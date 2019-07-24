Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Итоги 23 июля: ЦИК ведет подсчет голосов, вердикт Грибу, расследование убийства Шеремета, новый премьер Великобритании, новый глава Пентагона
Итоги 23 июля: ЦИК ведет подсчет голосов, вердикт Грибу, расследование убийства Шеремета, новый премьер Великобритании, новый глава Пентагона
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги

Поздравления с днем рождения на 24 июля в прозе

Смотрите фото (6)
Поздравления с днем рождения на 24 июля в прозе
09:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 24 июля, знак зодиака Лев. В состоянии деловой активности вы чувствуете себя гораздо счастливее, чем просто растрачивая силы в поисках минутных удовольствий.

Честолюбивый, практичный и ответственный, вы — идеалист с сочувственным и мужественным сердцем. Обладая организаторскими способностями и навыками планирования, вы умело используете свой широкий кругозор, и, заботясь о надежности и безопасности, предпочитаете строить свою жизнь с основательного фундамента.

Поскольку вас особенно притягивают умные и интересные люди, вы склонны устанавливать контакты, в основе которых лежат взаимные интересы или ваша тяга к знаниям и мудрости.

Образование, включая самостоятельное изучение интересующих вас предметов, как правило, играет важную роль в достижении успеха. Благодаря своему здравому смыслу и хорошо развитой интуиции вы часто становитесь советчиком для окружающих.

Однако в своем стремлении преуспеть остерегайтесь проявлять чрезмерную критичность, упрямство или агрессивность, овладевайте тонким искусством переговоров, учитесь отдавать и брать.

В 29 лет начинается период, в течение которого усиливается интерес к служебной деятельности, профессионализму и продуктивности. Все большее удовольствие доставляют вам добрые дела и добросовестная работа.

Другой переломный момент наступает в возрасте 59 лет, побуждая вас быть дипломатичнее, уделять больше внимания взаимоотношениям, душевному равновесию и гармонии с окружающими.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!

Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

***

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Прикольные поздравления с днем рождения

Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

***

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

***

С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

***

Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

Оригинальные поздравления с Днем рождения

Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: "Сейчас приеду". Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, Проза, 18 июля, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Прикольные поздравления с Днем рождения, Поздравления в прозу, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда задний фон гораздо интереснее переднего плана
02 За 1,7 % до подчета всех голосов... ЦИК "заминировали"
03 Гороскоп на завтра, 24 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Украина обратилась к международному сообществу из-за решения РФ в деле Гриба
05 Симоненко в очередной раз пытается обжалувать запрет КПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Берлин запретил дизельные авто в центре города
Берлин запретил дизельные авто в центре города
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Симоненко в очередной раз пытается обжаловать запрет КПУ
Симоненко в очередной раз пытается обжаловать запрет КПУ
Рецепт дня: чизкейк с абрикосами
Рецепт дня: чизкейк с абрикосами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь