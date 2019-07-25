Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Итоги 23 июля: Зеленский и G7, Украине переданы заключенные с так называемой "ЛНР", Джонсон и британский кабмин
Итоги 23 июля: Зеленский и G7, Украине переданы заключенные с так называемой "ЛНР", Джонсон и британский кабмин
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге
Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге
Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день
Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день

Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля

Смотрите фото (6)
Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля
08:32 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы родились 25 июля, знак зодиака Лев. Вы возвышенны, разносторонни, великодушны, одарены пытливым умом и способностью ценить радости жизни.

Вы — жизнерадостный и творческий человек, любящий развлечения, способный выгодно использовать свои таланты, полный обаяния, напористости и энтузиазма. Однако за вашей жизненной силой и беззаботностью скрывается глубокая и мыслящая личность.

У вас много интересов и увлечений. Вы дружелюбны и общительны, но не следует слишком увлекаться, чтобы не растратить свои силы.

Тем не менее вы искусны и артистичны и обладаете огромным творческим потенциалом для достижения успеха. Несмотря на блестящий интеллект, вам не сразу удается определиться в выборе своего дела из-за сомнений и нерешительности.

Вы — хороший стратег с инициативным, предприимчивым характером и сильно развитым инстинктом самосохранения. Но не поддавайтесь эмоциональной нестабильности и старайтесь доверять своей интуиции.

В возрасте 28 лет начинается период, в течение которого у вас усиливается интерес к практичности и профессионализму. Другой переломный момент наступает в 58 лет, побуждая вас к совместной деятельности, дипломатии и гармонии в отношениях.

 

Здоровья, радости, везенья

Тебе желаем в день рожденья!

Дарами жизни наслаждаться

И не грустить, а улыбаться.

 

Бочонок денег, короб счастья.

Пусть стороной пройдут ненастья.

Машину, особняк и дачу.

И долголетия в придачу!

Оригинальные поздравления с Днем рождения

Тебе желаю в день рождения

Проблемы растоптать ногой.

Побольше денег и везения,

Поменьше боли головной!

 

Глаза горят пусть ярче солнца,

Испепеляя всех врагов,

Чтоб жизнь была не «как придется»,

А шла проложенной тропой!

 

Все мысли пусть материальны —

Будь то машина иль утюг.

И план по жизни — гениальный,

Побольше радости вокруг!

Желаю бодрости в делах!

Пусть дарит жизнь подарки

Желаю искорки в глазах,

Пусть будет праздник ярким!

 

Пусть льется песня день за днем,

Не знает сердце грусти,

Весельем будет полон дом,

А счастье не отпустит.

 

Любви, здоровья и тепла,

Удачи безграничной,

Друзей хороших и добра.

И сундучок наличных!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот.

 

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет всё вам по плечу!

Поздравления с днем рождения 

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

 

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, День рождения, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления с Днем рождения, Проза, 25 июля, Короткие стихи, Поздравления в картинках, С Днем рождения, Короткие поздравления с днем рождения, День рождения в прозе, Прикольные поздравления с Днем рождения, Поздравления в прозу, поздравления с днем рождения с приколом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
05 "Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
Глава Минфина США отправится в Китай
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь