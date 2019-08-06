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Красивые поздравление с днем рождением на 6 августа

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Красивые поздравление с днем рождением на 6 августа
09:11 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы обаятельны, романтичны, непосредственны и даровиты, хорошо разбираетесь в цвете и стиле.

Несмотря на общительность и идеалистическое поведение, вы — практичная личность, способная выгодно использовать свои таланты. 

Вы родились 6 августа — знак зодиака Лев. В вашем характере уживаются такие крайности, как способность быть невероятно педантичным, особенно, если дело касается денег, и в то же время заботливым и чутким гуманистом.

Вам присущи честолюбие, жизненная сила, прямота и откровенность. Однако из-за своей критичности, непреклонности и приверженности к условностям там, где возможны более простые им легкие решения, вы подчас испытываете опасения и беспокойство, а также неуверенность и чувство, что вас недооценивают. 

Иногда судьба благоволит к вам, награждая счастливыми возможностями; однако не следует принимать удачи как должное и полагаться на случай.

В возрасте 16 лет начинается период повышенного внимания к порядку, решению практических проблем, более разборчивого отношения к своему времени и силам. 

В 46 лет наступает переломный момент, побуждающий вас расширять круг общения, развивать скрытые музыкальные, артистические или литературные таланты. 

С 76 лет жизнь приобретает для вас более серьезный и философский оттенок, вы чувствуете потребность углубиться в тайны своего сознания и познать себя.

 

Пускай сбываются мечты,

Всё в жизни удается,

Мир будет полон красоты,

Удача — улыбнется! 

Чтоб не одолевала грусть,

Покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть

Невероятно много! 

В благополучии, любя,

Тебе я жить желаю

И с днем рождения тебя

Сердечно поздравляю!

Дорогая, поздравляю!

С днем рождения тебя,

Пусть любовью окружают

Все родные и друзья! 

Солнца лучики пусть светят,

В окна дома твоего.

И от жизни много счастья,

Каждый день чтобы везло! 

Море радости, веселья,

Никогда не унывать.

И счастливые мгновенья,

На подольше задержать!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю:

Пусть мечты сбываются,

Достаток умножается. 

А все горести, ненастья

Пусть скорей заменит счастье.

Пусть душа лишь молодеет,

Тело крепнет, не стареет. 

Все невзгоды пролетают,

Пусть все ценят, уважают.

Жизнь твоя пускай всегда

Будет радостей полна!

Спешу поздравить с днем рождения

И пожелать от всей души

Улыбок, радости, везения,

Всего, чего захочешь ты! 

Чтобы финансы позволяли

Исполнить самый дерзкий план,

И чтобы не было печали,

А только счастья чемодан! 

Удачи, смеха, вдохновенья,

Большой любви, друзей поток,

Чтобы судьба преподносила

Событий радостных клубок.

С днем рождения тебя!

Счастья, мира и добра.

Чтоб сопутствовал успех,

В доме был веселый смех. 

Чтоб друзья опорой были,

А родные чтоб любили.

Всё чтоб просто, без труда

Получалось у тебя. 

Чтобы было настроение,

Чтоб исчезли все смятения,

Чтоб была всегда мечта.

Поздравляем мы тебя!

От всей души Вас поздравляем,

Примите наши пожеланья.

Пусть люди, что Вас окружают,

Любовь Вам дарят и вниманье. 

Здоровье крепким будет пусть,

А счастье чаще в дверь стучится,

Пусть стороной обходит грусть,

Пускай мечта осуществится. 

Чудесным будет настроенье,

Свершений ярких Вам, побед,

Благополучия, везенья

И жизни долгих-долгих лет.

Прими слова мои простые:

Желаю горы золотые,

Здоровья — воз, любви — торнадо,

В делах, на личном — всё, как надо. 

В друзьях — почет, в семье — заботу,

И в удовольствие — работу.

Удачу — в добрые подруги,

Повеселиться на досуге. 

Приятных слов и комплиментов,

Побед и радостных моментов,

Наград, признаний и оваций,

Желаниям — реализоваться. 

И счастье в двери пусть ворвется —

Большое, яркое, как солнце —

Без стука и предупреждения.

И поздравляю с днем рождения.

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