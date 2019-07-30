Лучшие СМС-поздравления с днем свадьбы 30 июля в стихах

Бракосочетание - сплочение любящих сердец, одно из самых важных эпизодов в судьбе человека.

Любые теплые пожелания в годовщину свадьбы звучат еще более трогательно и нежно, если слова гармонично переплетены друг с другом. Замечательные короткие стихи со свадьбой вдохновят влюбленную пару на еще большую и взаимную любовь, на невероятные чувства быть вместе всю жизнь.

Поздравления

Сегодня стали вы семьей,

С чем от души вас поздравляем.

Здоровья, мира и добра,

Счастливых дней мы вам желаем!

Пусть звезды все горят для вас,

И освещают вам дорогу.

Пусть в доме будет детский смех,

Горит очаг ваш долго-долго!

Сегодня важная, светлая дата,

Ведь вы стали навеки семьей,

И любовь - это ваша награда,

Значит, жизнь будет яркой, цветной!

Берегите всегда свое счастье,

И цените чувства свои,

Пусть уходят от вас все ненастья,

Вам желаю я вечной любви!

Пусть радость вас сопровождает,

В семье царят мир и покой,

С годами ваш союз крепчает,

Не будет скуки бытовой.

Лавину нежности желаем,

Чтобы накрыла с головой.

Со свадьбой мы вас поздравляем,

Пусть будет вечною любовь!

С днем свадьбы вас мы поздравляем!

И от души мы вам желаем

Жить счастливо и бед не знать,

Детишек славных воспитать.

Друг другу быть всегда опорой,

Чтоб не было меж вами споров,

Лишь трепет, верность и любовь

Вас согревали вновь и вновь!

С днем счастливым и волшебным

Поздравляю от души!

И завидует пусть небо -

Ведь друг друга вы нашли.

Будьте вместе вы на веки,

Пусть союз судьба хранит,

Посулит волну успехов

И мечты осуществит!

Пусть сегодня ваша пара

Станет крепкою семьей.

Навсегда под звон бокалов,

Окруженная родней.

Не печальтесь, не ленитесь,

Будьте счастливы всегда.

Вместе в радость веселитесь,

И не ссорьтесь никогда.

Поздравляем с днем рожденья

Вашей молодой семьи!

И желаем с наслажденьем

Утопать в большой любви!

Чтобы вы одной дорогой,

Взявшись за руки, прошли

И в счастливой жизни долгой

Все преграды обошли!