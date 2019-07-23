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Милые поздравления со свадьбой на 23 июля

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Милые поздравления со свадьбой на 23 июля
16:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Что же можно сказать молодоженам в день свадьбы?

Мы подобрали для вас самые нежные поздравления молодоженам в день их свадьбы.

 Поздравления

Пусть этот день вам принесет большое счастье,

Любовь, которая продлится на всю жизнь.

И не коснутся вас проблемы и ненастье,

                                      А путь совместный ваш не будет пусть тернист.                                     

Сердечно поздравляю вас с днём бракосочетания. Любите друг друга, вдохновляйте друг друга, берегите друг друга и всегда держите свою семью в статусе крепкой и дружной ячейки общества. Совет да любовь!

 

Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

 

Поздравляю от всей души и всего сердца! Желаю, чтобы каждый день был наполнен любовью, нежностью и глубоким взаимопониманием. Пусть этот союз крепнет день ото дня, а пламя семейного очага разгорается всё ярче. Пусть ваша семья будет примером для всех!

 

 Дорогие молодожены! Поздравляю вас с этим радостным и долгожданным днем — днем вашей свадьбы. Желаю вам на всю жизнь сохранить эту любовь и пронести ее через все года и испытания. Пусть вашу семейную жизнь не омрачат ни горечи, ни обиды, ни другие несчастья. Желаю, чтобы каждый новый совместно прожитый день был для вас открытием. Просыпайтесь каждое утро с мыслью о том, насколько же вы счастливы. Любите друг друга, берегите и ждите, не смотря ни на что.

 

 Поздравляю вас с Днем создания вашей счастливой Семьи. Живите вместе долго и счастливо, на зависть врагам и радость близким. Пусть уют, тепло, благополучие и достаток навсегда поселятся в вашем доме. Невесте желаю неувядающей красоты, жениху мужества и удачной карьеры, побольше умных и красивых детишек!

    

Красивые поздравления с днем свадьбы на 22 июля своими словами

 Сегодня много теплых слов звучит в ваш адрес. Я хочу пожелать, чтобы это тепло, вместе со всеми наставлениями, пожеланиями и поздравлениями, поселилось в каждом уголке вашего нового семейного гнездышка. Чтобы под крышей вашего дома всегда раздавался ваш смех и веселый топот ножек ваших ребятишек. Любите и цените друг друга.

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