Трогательные поздравления с днем свадьбы в стихах на 3 августа

Красивые поздравления с днем свадьбы станут для счастливых супругов одним из ярких впечатлений, оставшихся в памяти после веселого праздника чествования их крепкой семьи. Поэтому подарить материальный презент недостаточно. Преподнесите жениху и невесте еще и добрые строки с теплыми и душевными пожеланиями!
Поздравления
Пусть радость вас сопровождает,
В семье царят мир и покой,
С годами ваш союз крепчает,
Не будет скуки бытовой.
Лавину нежности желаем,
Чтобы накрыла с головой.
Со свадьбой мы вас поздравляем,
Пусть будет вечною любовь!
С днем свадьбы вас мы поздравляем!
И от души мы вам желаем
Жить счастливо и бед не знать,
Детишек славных воспитать.
Друг другу быть всегда опорой,
Чтоб не было меж вами споров,
Лишь трепет, верность и любовь
Вас согревали вновь и вновь!
* * *
Сегодня состоялась свадьба ваша,
Поздравить вас я с ней скорей хочу,
Ведь вместе путь совсем-совсем не страшен,
Когда стоите вместе вы плечом к плечу.
От всей души желаю вам любви навечно
Такой, что хочется парить, летать.
Такой красивой, как путь млечный
И чтоб от вас не смела исчезать.
Желаю вам тепла побольше и уюта,
Большой, родной и навсегда любимый дом
И чтобы жизни каждую минуту
Вы не жалели никогда и не о чем.
Желаю никогда беды не знать,
Семейный ваш очаг хранить, беречь
Всегда любить, друг друга, верно ждать
И помнить каждую из ваших в жизни встреч.
Желаю слышать звонкий смех детишек,
Запомнить эту свадьбу навсегда
И чтобы как в любви из фильма или книжек
Не разлучились ни за что и никогда.
Красивей пары не найти.
Ура молодоженам!
Желаем рядышком идти
По жизни двум влюбленным.
Пусть будет счастье вам двоим,
Достаток и не только,
Пусть сладкой будет ваша жизнь,
А мы вам крикнем: «Горько!»
Пусть никогда вам не грозит
Ни боль, ни расставание,
И пусть всегда в семье царит
Взаимопонимание!
* * *
Желаю сегодняшний день навсегда
Запомнить как самый счастливый.
И вместе идите вы через года,
И будьте всегда так красивы.
Желаю я вам навсегда сохранить
Любовь вашу, нежность и ласку.
Желаю друг друга всегда вам ценить,
Жизнь делать похожей на сказку.
Сегодня взаимно ведь вы поклялись
В супружеской верности вечной.
Раз судьбы теперь ваши переплелись,
Любовь будет пусть бесконечной!
Вы семьей сегодня стали.
Вас сегодня поздравляли
Дяди, тети и друзья,
А теперь поздравлю я!
Пусть красавица-невеста
Будет каждый день прелестна:
Молода и озорна,
Мужа радует она.
Пусть жених — семьи опора —
Не услышит слов укора
И с работы по прямой
Возвращается домой.
Жизнь была чтоб полной чашей!
Радуйте друг друга чаще,
Чтоб семейный ваш очаг
Через годы не зачах!
* * *
Сегодня день прекрасный очень,
Объединили вы сердца.
Веселый смех, улыбок море,
И заблестели два кольца.
И мы вас очень поздравляем,
Желаем нежной вам любви,
И чтоб печали и невзгоды
Познать вы вовсе не могли.
Чтоб в доме было вам уютно,
И дружно проживали дни,
Ценили оба вы друг друга,
Оберегали как могли.
еще желаем вам детишек,
Чтобы звучали голоса,
И счастье на душе царило,
И согревались бы сердца!
Свела судьба вас неспроста,
Теперь вы дружная семья,
И мы поздравить вас хотим
С событием таким большим!
Желаем вам уюта в доме,
Тепла и ласки на двоих,
Ну а потом детишек море,
На радость для родителей своих!
Совместный путь пусть будет легким,
Заботы лишь на радость вам,
Ну а препятствия, невзгоды,
Делите все вы пополам.
В беде друг друга не оставьте,
Помочь спешите в тот же час,
Ну и судьбу благодарите,
Что дарит лишь друг другу вас!