День крещения Киевской Руси-Украины 2019: поздравления в стихах

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и в то же время чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
Поздравления
С Днем крещения Руси
Вас сегодня поздравляю
Веры чистой и добра
В праздник от души желаю.
Пусть Господь семью хранит,
Счастья даст державе нашей,
Будет жизнь пускай светлей,
С каждым годом только краше.
В сердце пусть любовь живет,
Дарит свет всегда надежда,
Ангел пусть вас бережет,
Будет радость пусть безбрежной.
* * *
Сегодня день великий, очень важный,
Сегодня день крещения Руси,
И в этот день тебе желаю,
Гармонию души своей ты обрети.
Еще желаю я достатка,
Земных и неземных всех благ,
Чтоб было все с тобой в порядке,
Чтоб не пугал вовеки мрак!
Языческой Русь когда то была,
Но веру Христову она обрела.
В Днепре князь Владимир народ окрестил
И божьим светом Русь на веки осветил!
Тебя поздравляю с крещением Руси!
Ты крестик нательный на счастье носи.
Поможет в делах он и в бедах спасет,
Ведь веру святую в себе он несет!
* * *
День крещения Руси -
Праздник православный,
Пусть кто чтит этот день -
Будет духом здравый.
Ведь культура - это важно,
Помнить надо даты,
Жить тогда не так уж страшно,
Жить тогда отрадно!
Пожелаю в этот день
Быть с родными дома,
Счастья, радости, любви
И очага родного!
С Днем Крещения Руси
Поздравляю от души!
Будь всегда благочестив,
Окружает пусть лишь позитив.
Пусть на сердце будет ясно,
Каждый день будет прекрасным.
Пусть Господь хранит от бед.
В процветанье пусть пройдут десятки лет.
Много лет тому назад
Русь крестилась по обряду,
Бог стал ближе и родней,
Он всегда со всеми рядом!
В этот светлый ясный день
Вспоминаем мы Крещенье,
Просим Господа одно,
Чтобы дал благословенье.
* * *
С Днем Крещения Руси сердечно
Поздравляю в этот час тебя!
Процветает православие пусть вечно,
Благоденствует земля.
Бог пусть нам везде и всюду
Каждый миг благоволит.
Жизнь пусть будет словно чудо,
Где добро вовек не спит.