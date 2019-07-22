Красивые короткие СМС с днем рождения на 22 июля

Вы сильны, откровенны и способны добиваться успеха благодаря настойчивости.

22 июля знак зодиака может быть как Рак, так и Лев. Пишите вопрос — рассчитаем. Знак зависит от времени рождения, а также от года (в разные годы время перехода знаков различается).

Вы чувствительны, но при этом самоуверенны и честолюбивы. Обычно вы общительны, и излучаемое вами добродушие, вероятно, оказывает сильное влияние на людей.

Умный и рассудительный, вы обладаете качествами прирожденного стратега и можете сочетать исключительно прозорливый ум с практическими навыками для претворения своей мечты в жизнь.

Если что-то интересует вас и захватывает ваше воображение, следуйте велению своего сердца.

Вы родились 22 июля, обладаете ярким воображением и духом соперничества; оригинальные идеи могут принести вам финансовую выгоду, а так как вы — разносторонняя личность со множеством интересов, то вам необходимо соблюдать дисциплину, чтобы полностью использовать свои способности.

Жажда знаний позволяет вам стать весьма компетентным в избранной профессии, а умение убеждать может создать вам солидный авторитет.

В удовлетворении своего честолюбия остерегайтесь стать чрезмерно серьезным: это часто влечет за собой ненужный стресс.

В возрасте 29 лет особую важность для вас приобретают общение и творчество. После 30 лет вы становитесь аналитичнее, методичнее и последовательнее, начинаете стремиться к совершенству в практических делах. В 60 лет в вас пробуждается интерес к личным отношениям и потребность в гармонии.

Твой сегодня пришел день рождения.

Пожелаю тебе, без сомнения,

Много счастья, здоровья, везения,

Достижений, удачи, терпения.

Путь к тебе пусть все беды забудут,

Лишь любовь и успех рядом будут.

Пускай судьба приятно удивляет

И новые возможности подарит,

Разделит радость близкая душа,

А жизнь безмерно будет хороша!

***

Поздравляю, поздравляю!

Много радости желаю,

Много денег и любви,

Успеха, славы впереди,

Долголетия и счастья.

Пусть уходят все ненастья.

Желаю счастья, здоровья, тепла

И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.

Всегда был уют и теплый был свет,

А дом чтоб родной защищен был от бед.

***

С днем рождения поздравляю!

Пусть фартит тебе всегда.

Радости, здоровья, денег

Я желаю для тебя.

Счастья, радости, успеха

И огромный мешок смеха

От души тебе желаем.

С днем рождения поздравляем.

***

Поздравляю с днем рожденья

И желаю вдохновенья,

Лет до ста счастливо жить,

По реке удачи плыть!

Пусть праздник светлый день рожденья

Счастливых много дней несет,

Любовь, достаток и везенье,

Чтоб жить легко и без забот!

***

С прекрасным днем рождения,

Веселья, настроения,

Чтоб было все отлично,

Живи оптимистично.

Пусть будет в жизни сказка,

И от любимых ласка.

С днем рождения тебя!

Желаю мира и добра,

Желаю счастья и любви,

Свое призвание найти,

Друзей хороших на пути.

И никогда ты не грусти!

***

Пусть мечты сбываются,

Мудрость добавляется,

Здоровье улучшается,

Пусть светится душа!

Бери от жизни смело

Всё то, чего хотелось.

Поздравляем, поздравляем

С днем рождения тебя!

Желаю в жизни разнообразия,

В постели немного безобразия,

Побольше классных приключений,

Красивых, ярких впечатлений.

Желаю здоровья безупречного,

Любви в жизни бесконечной.