Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
Итоги 21 июля: выборы в Раду, минирование КПВВ "Майорское" и Бердымухамедов
Итоги 21 июля: выборы в Раду, минирование КПВВ "Майорское" и Бердымухамедов
ЦИК обработала 33,79% протоколов
ЦИК обработала 33,79% протоколов
Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта
Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля

Смотрите фото (7)
Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля
08:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы сильны, откровенны и способны добиваться успеха благодаря настойчивости.

22 июля знак зодиака может быть как Рак, так и Лев. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается). 

Вы чувствительны, но при этом самоуверенны и честолюбивы. Обычно вы общительны, и излучаемое вами добродушие, вероятно, оказывает сильное влияние на людей. 

Умный и рассудительный, вы обладаете качествами прирожденного стратега и можете сочетать исключительно прозорливый ум с практическими навыками для претворения своей мечты в жизнь.

Если что-то интересует вас и захватывает ваше воображение, следуйте велению своего сердца.

Вы родились 22 июля, обладаете ярким воображением и духом соперничества; оригинальные идеи могут принести вам финансовую выгоду, а так как вы — разносторонняя личность со множеством интересов, то вам необходимо соблюдать дисциплину, чтобы полностью использовать свои способности.

Жажда знаний позволяет вам стать весьма компетентным в избранной профессии, а умение убеждать может создать вам солидный авторитет.

В удовлетворении своего честолюбия остерегайтесь стать чрезмерно серьезным: это часто влечет за собой ненужный стресс.

В возрасте 29 лет особую важность для вас приобретают общение и творчество. После 30 лет вы становитесь аналитичнее, методичнее и последовательнее, начинаете стремиться к совершенству в практических делах. В 60 лет в вас пробуждается интерес к личным отношениям и потребность в гармонии.

 

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Пускай судьба приятно удивляет

И новые возможности подарит,

Разделит радость близкая душа,

А жизнь безмерно будет хороша!

***

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

Красивые поздравления с днем рождения

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

***

С днем рождения поздравляю!

Пусть фартит тебе всегда.

Радости, здоровья, денег

Я желаю для тебя.

Счастья, радости, успеха

И огромный мешок смеха

От души тебе желаем.

С днем рождения поздравляем.

***

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

Пусть праздник светлый день рожденья

Счастливых много дней несет,

Любовь, достаток и везенье,

Чтоб жить легко и без забот!

***

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

С днем рождения тебя!

Желаю мира и добра,

Желаю счастья и любви,

Свое призвание найти,

Друзей хороших на пути.

И никогда ты не грусти!

***

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

 

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления с Днем рождения, 22 июля, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, Прикольные поздравления с Днем рождения, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
02 Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
03 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Национальный экзит-пол: окончательные результаты
05 Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Голос&quot; не будет сотрудничать с пророссийскими силами в новой Раде
В "Голосе" заявляют о проукраинской позиции партии
Чем украинцев &quot;порадует&quot; погода в начале недели
Чем украинцев "порадует" погода в начале недели
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками
Рецепт дня: дрожжевой пирог с сосисками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь