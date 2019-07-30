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Милые поздравления с днем рождения на 30 июля

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Милые поздравления с днем рождения на 30 июля
08:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Несмотря на идеалистичность, вы, как правило, знаете цену земным радостям и наслаждениям и обладаете хорошим деловым чутьем.

Вы обладаете творческой энергией и честолюбием, динамичной эмоциональной силой и привлекательной внешностью. Вы жизнерадостны и предпочитаете общество одиночеству. 

Вы родились 30 июля, знак зодиака Лев. Вы горды, самоуверенны и, несмотря на любовь к роскоши и желание сиять в толпе, отзывчивы и дружелюбны. Однако следует избегать высокомерия и неуравновешенности.

Способность к творчеству и потребность в самовыражении находят применение в театре, литературной деятельности, искусстве или музыке. Благодаря склонности к лидерству вы предпочитаете быть впереди.

С 23 лет в вашей жизни начинается период, в течение которого возрастает потребность в практическом порядке, появляется склонность к анализу и стремление изменить свою жизнь.

В возрасте около 53 лет наступает переломный момент, влияние которого сказывается на усилении интереса к общению и взаимодействию с людьми. Особое значение приобретают близкие отношения, творчество и гармония.

 

Прими сегодня наши самые душевные, добрые, искренние и сердечные пожелания здоровья, счастья, взаимной любви, благополучия и удачи. Пусть этот замечательный день станет поводом для радости твоих близких и родных людей. Живи ярко, пусть каждый день твоей судьбы будет наполнен положительными эмоциями, приключениями и смехом. Дерзай и добивайся, верь и мечтай. Пусть все исполнится!

Красивые поздравления с днем рождения: стихи и открытки

Пускай твой день рождения будет полон ярких красок, приятных сюрпризов и красочного позитива! Пусть вся твоя жизнь состоит из безграничного счастья и радостных моментов! Желаю искренних улыбок, хороших друзей и взаимной любви!

***

Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

Поздравляю с днем рождения и от чистого сердца хочу пожелать жить прекрасными мгновениями и искренними чувствами, каждый раз встречать счастливый рассвет и провожать чудесный закат, верить в самое лучшее и дорожить самым главным для сердца.

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю стремления, завершения всех начатых дел, достижения своей цели, крепкого здоровья, бодрого духа, жизненной удачи, силы и, самое главное, никогда не опускать руки для достижения поставленных целей!

Поздравляю с днем рождения и желаю, чтобы все начинания сопровождали вдохновение и успех. Пусть все дороги ведут к вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в собственных силах и поддержка близких людей станут неизменными спутниками в жизни. Благополучия и тепла Вашему дому!

***

С днем рождения, от души! Во-первых, желаю самого главного — это, конечно же, здоровья, без него не будет ничего, кроме огорчения. Во — вторых, крепкого фундамента и заветного места в жизни, где пахнет теплом, нежностью и уютом. В-третьих, всего приходящего, но лишь положительного и доброго — материальной прибыли, хорошей работы, верных друзей, крепкой любви и радужного настроения.

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе и открытках

Поздравляю тебя от всего сердца с днем именин! Пусть все задуманное обязательно сбывается! Пусть будет больше поводов для улыбок и радости. Пусть в жизни будут верные друзья. Пусть любовь будет чистой и обязательно взаимной. Здоровье пускай не подводит, а счастье окажется бесконечным! И главное, желаю большого жизненного терпения, всяческих земных благ и всего только самого доброго и прекрасного!

***

Поздравляю с праздником рождения! Желаю от жизни получить все: счастья безграничного, здоровья отличного, друзей верных, настроения отменного, достатка круглогодичного и отдыха незабываемого. Пусть глаза всегда сияют радостью, а сердце пылает от любви!

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