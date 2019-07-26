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Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 26 июля

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Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 26 июля
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 26 июля, знак зодиака Лев. Вы горды, но будьте внимательны и не путайте чувство собственного достоинства с высокомерием.

Внимательный, веселый, с честолюбивыми помыслами, вы излучаете уверенность, обаяние и великодушие. Вы горделивы, благородны и наделены острым интеллектом, что делает вас хорошим психологом, понимающим людей и их поступки. В вашем присутствии окружающие чувствуют собственную значимость. 

Вы любите признание и комплименты, но с трудом воспринимаете критику.

Внося гармонию и спокойствие в отношения с окружающими, вы сможете легче передавать свои мысли и идеи. Вы наделены настойчивостью и непоколебимой решимостью добиваться цели, но вам следует преодолевать склонность к резкой прямолинейности, упрямству и нетерпеливости.

Вы сообразительны, проницательны и любите прямоту и ясность, что делает вас хорошим собеседником. Однако, испытывая разочарование, старайтесь избегать саркастических замечаний.

Жизненная сила и желание блистать влекут вас к спорту, играм, и общественной деятельности. С 27 лет у вас усиливается интерес к порядку, анализу и профессионализму.

В возрасте 57 лет начинается новый период, в течение которого особое значение приобретают личные взаимоотношения и возможен поворот к более духовным ценностям.

 

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья — миллион,

 

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!

Поздравления с днем рождения

С днем рожденья поздравляю!

Воз везенья отправляю,

Бесконечную удачу,

Счастье с радостью в придачу.

 

А теперь, прошу вниманья,

Посылаю пожеланья:

Встреч — желанных, рядом — милых,

В духе быть всегда и в силах,

Горы злата-серебра,

И здоровья, и добра.

***

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Пусть все получается

И мечты сбываются,

Радости, терпения,

И во всем везения!

 

И любви прям искренней,

Чтоб все было с искрами,

И добра в уютный дом,

И удача чтоб кругом!

***

Желаю жизни без хлопот,

Идти смелее лишь вперед.

Чтобы в пути не знать печали,

И чтоб друзья не подкачали.

 

Пусть все мечты сбываются,

А новые — рождаются.

Пускай сопутствует успех.

Желаю быть счастливей всех!

Самые лучшие поздравления с днем рождения

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

 

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

***

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всем!

 

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

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