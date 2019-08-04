Трогательные поздравления со свадьбой 4 августа

Свадьба – это не просто праздник двух любящих сердец. Это точка отсчета новой, часто непростой, но счастливой жизни.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей — родителей.

Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется. Поздравления с днем свадьбы всегда наполнены теплыми и яркими словами, выслушивая которые молодые обязательно должны держаться за руки. Трепет сердца, сладость поцелуев, верность и понимание, нежность взгляда и чистоту чувств — все это новобрачные обещают хранить долгие годы.

Поздравления

Вы уже не просто пара,

Вы — счастливая семья,

Долгих лет в любви, согласии

Пожелаю нынче я.

Нежность пусть и понимание

С вами по тропе идут,

В доме будет пусть достаток,

Смех детей, добро, уют.

Пусть рутина не затянет,

Пусть романтика живет,

Страсти вам и вдохновения,

Пусть, ребята, вам везет.

Поздравляю с самым важным

И прекрасным в жизни днем.

Пусть отныне и навеки

Счастье освещает дом.

Пусть на сердце — только радость,

Пусть любовь горит огнем,

Каждый день — в душе лишь сладость

От того, что вы вдвоем!

Желаю вам семейного достатка,

Прекрасных новостей и добрых дней.

Пусть в вашей жизни всё вершится гладко,

А рядом будет множество друзей.

Желаю бесконечного уюта,

Совместных романтичных вечеров.

Пусть солнце озаряет ваше утро,

Пусть вечной будет чистая любовь.

Пусть этот год окажется началом

Счастливого и долгого пути,

Здоровье даст возможность вашей паре

Способность даже сотню лет пройти.

Вам сегодня желаем мы счастья,

Чистой и верной любви,

От всей души поздравляем

С рождением вашей семьи!

Цените друг друга безмерно,

Доверьтесь друг другу во всем,

За руки покрепче возьмитесь,

Друг друга согрейте теплом!

По жизни ступайте обнявшись,

И путь освещайте добром,

Любовь свою берегите,

И радость наполнит ваш дом!

Мои примите поздравления:

Хочу вам в браке пожелать

Согласия, радости и счастья,

А вот обид совсем не знать.

Желаю вам любви бескрайней,

В которой верность, чистота.

Всегда друг другу доверяйте,

И всё приложится тогда.