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Трогательные поздравления с днем рождения на 7 августа

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Трогательные поздравления с днем рождения на 7 августа
08:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Благодаря подвижному, деятельному уму вы обладаете оптимизмом, масштабностью и способностью убеждать.

Несмотря на сдержанность и здравый смысл, вы идеалистичны, трудолюбивы и привлекательны, наделены артистизмом, творческими способностями, добрым сердцем и сильно развитым чувством долга.

Вы родились 7 августа — знак зодиака Лев. Вы — натура искренняя и честная, способная оказывать помощь менее удачливым. Но бывает, что в общении с окружающими вы проявляете самодовольство и высокомерие.

Однако следует развивать более реалистический подход к жизни и преодолевать склонность поддаваться перепадам настроения, то ощущая чрезмерный оптимизм, то впадая в уныние.

По достижении 15-летнего возраста у вас появляются потребность в практическом порядке в повседневной жизни, склонность анализировать и стремление изменить и улучшить свою жизнь.

В 45 лет наступает следующий поворотный момент, влияние которого сказывается на усилении интереса к личным отношениям, творчеству и гармонии. В 75 лет начинается новый период, в течение которого особое значение приобретают личная власть и преобразование себя и мира.

 

Хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать ярких эмоций и красок, побольше позитивных мгновений, сказочных воспоминаний, чтобы в твоем окружении были только те люди, которые тебя принимают и понимают. Чаще улыбайся жизни, и пускай она улыбается тебе в ответ.

Красивые поздравления с днем рождения в стихах

Поздравляю с днем рождения! Желаю как можно больше счастливых моментов в жизни, чтобы каждый прожитый миг приносил удовольствие, чтобы близкие люди радовали вас чаще, чем обычно. А также желаю фортуны, повернутой к вам лицом, и чтоб все позитивные мысли, которые вас посещают, сбывались!

***

С днем рождения! Пусть этот день будет полон самых неожиданных и радостных сюрпризов и долгожданных подарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые дорогие люди, верные и надежные друзья. Счастья, любви и добра твоему дому. И пусть тебе улыбнется удача!

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

***

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

Оригинальные СМС поздравления с днем рождения

Поздравляем от души с днем рождения! Желаем много любви и счастья, чтобы судьба чаще дарила приятные сюрпризы. Пусть жизнь будет интересной и насыщенной, пусть всегда хватает сил для достижения желаемых высот!

***

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

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