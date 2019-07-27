Красивые поздравления с днем рождения на 27 июля: стихи и открытки

Дружелюбный и отзывчивый, с хорошо развитой интуицией, вы восприимчивы, наделены сильным характером, творческим воображением и пытливым умом.

Вы — милый, обаятельный человек с приятной внешностью.

Вы родились 27 июля, знак зодиака Лев. Вы — решительный и прогрессивный мыслитель, с огромной жаждой знаний и редко упускаете возможность расширить свой кругозор. Вы обычно коллекционируете книги, журналы или компьютерные программы.

Вы — милый, обаятельный человек с приятной внешностью. Вас отличают дружелюбность и любовь к задушевным разговорам и личным контактам.

Однако вы часто впадаете в крайности, и вам следует стремиться к равновесию между благородством и склонностью к чрезмерной чувствительности, рискованности или упрямству.

Поскольку вы дружелюбны, общительны и умеете убедительно говорить, вам нравится иметь дело с широкой публикой.

Обычно любое дело вы начинаете с огромным энтузиазмом, но не всегда хорошо подготовившись к нему, и потому склонны быстро терять интерес.

Вы — плодотворный мечтатель, с развитой интуицией и практическим складом ума, способный с помощью энергичного характера, эрудиции и богатого воображения стать генератором ярких, оригинальных идей.

Однако следует учиться превращать гениальные идеи в реальные достижения.

После 26 лет у вас начинается период более вдумчивого отношения к жизни, повышенного внимания к совершенству и профессионализму в работе. С 56 лет вы становитесь тактичнее и беспечнее и легче приспосабливаетесь к окружающим.

Поздравления

Тебе желаю в день рождения:

Пусть будет светлым этот год,

Пусть посещает вдохновение,

А солнце спрячет от невзгод.

Желаю сказочных моментов,

Сюрпризов, дней без суеты,

Любви безумной, комплиментов,

Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,

Пусть распускаются цветы,

Пусть счастье льется океаном,

Пусть исполняются мечты!

Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья

Позвольте нам поздравить вас,

В день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,

Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,

Не знать болезни и ненастья!

Чтоб вы не знали никогда

Ни огорчений, ни печали!

Чтобы родные и друзья

Всегда с улыбкой вас встречали!

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

От всей души желаю счастья

И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед.

Желаю больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть.

Желаем удачи во всём и всегда,

Здоровья на долгие годы,

Чтоб горя и бед и не знать никогда,

И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта

Вас в жизни всегда окружают.

Мечты пусть сбываются ваши всегда,

А счастье вас не забывает!

Печаль и тоску прогоните вы прочь,

Без всякого даже сомненья.

Пусть будет веселым и ярким сей день —

Прекраснейший ваш день рожденья!

Поздравляю с днем рождения!

Счастья и добра тебе, бесконечного везения,

Лишь хороших дней в судьбе.

Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,

Навсегда с бедой расстанься,

Радость каждый день встречай.

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтобы сбывались все мечты,

И всех радовала ты!

Красоты тебе и ласки,

И жилось чтобы, как в сказке,

В доме пусть будет достаток,

А в делах всегда порядок!