супруги — это те же два крыла,

Что к общей цели ввысь летят своей!

Любить умеет далеко не каждый,

А кто любим — счастливый дважды.

Чтобы невзгоды все и беды пережить,

Друг друга нужно искренне любить.

Чтоб ласковой была судьбы рука

И чтобы жизнь, как чистая река,

Была для вас приветливой подругой,

Не обижайте никогда друг друга.

Святые чувства нежно берегите,

С мечтою рука об руку идите.

Живите счастливо в добре и достатке,

Пусть все у вас будет по жизни в порядке,

Пусть ваши сердца любовь согревает,

Пускай с каждым днем она только крепчает!

Желаю лишь радужных, солнечных дней

И только здоровых, послушных дней,

Чтоб радовал в жизни каждый момент,

Совместная жизнь пускай дарит вам свет!

Сегодня чудный день, волшебный!

Сегодня праздник двух сердец!

Пускай хранит их счастье и всю жизнь оберегает

Сплетение двух золотых колец!

Пусть молодые пронесут сквозь годы

Любовь и дружбу, нежный блеск в глазах!

Пусть чувства будут их всегда свободны

От зависти, от злости, хвастовства!

Пусть свадьба прогремит на всю округу!

Пусть будут песни, пляски, теплые слова!

Ведь этот праздник — молодых заслуга!

Поднимем же бокал за их влюбленные сердца!

Желаю в этот день, наполненный веселья

До сотни лет в любви и счастье жить,

И в скором времени, желаю, новоселья,

И никогда вам вместе не тужить.

Пусть ваши чувства подкрепляют годы,

Сердца соединятся навсегда.

Пусть ваши души покоряют небосводы,

И в жизни будет вечная весна.

Люди не встречаются случайно —

Значит, небеса соединили вас.

Мы сегодня молодым желаем,

Чтоб любви огонь их не погас!

Чувства ваши трепетно храните,

Пронесите вашу нежность сквозь года,

Дружно вы детей своих растите

И не расставайтесь больше никогда!

Красивые поздравления с днем свадьбы на 20 июля

Сердца соединив под звуки Мендельсона,

Соединили так же судьбы вы свои!

Теперь и в паспорте, по буковке закона,

Должны жить вместе, в радости, любви!

Желаем вам, что б сердце ваше билось

И через год и два и даже пятьдесят,

Лишь от любви! И чтоб у вас родились,

Хотя б по парочке, мальчишек и девчат!

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