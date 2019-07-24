Поздравления с днем рождения на 24 июля в прозе

Вы родились 24 июля, знак зодиака Лев. В состоянии деловой активности вы чувствуете себя гораздо счастливее, чем просто растрачивая силы в поисках минутных удовольствий.

Честолюбивый, практичный и ответственный, вы — идеалист с сочувственным и мужественным сердцем. Обладая организаторскими способностями и навыками планирования, вы умело используете свой широкий кругозор, и, заботясь о надежности и безопасности, предпочитаете строить свою жизнь с основательного фундамента.

Поскольку вас особенно притягивают умные и интересные люди, вы склонны устанавливать контакты, в основе которых лежат взаимные интересы или ваша тяга к знаниям и мудрости.

Образование, включая самостоятельное изучение интересующих вас предметов, как правило, играет важную роль в достижении успеха. Благодаря своему здравому смыслу и хорошо развитой интуиции вы часто становитесь советчиком для окружающих.

Однако в своем стремлении преуспеть остерегайтесь проявлять чрезмерную критичность, упрямство или агрессивность, овладевайте тонким искусством переговоров, учитесь отдавать и брать.

В 29 лет начинается период, в течение которого усиливается интерес к служебной деятельности, профессионализму и продуктивности. Все большее удовольствие доставляют вам добрые дела и добросовестная работа.

Другой переломный момент наступает в возрасте 59 лет, побуждая вас быть дипломатичнее, уделять больше внимания взаимоотношениям, душевному равновесию и гармонии с окружающими.

Поздравления

Поздравляю с днем рождения! Искренне хочется пожелать, чтобы этот год жизни запомнился чем-то особенным, уникальным, возможно, позитивно-непредсказуемым! Чтобы воспоминания от этого года грели душу еще много-много лет спустя! И чтобы на всё хватало и здоровья, и возможностей!

Желаю, чтобы в твоей душе всегда было равновесие, а гармония с окружающим миром делает твою жизнь легкой и счастливой. Пускай переживания будут только любовными, а страдания и разочарования не присутствуют в твоем сердце вовсе. Желаю, стабильности в жизни, чтобы в ней постоянным были и достаток, и благополучие, и счастье. Пускай сбывается и осуществляется все самое заветное и искренне желаемое. С днем рождения!

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Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!

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Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть всё исполнится!

С днем рождения! Сегодня день исполнения всех твоих желаний и мечты. Желаю тебе самого лучшего настроения, солнечных улыбок от окружающих и ещё ярче улыбки на твоём лице. Хочу пожелать встречать самых лучших людей на твоём пути, и чтобы они всегда были рядом с тобой. Пусть в этот праздник произойдёт чудо, которого ты больше всего ждёшь.

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С днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза сияли от счастья, на лице всегда была улыбка, окружали вас только хорошие люди. А также желаю удачи, творческих успехов, семейного благополучия, верных друзей. Любите и будьте любимы.

Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме — уюта и тепла.

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Чудесный, добрый, замечательный и светлый человечек, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы над тобой не висли серые тучи в жизни, чтобы постоянно в городе твоей души было уютно и красиво, чтобы для беспокойства сердца твоего не было ни одной причины. Чтобы те люди, которыми ты дрожишь, в ответ тебя любили и ценили.

Поздравляю с днем рождения! Желаю друзей, которым можно позвонить в любое время и услышать в ответ: "Сейчас приеду". Большой любви, от которой сносит крышу и хочется петь. Здоровья, которое позволяет гулять ночь напролет и утром с улыбкой выйти на работу. Счет в банке, который позволит осуществлять заветные желания. Гармонии в душе и ощущения, что каждый прожитый день является самым счастливым!