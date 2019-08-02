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Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа

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Самые лучшие поздравления с днем рождения на 2 августа
09:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы родились 2 августа — знак зодиака Лев. Вы испытываете любовь к пышности, с удовольствием развлекаете других, обладаете артистическими способностями и импозантной внешностью.

Ваш обаятельный характер, очарование и любовь к удовольствиям и веселью обычно заслоняют желание преуспеть или достичь материальных успехов. Вы горды, отзывчивы и наделены юношеским веселым задором.

Несмотря на вашу одаренность и решительность, слишком беззаботное отношение к жизни может стать преградой на пути к успеху.

Вам, человеку жизнерадостному и непосредственному, наделенному творческой энергией и любящему похвалы, необходимы признание и восхищение.

Остерегайтесь ненадежных друзей, говорящих лишь то, что вы хотите услышать. Отличаясь пылкостью и идеалистичностью, а также честолюбием и практичностью, вы представляете собой любопытное сочетание материализма и оптимизма.

Хотя вы — натура непосредственная, любовь к свободе наделяет вас яркой индивидуальностью. Совместные усилия и сотрудничество обычно приносят вам успех, а ответственное отношение к работе с вашей стороны не пройдет незамеченным.

Не последнюю роль играют ваш магнетизм, разносторонность и популярность.

С 20 лет у вас усиливаются интерес к практическому порядку, разборчивость и профессионализм. Особое значение приобретают вопросы здоровья и занятия самоанализом.

Следующий переломный момент наступает в 50 лет; усиливается роль личных взаимоотношений, и вы переходите от практических соображений к более творческим.

 

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

 

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

У тебя сегодня день рождения.

Я хочу тебя поздравить с этим днем,

Пожелать удачи и везения,

И, конечно, радости во всём!

 

Пусть исполнятся твои желания,

И сбываются заветные мечты.

Огорченья и печали позабудутся,

Будет все, как только хочешь ты!

Хочу в этот день рожденья

Пожелать вагон везения,

Море радости, без слез,

Исполнения всех грез.

И любви, и вдохновения,

И крутого настроения!

Чтоб всё лучшее случалось,

Раем жизнь тебе казалась.

И здоровья, и удачи,

И безоблачного счастья!

Оригинальные СМС поздравления с днем рождения

В твой день рожденья я желаю

Букетов, радости, улыбок.

От сердца, нежно поздравляю.

Судьба хранит пусть от ошибок.

 

Пусть солнце дарит море света,

Лучами нежно согревая.

Пускай закаты и рассветы

Тебя лишь радостью встречают.

 

А рядом будут те сердца,

Что дарят радость и покой.

Удачи, счастья без конца

И мирных дней над головой.

Тебя сегодня поздравляю

От всего сердца и души.

Желаний столько загадаю —

Ты выполнять их поспеши:

Желаю мудрости, здоровья,

Во всем везенья, доброты.

Чтоб жизнь полна была раздолья,

Любой добейся высоты.

И пусть обходит дом ненастье,

И пусть исполнятся мечты.

Тебе желаю только счастья

И только то, что хочешь ты.

Желаю жить всегда с успехом,

Дружить всегда со звонким смехом,

Шагать с капризною Удачей,

С достатком быть еще в придачу!

 

Забыть про суету в делах,

Не верить грусти той, что в днях,

Творить идеи и мечтанья,

Поверить в главные желанья.

 

Ценить людей родных всегда,

Прощать и верить до конца,

И жить по вере и любви,

Идти уверенно в пути!

Желаю море позитива

И самых преданных друзей.

Чтоб жизнь — как яркая картина,

А ты кайфуй, любуйся ей.

 

Чтоб радость, счастье и удача

К тебе толпою в гости шли,

Чтоб никакая неудача

Не встала на твоем пути!

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе

Пусть в жизни Вашей каждый миг

Счастливых будет полн интриг,

Улыбок счастья, чистоты,

Простой душевной теплоты.

 

Пусть исполняются желанья,

Во всех делах Вам процветания,

Любви, здоровья и успеха,

Сто тонн заливистого смеха.

 

Надежных, искренних друзей,

Приятных в жизни мелочей.

И чтобы вы невзгод не чая,

Все что хотели получали!

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