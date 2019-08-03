Красивые поздравления с днем рождения в стихах на 3 августа

Вы предприимчивы, обладаете множеством талантов и стремитесь к достижениям. Однако без вдохновения и терпения ваши идеи и мечты могут остаться неосуществленными.
Вы родились 3 августа — знак зодиака Лев. Несмотря на отличное деловое чутье и практичность, вам следует преодолеть склонность к чрезмерному энтузиазму и нереалистичности.
Вы верите, что решением всех проблем может стать финансовая обеспеченность, но, стремясь достичь лишь материального благополучия, вы можете упустить из виду истинные ценности.
Вы — практичный идеалист со способностью предвидения и задатками лидера, и вам часто удается выгодно использовать свои таланты. Чем бы вы ни занимались в жизни, вас отличает размах и грандиозность планов.
Часто женщины оказывают вам большую помощь в достижении успеха и в поисках богатства.
Наряду с самодисциплиной и трудолюбием вы обладаете требующим больших расходов вкусом.
После 19 лет вы становитесь менее властным, более вдумчивым и практичным. Обязанности теперь занимают у вас больше времени, и вы стараетесь работать эффективнее и плодотворнее.
В возрасте 49 лет начинается период усиленного интереса к личным отношениям и стремления расширить круг друзей. Появляется возможность развить скрытые артистические и литературные таланты.
В день рожденья я желаю
Много счастья Вам,
Счастья без конца и края
Близким и друзьям.
Чтобы годы не летели,
Жизнь была светла.
Чтобы вы всегда сидели
Во главе стола!
Желаю счастья и добра,
Желаю жизни полной,
Желаю бодрости с утра,
До самой ночи поздной.
Желаю в доме все иметь,
Желаю в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Желаю в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с Тобой.
Пусть каждый Твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Твоих глазах не отразится!
Пусть голоса Твоих друзей
Звучат вокруг зимой и летом.
И в песне будет пусть Твоей
Побольше радостных куплетов!
У Тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью Твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День Твоего рожденья!