Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа

Ваш обаятельный характер, очарование и любовь к удовольствиям и веселью обычно заслоняют желание преуспеть или достичь материальных успехов. Вы горды, отзывчивы и наделены юношеским веселым задором.
Несмотря на вашу одаренность и решительность, слишком беззаботное отношение к жизни может стать преградой на пути к успеху.
Вам, человеку жизнерадостному и непосредственному, наделенному творческой энергией и любящему похвалы, необходимы признание и восхищение.
Остерегайтесь ненадежных друзей, говорящих лишь то, что вы хотите услышать. Отличаясь пылкостью и идеалистичностью, а также честолюбием и практичностью, вы представляете собой любопытное сочетание материализма и оптимизма.
Хотя вы — натура непосредственная, любовь к свободе наделяет вас яркой индивидуальностью. Совместные усилия и сотрудничество обычно приносят вам успех, а ответственное отношение к работе с вашей стороны не пройдет незамеченным.
Не последнюю роль играют ваш магнетизм, разносторонность и популярность.
С 20 лет у вас усиливаются интерес к практическому порядку, разборчивость и профессионализм. Особое значение приобретают вопросы здоровья и занятия самоанализом.
Следующий переломный момент наступает в 50 лет; усиливается роль личных взаимоотношений, и вы переходите от практических соображений к более творческим.
Поздравляю с днем рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
У тебя сегодня день рождения.
Я хочу тебя поздравить с этим днем,
Пожелать удачи и везения,
И, конечно, радости во всём!
Пусть исполнятся твои желания,
И сбываются заветные мечты.
Огорченья и печали позабудутся,
Будет все, как только хочешь ты!
Хочу в этот день рожденья
Пожелать вагон везения,
Море радости, без слез,
Исполнения всех грез.
И любви, и вдохновения,
И крутого настроения!
Чтоб всё лучшее случалось,
Раем жизнь тебе казалась.
И здоровья, и удачи,
И безоблачного счастья!
В твой день рожденья я желаю
Букетов, радости, улыбок.
От сердца, нежно поздравляю.
Судьба хранит пусть от ошибок.
Пусть солнце дарит море света,
Лучами нежно согревая.
Пускай закаты и рассветы
Тебя лишь радостью встречают.
А рядом будут те сердца,
Что дарят радость и покой.
Удачи, счастья без конца
И мирных дней над головой.
Тебя сегодня поздравляю
От всего сердца и души.
Желаний столько загадаю —
Ты выполнять их поспеши:
Желаю мудрости, здоровья,
Во всем везенья, доброты.
Чтоб жизнь полна была раздолья,
Любой добейся высоты.
И пусть обходит дом ненастье,
И пусть исполнятся мечты.
Тебе желаю только счастья
И только то, что хочешь ты.
Желаю жить всегда с успехом,
Дружить всегда со звонким смехом,
Шагать с капризною Удачей,
С достатком быть еще в придачу!
Забыть про суету в делах,
Не верить грусти той, что в днях,
Творить идеи и мечтанья,
Поверить в главные желанья.
Ценить людей родных всегда,
Прощать и верить до конца,
И жить по вере и любви,
Идти уверенно в пути!
Желаю море позитива
И самых преданных друзей.
Чтоб жизнь — как яркая картина,
А ты кайфуй, любуйся ей.
Чтоб радость, счастье и удача
К тебе толпою в гости шли,
Чтоб никакая неудача
Не встала на твоем пути!
Пусть в жизни Вашей каждый миг
Счастливых будет полн интриг,
Улыбок счастья, чистоты,
Простой душевной теплоты.
Пусть исполняются желанья,
Во всех делах Вам процветания,
Любви, здоровья и успеха,
Сто тонн заливистого смеха.
Надежных, искренних друзей,
Приятных в жизни мелочей.
И чтобы вы невзгод не чая,
Все что хотели получали!