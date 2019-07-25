Самые лучшие поздравления с днем рождения на 25 июля

Вы — жизнерадостный и творческий человек, любящий развлечения, способный выгодно использовать свои таланты, полный обаяния, напористости и энтузиазма. Однако за вашей жизненной силой и беззаботностью скрывается глубокая и мыслящая личность.
У вас много интересов и увлечений. Вы дружелюбны и общительны, но не следует слишком увлекаться, чтобы не растратить свои силы.
Тем не менее вы искусны и артистичны и обладаете огромным творческим потенциалом для достижения успеха. Несмотря на блестящий интеллект, вам не сразу удается определиться в выборе своего дела из-за сомнений и нерешительности.
Вы — хороший стратег с инициативным, предприимчивым характером и сильно развитым инстинктом самосохранения. Но не поддавайтесь эмоциональной нестабильности и старайтесь доверять своей интуиции.
В возрасте 28 лет начинается период, в течение которого у вас усиливается интерес к практичности и профессионализму. Другой переломный момент наступает в 58 лет, побуждая вас к совместной деятельности, дипломатии и гармонии в отношениях.
Здоровья, радости, везенья
Тебе желаем в день рожденья!
Дарами жизни наслаждаться
И не грустить, а улыбаться.
Бочонок денег, короб счастья.
Пусть стороной пройдут ненастья.
Машину, особняк и дачу.
И долголетия в придачу!
Тебе желаю в день рождения
Проблемы растоптать ногой.
Побольше денег и везения,
Поменьше боли головной!
Глаза горят пусть ярче солнца,
Испепеляя всех врагов,
Чтоб жизнь была не «как придется»,
А шла проложенной тропой!
Все мысли пусть материальны —
Будь то машина иль утюг.
И план по жизни — гениальный,
Побольше радости вокруг!
Желаю бодрости в делах!
Пусть дарит жизнь подарки
Желаю искорки в глазах,
Пусть будет праздник ярким!
Пусть льется песня день за днем,
Не знает сердце грусти,
Весельем будет полон дом,
А счастье не отпустит.
Любви, здоровья и тепла,
Удачи безграничной,
Друзей хороших и добра.
И сундучок наличных!
Мы вам желаем счастья в меру,
Не знать ни бед и ни хлопот.
Чтоб словно мягким, теплым пледом
Вас жизнь укрыла от забот.
От жизни максимум берите,
Ловите радость на лету,
Улыбки чаще всем дарите
И будет всё вам по плечу!
Пусть не только день рожденья,
Каждый день как праздник будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!