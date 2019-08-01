Красивые поздравления с днем свадьбы на 1 августа: стихи и открытки

Свадьба – это торжественно, важно и празднично, поэтому каждый хочет ее запомнить на всю жизнь, причем не только в фотографиях, но и в приятных воспоминаниях.

"Счастья, здоровья и детишек". Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично. Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом.

Поздравления

На вас смотрят, гордясь и любуясь,

Как вы оба милы, хороши...

Небеса вам сейчас улыбнулись,

Ведь вы две половинки души.

Дай вам Бог жить и долго, и ладно,

И дружить, и всегда понимать.

Чтоб история ваша так складно

Могла всем о любви рассказать.

Чтоб на вашем примере учились,

Чтоб никто после вас не посмел

Плохо сделать своей половинке

И обидеть ее не сумел!

Пусть улыбками вашими будет,

Словно светом, наполнен ваш путь.

В браке пусть будут счастливы люди,

Ну а вы - и мудры хоть чуть-чуть.

Уступайте, дарите, любите

И цените друг друга всегда.

Навсегда этот дар сохраните,

Жар любви пронеся сквозь года.

В белом платье, как ангел, невеста,

А жених словно страж - он хранит

ее тонкую, нежную душу

И всегда с нею рядом летит.

Их полет будет легок и вечен,

Их любовь сохранит пусть от зла.

Чтоб, как день этот, ярко, беспечно,

Вся дальнейшая жизнь расцвела!

Пусть родятся прекрасные дети,

Пусть Господь защитит от всех бед!

Мы желаем вам счастья и света,

Постоянных совместных побед.

Вы теперь муж и жена,

Со свадьбой поздравляю!

Быть как крепкая стена

Вашей паре я желаю.

Пусть любовь ни на секунду

Не исчезнет из сердец,

И чтобы в трудные минуты

Не забывали вы колец.

Пускай уютным будет дом,

Где каждый друг за друга!

Чтоб вскоре детский голосок

Звенел по всей округе.

Пусть обойдут вас стороной

Обиды, ревность, ссоры,

И вот тогда одной семьей

Свернете вместе горы.

Какие вы красивые,

Какие молодые!

Сегодня вы счастливые,

Всегда будьте такими.

Сегодня свадьба ваша,

Семьи вашей рождение.

Вам вместе идти дальше,

Вдвоем искать решения

Задач, что возникают

На жизненном пути.

Пусть вас не напугают,

Не разлучат они.

Друг друга берегите,

Друг друга уважайте,

Обиды не копите,

Ошибки вы прощайте.

А главное, храните

Любовь свою всегда.

Счастливых вам событий,

Здоровья и добра.

Сегодня стали вы семьей,

С чем от души вас поздравляем.

Здоровья, мира и добра,

Счастливых дней мы вам желаем!

Пусть звезды все горят для вас,

И освещают вам дорогу.

Пусть в доме будет детский смех,

Горит очаг ваш долго-долго!

Поздравляю, молодые,

С днем рождения семьи!

Пусть любовь сопровождает

Вас на жизненном пути.

Сохраните ласку, нежность,

Трепет пламенной любви.

Берегите счастье, верность

И покой вашей семьи.

Деток славных и веселых,

Одаренных и смышленых.

Дом пусть будет полной чашей,

Крепостью надежной вашей!

Друг друга вы любите и цените,

Сегодня стали вы одной семьей.

Прощайте, балуйте и берегите,

Теперь вы связаны навек судьбой.

Желаем чтобы было понимание,

И дом наполнил детский смех.

Чтобы семью ждало лишь процветание,

Достаток, радость и успех.