Нежные поздравления с днем свадьбы на 24 июня в стихах и открытках

Свадьба — слияние любящих сердец, одно из самых серьезных событий в жизни всякого индивидума.

Красивые поздравления с днем свадьбы станут для счастливых супругов одним из ярких впечатлений, оставшихся в памяти после веселого праздника чествования их крепкой семьи. Поэтому подарить материальный презент недостаточно. Преподнесите жениху и невесте еще и добрые строки с теплыми и душевными пожеланиями!

Поздравления

Вы вместе! От души желаем вам

Град смеха, море счастья, шквал везенья,

Теперь делите все напополам:

И взлеты, и случайные паденья.

Любовь в семье — основа всех основ,

Дополните ее надеждой, лаской,

А «Горько!», что кричат из-за столов,

Аукнется пускай медовой сказкой!

Поздравляем с Днем рождения вашей семьи!

Пусть ее минут ненастья!

Пусть обходит стороной беда!

Мир, любовь, согласье, дружба, счастье

Пусть в ней поселятся навсегда!

Много верных вам друзей

И желанных вам гостей.

Шутки, пляски, пенье, смех

В доме радуют пусть всех!

Чтобы в семействе дружном

Был самый яркий свет.

Желаем только счастья,

Любовь вам да совет!

Для вас сегодня день особый.

Сегодня стали вы семьей.

Желаю быть прекрасным мужем

И потрясающей женой.

Друг друга, что бы ни случилось,

Любить ценить и уважать.

То чувство, что в вас зародилось,

Любой ценою сохранять.

Ведь вы — единое отныне,

Ничто пусть вас не разлучит.

И будьте вечно молодыми,

В сердцах пусть свет всегда горит.

Прекрасен мир, наполненный любовью,

И каждый день совместный, каждый час

Живите в мире, в радости, в здоровье,

С днем вашей свадьбы поздравляю вас.

Держитесь крепко за руки, живите

Дыханьем счастья, блеском ваших глаз,

Прощать умейте и всегда любите,

Пускай удача не покинет вас.

Сегодня у вашей семьи день рождения,

И прежде всего я хочу пожелать

Любви бесконечной, стального терпения

И так же друг друга всегда обожать.

Пускай ваш союз только крепнет с годами,

Совет и достаток наполнят ваш дом.

И помните, счастье вы строите сами —

Не важно, какая пора за окном.

Взаимной поддержки, детишек прекрасных,

Романтики, будням сухим вопреки.

Ночей — только жарких, а дней — только ясных.

Пусть будут невзгоды от вас далеки.

Желаю крепкой Вам семьи,

Жить счастливо и процветать.

Желаю вечной Вам любви,

А горестей совсем не знать.

Началом свадьба станет пусть

Совместной жизни удалой.

Успешно, чтоб семейный путь,

Прошли до свадьбы золотой!

Поздравляя молодых супругов,

Одного хочу вам пожелать:

За сто лет счастливой брачной жизни

Дочек и сыночков нарожать.

Радость пусть приносят дни и ночи,

А рассветы наполняет пусть любовь.

Верность никогда пусть не захочет

Обойти Ваш теплый и уютный кров.

Кошелька большого и полней.

Редких ссор, счастливых много дней.

Уважения сотен внуков и десятков двух детей.