Трогательные поздравления с днем свадьбы в стихах на 3 августа

Свадьба - слияние любящих сердец, одно из самых серьезных событий в жизни всякого индивидума.

Красивые поздравления с днем свадьбы станут для счастливых супругов одним из ярких впечатлений, оставшихся в памяти после веселого праздника чествования их крепкой семьи. Поэтому подарить материальный презент недостаточно. Преподнесите жениху и невесте еще и добрые строки с теплыми и душевными пожеланиями!

Поздравления

Пусть радость вас сопровождает,

В семье царят мир и покой,

С годами ваш союз крепчает,

Не будет скуки бытовой.

Лавину нежности желаем,

Чтобы накрыла с головой.

Со свадьбой мы вас поздравляем,

Пусть будет вечною любовь!

С днем свадьбы вас мы поздравляем!

И от души мы вам желаем

Жить счастливо и бед не знать,

Детишек славных воспитать.

Друг другу быть всегда опорой,

Чтоб не было меж вами споров,

Лишь трепет, верность и любовь

Вас согревали вновь и вновь!

* * *

Сегодня состоялась свадьба ваша,

Поздравить вас я с ней скорей хочу,

Ведь вместе путь совсем-совсем не страшен,

Когда стоите вместе вы плечом к плечу.

От всей души желаю вам любви навечно

Такой, что хочется парить, летать.

Такой красивой, как путь млечный

И чтоб от вас не смела исчезать.

Желаю вам тепла побольше и уюта,

Большой, родной и навсегда любимый дом

И чтобы жизни каждую минуту

Вы не жалели никогда и не о чем.

Желаю никогда беды не знать,

Семейный ваш очаг хранить, беречь

Всегда любить, друг друга, верно ждать

И помнить каждую из ваших в жизни встреч.

Желаю слышать звонкий смех детишек,

Запомнить эту свадьбу навсегда

И чтобы как в любви из фильма или книжек

Не разлучились ни за что и никогда.

Красивей пары не найти.

Ура молодоженам!

Желаем рядышком идти

По жизни двум влюбленным.

Пусть будет счастье вам двоим,

Достаток и не только,

Пусть сладкой будет ваша жизнь,

А мы вам крикнем: «Горько!»

Пусть никогда вам не грозит

Ни боль, ни расставание,

И пусть всегда в семье царит

Взаимопонимание!

* * *

Желаю сегодняшний день навсегда

Запомнить как самый счастливый.

И вместе идите вы через года,

И будьте всегда так красивы.

Желаю я вам навсегда сохранить

Любовь вашу, нежность и ласку.

Желаю друг друга всегда вам ценить,

Жизнь делать похожей на сказку.

Сегодня взаимно ведь вы поклялись

В супружеской верности вечной.

Раз судьбы теперь ваши переплелись,

Любовь будет пусть бесконечной!

Вы семьей сегодня стали.

Вас сегодня поздравляли

Дяди, тети и друзья,

А теперь поздравлю я!

Пусть красавица-невеста

Будет каждый день прелестна:

Молода и озорна,

Мужа радует она.

Пусть жених — семьи опора —

Не услышит слов укора

И с работы по прямой

Возвращается домой.

Жизнь была чтоб полной чашей!

Радуйте друг друга чаще,

Чтоб семейный ваш очаг

Через годы не зачах!

* * *

Сегодня день прекрасный очень,

Объединили вы сердца.

Веселый смех, улыбок море,

И заблестели два кольца.

И мы вас очень поздравляем,

Желаем нежной вам любви,

И чтоб печали и невзгоды

Познать вы вовсе не могли.

Чтоб в доме было вам уютно,

И дружно проживали дни,

Ценили оба вы друг друга,

Оберегали как могли.

еще желаем вам детишек,

Чтобы звучали голоса,

И счастье на душе царило,

И согревались бы сердца!

Свела судьба вас неспроста,

Теперь вы дружная семья,

И мы поздравить вас хотим

С событием таким большим!

Желаем вам уюта в доме,

Тепла и ласки на двоих,

Ну а потом детишек море,

На радость для родителей своих!

Совместный путь пусть будет легким,

Заботы лишь на радость вам,

Ну а препятствия, невзгоды,

Делите все вы пополам.

В беде друг друга не оставьте,

Помочь спешите в тот же час,

Ну и судьбу благодарите,

Что дарит лишь друг другу вас!