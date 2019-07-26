Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 26 июля

Внимательный, веселый, с честолюбивыми помыслами, вы излучаете уверенность, обаяние и великодушие. Вы горделивы, благородны и наделены острым интеллектом, что делает вас хорошим психологом, понимающим людей и их поступки. В вашем присутствии окружающие чувствуют собственную значимость.
Вы любите признание и комплименты, но с трудом воспринимаете критику.
Внося гармонию и спокойствие в отношения с окружающими, вы сможете легче передавать свои мысли и идеи. Вы наделены настойчивостью и непоколебимой решимостью добиваться цели, но вам следует преодолевать склонность к резкой прямолинейности, упрямству и нетерпеливости.
Вы сообразительны, проницательны и любите прямоту и ясность, что делает вас хорошим собеседником. Однако, испытывая разочарование, старайтесь избегать саркастических замечаний.
Жизненная сила и желание блистать влекут вас к спорту, играм, и общественной деятельности. С 27 лет у вас усиливается интерес к порядку, анализу и профессионализму.
В возрасте 57 лет начинается новый период, в течение которого особое значение приобретают личные взаимоотношения и возможен поворот к более духовным ценностям.
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!
С днем рожденья поздравляю!
Воз везенья отправляю,
Бесконечную удачу,
Счастье с радостью в придачу.
А теперь, прошу вниманья,
Посылаю пожеланья:
Встреч — желанных, рядом — милых,
В духе быть всегда и в силах,
Горы злата-серебра,
И здоровья, и добра.
***
Тебе желаю в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!
Пусть все получается
И мечты сбываются,
Радости, терпения,
И во всем везения!
И любви прям искренней,
Чтоб все было с искрами,
И добра в уютный дом,
И удача чтоб кругом!
***
Желаю жизни без хлопот,
Идти смелее лишь вперед.
Чтобы в пути не знать печали,
И чтоб друзья не подкачали.
Пусть все мечты сбываются,
А новые — рождаются.
Пускай сопутствует успех.
Желаю быть счастливей всех!
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
***
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всем!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!