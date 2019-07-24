Нежные поздравления с днем свадьбы на 24 июня в стихах и открытках

Красивые поздравления с днем свадьбы станут для счастливых супругов одним из ярких впечатлений, оставшихся в памяти после веселого праздника чествования их крепкой семьи. Поэтому подарить материальный презент недостаточно. Преподнесите жениху и невесте еще и добрые строки с теплыми и душевными пожеланиями!
Поздравления
Вы вместе! От души желаем вам
Град смеха, море счастья, шквал везенья,
Теперь делите все напополам:
И взлеты, и случайные паденья.
Любовь в семье — основа всех основ,
Дополните ее надеждой, лаской,
А «Горько!», что кричат из-за столов,
Аукнется пускай медовой сказкой!
Поздравляем с Днем рождения вашей семьи!
Пусть ее минут ненастья!
Пусть обходит стороной беда!
Мир, любовь, согласье, дружба, счастье
Пусть в ней поселятся навсегда!
Много верных вам друзей
И желанных вам гостей.
Шутки, пляски, пенье, смех
В доме радуют пусть всех!
Чтобы в семействе дружном
Был самый яркий свет.
Желаем только счастья,
Любовь вам да совет!
Для вас сегодня день особый.
Сегодня стали вы семьей.
Желаю быть прекрасным мужем
И потрясающей женой.
Друг друга, что бы ни случилось,
Любить ценить и уважать.
То чувство, что в вас зародилось,
Любой ценою сохранять.
Ведь вы — единое отныне,
Ничто пусть вас не разлучит.
И будьте вечно молодыми,
В сердцах пусть свет всегда горит.
Прекрасен мир, наполненный любовью,
И каждый день совместный, каждый час
Живите в мире, в радости, в здоровье,
С днем вашей свадьбы поздравляю вас.
Держитесь крепко за руки, живите
Дыханьем счастья, блеском ваших глаз,
Прощать умейте и всегда любите,
Пускай удача не покинет вас.
Сегодня у вашей семьи день рождения,
И прежде всего я хочу пожелать
Любви бесконечной, стального терпения
И так же друг друга всегда обожать.
Пускай ваш союз только крепнет с годами,
Совет и достаток наполнят ваш дом.
И помните, счастье вы строите сами —
Не важно, какая пора за окном.
Взаимной поддержки, детишек прекрасных,
Романтики, будням сухим вопреки.
Ночей — только жарких, а дней — только ясных.
Пусть будут невзгоды от вас далеки.
Желаю крепкой Вам семьи,
Жить счастливо и процветать.
Желаю вечной Вам любви,
А горестей совсем не знать.
Началом свадьба станет пусть
Совместной жизни удалой.
Успешно, чтоб семейный путь,
Прошли до свадьбы золотой!
Поздравляя молодых супругов,
Одного хочу вам пожелать:
За сто лет счастливой брачной жизни
Дочек и сыночков нарожать.
Радость пусть приносят дни и ночи,
А рассветы наполняет пусть любовь.
Верность никогда пусть не захочет
Обойти Ваш теплый и уютный кров.
Кошелька большого и полней.
Редких ссор, счастливых много дней.
Уважения сотен внуков и десятков двух детей.