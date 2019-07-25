Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля

Вы родились 25 июля, знак зодиака Лев. Вы возвышенны, разносторонни, великодушны, одарены пытливым умом и способностью ценить радости жизни.

Вы — жизнерадостный и творческий человек, любящий развлечения, способный выгодно использовать свои таланты, полный обаяния, напористости и энтузиазма. Однако за вашей жизненной силой и беззаботностью скрывается глубокая и мыслящая личность.

У вас много интересов и увлечений. Вы дружелюбны и общительны, но не следует слишком увлекаться, чтобы не растратить свои силы.

Тем не менее вы искусны и артистичны и обладаете огромным творческим потенциалом для достижения успеха. Несмотря на блестящий интеллект, вам не сразу удается определиться в выборе своего дела из-за сомнений и нерешительности.

Вы — хороший стратег с инициативным, предприимчивым характером и сильно развитым инстинктом самосохранения. Но не поддавайтесь эмоциональной нестабильности и старайтесь доверять своей интуиции.

В возрасте 28 лет начинается период, в течение которого у вас усиливается интерес к практичности и профессионализму. Другой переломный момент наступает в 58 лет, побуждая вас к совместной деятельности, дипломатии и гармонии в отношениях.

Здоровья, радости, везенья

Тебе желаем в день рожденья!

Дарами жизни наслаждаться

И не грустить, а улыбаться.

Бочонок денег, короб счастья.

Пусть стороной пройдут ненастья.

Машину, особняк и дачу.

И долголетия в придачу!

Тебе желаю в день рождения

Проблемы растоптать ногой.

Побольше денег и везения,

Поменьше боли головной!

Глаза горят пусть ярче солнца,

Испепеляя всех врагов,

Чтоб жизнь была не «как придется»,

А шла проложенной тропой!

Все мысли пусть материальны —

Будь то машина иль утюг.

И план по жизни — гениальный,

Побольше радости вокруг!

Желаю бодрости в делах!

Пусть дарит жизнь подарки

Желаю искорки в глазах,

Пусть будет праздник ярким!

Пусть льется песня день за днем,

Не знает сердце грусти,

Весельем будет полон дом,

А счастье не отпустит.

Любви, здоровья и тепла,

Удачи безграничной,

Друзей хороших и добра.

И сундучок наличных!

Мы вам желаем счастья в меру,

Не знать ни бед и ни хлопот.

Чтоб словно мягким, теплым пледом

Вас жизнь укрыла от забот.

От жизни максимум берите,

Ловите радость на лету,

Улыбки чаще всем дарите

И будет всё вам по плечу!

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит!

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать!