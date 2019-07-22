Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля

22 июля знак зодиака может быть как Рак, так и Лев. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается).
Вы чувствительны, но при этом самоуверенны и честолюбивы. Обычно вы общительны, и излучаемое вами добродушие, вероятно, оказывает сильное влияние на людей.
Умный и рассудительный, вы обладаете качествами прирожденного стратега и можете сочетать исключительно прозорливый ум с практическими навыками для претворения своей мечты в жизнь.
Если что-то интересует вас и захватывает ваше воображение, следуйте велению своего сердца.
Вы родились 22 июля, обладаете ярким воображением и духом соперничества; оригинальные идеи могут принести вам финансовую выгоду, а так как вы — разносторонняя личность со множеством интересов, то вам необходимо соблюдать дисциплину, чтобы полностью использовать свои способности.
Жажда знаний позволяет вам стать весьма компетентным в избранной профессии, а умение убеждать может создать вам солидный авторитет.
В удовлетворении своего честолюбия остерегайтесь стать чрезмерно серьезным: это часто влечет за собой ненужный стресс.
В возрасте 29 лет особую важность для вас приобретают общение и творчество. После 30 лет вы становитесь аналитичнее, методичнее и последовательнее, начинаете стремиться к совершенству в практических делах. В 60 лет в вас пробуждается интерес к личным отношениям и потребность в гармонии.
Твой сегодня пришел день рождения.
Пожелаю тебе, без сомнения,
Много счастья, здоровья, везения,
Достижений, удачи, терпения.
Путь к тебе пусть все беды забудут,
Лишь любовь и успех рядом будут.
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
***
Поздравляю, поздравляю!
Много радости желаю,
Много денег и любви,
Успеха, славы впереди,
Долголетия и счастья.
Пусть уходят все ненастья.
Желаю счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
***
С днем рождения поздравляю!
Пусть фартит тебе всегда.
Радости, здоровья, денег
Я желаю для тебя.
Счастья, радости, успеха
И огромный мешок смеха
От души тебе желаем.
С днем рождения поздравляем.
***
Поздравляю с днем рожденья
И желаю вдохновенья,
Лет до ста счастливо жить,
По реке удачи плыть!
Пусть праздник светлый день рожденья
Счастливых много дней несет,
Любовь, достаток и везенье,
Чтоб жить легко и без забот!
***
С прекрасным днем рождения,
Веселья, настроения,
Чтоб было все отлично,
Живи оптимистично.
Пусть будет в жизни сказка,
И от любимых ласка.
С днем рождения тебя!
Желаю мира и добра,
Желаю счастья и любви,
Свое призвание найти,
Друзей хороших на пути.
И никогда ты не грусти!
***
Пусть мечты сбываются,
Мудрость добавляется,
Здоровье улучшается,
Пусть светится душа!
Бери от жизни смело
Всё то, чего хотелось.
Поздравляем, поздравляем
С днем рождения тебя!
Желаю в жизни разнообразия,
В постели немного безобразия,
Побольше классных приключений,
Красивых, ярких впечатлений.
Желаю здоровья безупречного,
Любви в жизни бесконечной.