Красивые поздравления с днем свадьбы на 25 июля

Свадьба – это торжественно, важно и празднично, поэтому каждый хочет ее запомнить на всю жизнь, причем не только в фотографиях, но и в приятных воспоминаниях.

"Счастья, здоровья и детишек". Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.

Поздравления

Поздравляю с днём свадьбы! Желаю, чтобы вся ваша жизнь была похожа на этот прекрасный день, пусть все будет также идеально и все складывается только так, как вы этого захотите.

Дорогие молодожёны, поздравляем Вас с самым светлым и торжественным днём Вашей жизни днём рождения Вашей семьи. Пусть Ваш брак будет крепким, стабильным союзом двух любящих сердец, живите в согласии и достатке, желаем Вам здоровых детишек, много радости и уверенного преодоления любых жизненных сложностей.

Поздравляю вас с самым главным праздником в жизни каждого человека — с днем свадьбы! Желаю вам на протяжении всей жизни соблюдать основные правила супружеского долголетия: верность, терпимость, взаимоуважение. Женщине — быть мудрой, а мужчине — чувствовать ответственность за семью, и тогда ваше счастье будет бесконечным!

С чудесным праздником вас поздравляем! Пусть впереди вас ждет сказочная жизнь с незабываемыми событиями, хорошими людьми, перспективными идеями и позитивными мыслями. Наслаждайтесь друг дружкой, не поддавайтесь никаким провокациям, храните свою любовь и преданность. Радуйтесь, путешествуйте, не замечайте обид и огорчений.

Желаю вам через всю вашу жизнь пронести этот светлый момент соединения ваших любящих сердец и сохранить ту страсть друг к другу, которая пылает в ваших сердцах в этот момент. Желаю что бы в вашем доме всегда звучало много радости и смеха. Что бы ваша семья была крепче гранита а отношения в ней были близкими как дыхание любимого человека. Будьте счастливы и пусть никакая беда не сможет потушить ваш семейный очаг.

В день торжества любви и единения сердец, в день свадьбы — желаю море искренних эмоций. Большого светлого чувства всестороннего счастья. Желаю прекрасной совместной жизни, процветания, благополучия, растущего достатка и крепкой дружной семьи! Будьте дополнением друг друга, вдохновением и надежным тылом на все времена!