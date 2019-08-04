Трогательные поздравления со свадьбой 4 августа

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей — родителей.
Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется. Поздравления с днем свадьбы всегда наполнены теплыми и яркими словами, выслушивая которые молодые обязательно должны держаться за руки. Трепет сердца, сладость поцелуев, верность и понимание, нежность взгляда и чистоту чувств — все это новобрачные обещают хранить долгие годы.
Поздравления
Вы уже не просто пара,
Вы — счастливая семья,
Долгих лет в любви, согласии
Пожелаю нынче я.
Нежность пусть и понимание
С вами по тропе идут,
В доме будет пусть достаток,
Смех детей, добро, уют.
Пусть рутина не затянет,
Пусть романтика живет,
Страсти вам и вдохновения,
Пусть, ребята, вам везет.
Поздравляю с самым важным
И прекрасным в жизни днем.
Пусть отныне и навеки
Счастье освещает дом.
Пусть на сердце — только радость,
Пусть любовь горит огнем,
Каждый день — в душе лишь сладость
От того, что вы вдвоем!
Желаю вам семейного достатка,
Прекрасных новостей и добрых дней.
Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,
А рядом будет множество друзей.
Желаю бесконечного уюта,
Совместных романтичных вечеров.
Пусть солнце озаряет ваше утро,
Пусть вечной будет чистая любовь.
Пусть этот год окажется началом
Счастливого и долгого пути,
Здоровье даст возможность вашей паре
Способность даже сотню лет пройти.
Вам сегодня желаем мы счастья,
Чистой и верной любви,
От всей души поздравляем
С рождением вашей семьи!
Цените друг друга безмерно,
Доверьтесь друг другу во всем,
За руки покрепче возьмитесь,
Друг друга согрейте теплом!
По жизни ступайте обнявшись,
И путь освещайте добром,
Любовь свою берегите,
И радость наполнит ваш дом!
Мои примите поздравления:
Хочу вам в браке пожелать
Согласия, радости и счастья,
А вот обид совсем не знать.
Желаю вам любви бескрайней,
В которой верность, чистота.
Всегда друг другу доверяйте,
И всё приложится тогда.