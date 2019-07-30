Лучшие СМС-поздравления с днем свадьбы 30 июля в стихах

Любые теплые пожелания в годовщину свадьбы звучат еще более трогательно и нежно, если слова гармонично переплетены друг с другом. Замечательные короткие стихи со свадьбой вдохновят влюбленную пару на еще большую и взаимную любовь, на невероятные чувства быть вместе всю жизнь.
Поздравления
Сегодня стали вы семьей,
С чем от души вас поздравляем.
Здоровья, мира и добра,
Счастливых дней мы вам желаем!
Пусть звезды все горят для вас,
И освещают вам дорогу.
Пусть в доме будет детский смех,
Горит очаг ваш долго-долго!
Сегодня важная, светлая дата,
Ведь вы стали навеки семьей,
И любовь - это ваша награда,
Значит, жизнь будет яркой, цветной!
Берегите всегда свое счастье,
И цените чувства свои,
Пусть уходят от вас все ненастья,
Вам желаю я вечной любви!
Пусть радость вас сопровождает,
В семье царят мир и покой,
С годами ваш союз крепчает,
Не будет скуки бытовой.
Лавину нежности желаем,
Чтобы накрыла с головой.
Со свадьбой мы вас поздравляем,
Пусть будет вечною любовь!
С днем свадьбы вас мы поздравляем!
И от души мы вам желаем
Жить счастливо и бед не знать,
Детишек славных воспитать.
Друг другу быть всегда опорой,
Чтоб не было меж вами споров,
Лишь трепет, верность и любовь
Вас согревали вновь и вновь!
С днем счастливым и волшебным
Поздравляю от души!
И завидует пусть небо -
Ведь друг друга вы нашли.
Будьте вместе вы на веки,
Пусть союз судьба хранит,
Посулит волну успехов
И мечты осуществит!
Пусть сегодня ваша пара
Станет крепкою семьей.
Навсегда под звон бокалов,
Окруженная родней.
Не печальтесь, не ленитесь,
Будьте счастливы всегда.
Вместе в радость веселитесь,
И не ссорьтесь никогда.
Поздравляем с днем рожденья
Вашей молодой семьи!
И желаем с наслажденьем
Утопать в большой любви!
Чтобы вы одной дорогой,
Взявшись за руки, прошли
И в счастливой жизни долгой
Все преграды обошли!