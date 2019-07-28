День крещения Киевской Руси-Украины 2019: поздравления в стихах

В Украине 28 июля является государственным праздником, именуемым Днем Крещения Киевской Руси - Украины, который отмечается ежегодно.

Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и в то же время чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Поздравления

С Днем крещения Руси

Вас сегодня поздравляю

Веры чистой и добра

В праздник от души желаю.

Пусть Господь семью хранит,

Счастья даст державе нашей,

Будет жизнь пускай светлей,

С каждым годом только краше.

В сердце пусть любовь живет,

Дарит свет всегда надежда,

Ангел пусть вас бережет,

Будет радость пусть безбрежной.

* * *

Сегодня день великий, очень важный,

Сегодня день крещения Руси,

И в этот день тебе желаю,

Гармонию души своей ты обрети.

Еще желаю я достатка,

Земных и неземных всех благ,

Чтоб было все с тобой в порядке,

Чтоб не пугал вовеки мрак!

Языческой Русь когда то была,

Но веру Христову она обрела.

В Днепре князь Владимир народ окрестил

И божьим светом Русь на веки осветил!

Тебя поздравляю с крещением Руси!

Ты крестик нательный на счастье носи.

Поможет в делах он и в бедах спасет,

Ведь веру святую в себе он несет!

* * *

День крещения Руси -

Праздник православный,

Пусть кто чтит этот день -

Будет духом здравый.

Ведь культура - это важно,

Помнить надо даты,

Жить тогда не так уж страшно,

Жить тогда отрадно!

Пожелаю в этот день

Быть с родными дома,

Счастья, радости, любви

И очага родного!

С Днем Крещения Руси

Поздравляю от души!

Будь всегда благочестив,

Окружает пусть лишь позитив.

Пусть на сердце будет ясно,

Каждый день будет прекрасным.

Пусть Господь хранит от бед.

В процветанье пусть пройдут десятки лет.

Много лет тому назад

Русь крестилась по обряду,

Бог стал ближе и родней,

Он всегда со всеми рядом!

В этот светлый ясный день

Вспоминаем мы Крещенье,

Просим Господа одно,

Чтобы дал благословенье.

* * *

С Днем Крещения Руси сердечно

Поздравляю в этот час тебя!

Процветает православие пусть вечно,

Благоденствует земля.

Бог пусть нам везде и всюду

Каждый миг благоволит.

Жизнь пусть будет словно чудо,

Где добро вовек не спит.