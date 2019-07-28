Душевные поздравления с днем свадьбы на 28 июля в стихах

Свадьба — удивительно волнительный и непередаваемо радостный праздник для пары влюбленных.

Свадьба - важное событие не только для жениха и невесты, но и для их родителей, близких родственников. Чувства переполняют присутствующих: им хочется видеть молодоженов в будущей жизни счастливыми и преуспевающими. Но, где взять нужные слова, чтобы выразить все то, что хочется им пожелать в этот радостный день?

Мы подготовили для вас самые красивые, нежные и добрые поздравления со свадьбой в стихах.

Поздравления:

Пусть ваш союз прекрасный охраняют

Взаимопониманье и любовь,

Желанье никогда не угасает

Друг другом любоваться вновь и вновь.

Чтобы с годами крепче стали

Семейные невидимые узы,

Чтоб с радостью тот день вы вспоминали,

Когда назвали вас женой и мужем!

Будьте всегда рядом, едины,

Будьте друг другу необходимы,

Отныне навек вы стали семьей,

Должны за друг дружку стоять вы горой!

Желаю гармонии, крепкой любви,

Чтоб на двоих были ваши мечты,

Чтоб жили в достатке, в богатстве всегда,

Чтоб в дом никогда не входила беда!

Всех благ вам в жизни и здоровья,

Богатства, мира и тепла.

Семья согретая любовью,

Всегда надежна и крепка.

Чтобы вам союз был в радость только,

Чтоб дети были возле вас,

Друзья, давайте крикнем "Горько!".

Живите дружно - в Добрый час!

Желаем молодой семье сейчас,

Чтоб свадьбы день стал главным днём для вас.

Любви, терпенья, счастья много дней,

Чтоб дом наполнил детский смех скорей.

И в доме непременно пусть живут

Согласие, забота и уют,

Чувств нежных не скрывая, не тая,

Вы помните теперь, что вы — семья.

Надели кольца вы друг другу,

Чтоб радость вместе обрести

И в новом статусе супругов

Предстать на жизненном пути.

Так пусть судьба без опозданья

Исполнит лучшие мечты!

Примите наши пожеланья

Любви, удачи, доброты!

Словно пара лебедей,

Так нежны и элегантны,

Пожелаю добрых дней,

Процветанья вам ребята!

Красоту влюблённых душ

Пронести через все годы,

Чтобы был достойным муж,

И бежали вверх доходы.

Чтобы верная жена

С тёплым ужином встречала,

И любви вашей стена

От невзгод оберегала!