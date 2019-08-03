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Красивые поздравления с днем рождения в стихах на 3 августа

Красивые поздравления с днем рождения в стихах на 3 августа
09:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы — удачливая, оптимистическая, честолюбивая и отважная, ориентированная на успех личность, с хорошим деловым чутьем и грандиозными планами.

Вы предприимчивы, обладаете множеством талантов и стремитесь к достижениям. Однако без вдохновения и терпения ваши идеи и мечты могут остаться неосуществленными.

Вы родились 3 августа — знак зодиака Лев. Несмотря на отличное деловое чутье и практичность, вам следует преодолеть склонность к чрезмерному энтузиазму и нереалистичности.

Вы верите, что решением всех проблем может стать финансовая обеспеченность, но, стремясь достичь лишь материального благополучия, вы можете упустить из виду истинные ценности.

Вы — практичный идеалист со способностью предвидения и задатками лидера, и вам часто удается выгодно использовать свои таланты. Чем бы вы ни занимались в жизни, вас отличает размах и грандиозность планов.

Часто женщины оказывают вам большую помощь в достижении успеха и в поисках богатства.

Наряду с самодисциплиной и трудолюбием вы обладаете требующим больших расходов вкусом.

После 19 лет вы становитесь менее властным, более вдумчивым и практичным. Обязанности теперь занимают у вас больше времени, и вы стараетесь работать эффективнее и плодотворнее.

В возрасте 49 лет начинается период усиленного интереса к личным отношениям и стремления расширить круг друзей. Появляется возможность развить скрытые артистические и литературные таланты.

В день рожденья я желаю

Много счастья Вам,

Счастья без конца и края

Близким и друзьям.

Чтобы годы не летели,

Жизнь была светла.

Чтобы вы всегда сидели

Во главе стола!

Лучшие поздравления с днем рождения в прозе

Желаю счастья и добра,

Желаю жизни полной,

Желаю бодрости с утра,

До самой ночи поздной.

Желаю в доме все иметь,

Желаю в жизни все успеть

Здоровье бодрость сохранить

И много-много лет прожить.

Желаю в день рождения успеха,

Энергии, здоровья, доброты,

Событий интересных, дружбы, смеха,

И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, встреч прекрасных,

Большой удачи, радости и сил,

И чтобы каждый вечер было ясно,

Что день минувший вновь счастливым был!

Хотим поздравить с днем рожденья,

И счастья в жизни пожелать.

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой,

А если очень будет грустно,

То знай, что мы всегда с Тобой.

Самые лучшие поздравления с днем рождения

Пусть каждый Твой обычный день,

В прекрасный праздник превратится,

И никогда печали тень

В Твоих глазах не отразится! 

Пусть голоса Твоих друзей

Звучат вокруг зимой и летом.

И в песне будет пусть Твоей

Побольше радостных куплетов!

У Тебя сегодня день рожденья,

Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье

Тоже станет радостью Твоей.

Пусть будет полон счастья дом,

И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем

День Твоего рожденья!

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