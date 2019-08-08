Оригинальные поздравления с днем рождения на 8 августа

Вы наделены энергией и неугомонностью, творческими способностями и честолюбием, сильным желанием достичь успеха и признания. Присущие вам оптимизм, энтузиазм и настойчивость помогают круто изменять обстоятельства и стиль жизни.
Разнообразие придает остроту вашей жизни, и, поскольку обыденность и монотонность не для вас, вы, стремясь к необычному и неизведанному, пускаетесь в путешествия и новые приключения, и знакомитесь с новыми людьми.
Тем не менее, с годами у вас развивается сильная потребность в обустроенности и благополучии.
Судя по раздирающему вас противоречию между материалистическими и идеалистическими стремлениями, неуверенность и отсутствие сосредоточенности — основные недостатки вашего характера.
Чтобы избавиться от склонности сдаваться слишком поспешно, вам следует тщательно планировать свои действия.
В возрасте 14 лет начинается период внимания к порядку, решения практических проблем и потребности в более разборчивом отношении к своему времени и силам.
Другой переломный момент наступает в 44 года; особое значение вы теперь придаете равновесию и гармонии, личным отношениям и сотрудничеству.
В возрасте 74 лет на первый план выдвигаются вопросы личной власти и потребность в более глубоких чувствах.
Желаю в день рождения
Улыбок, солнца и удачи.
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей.
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей.
На высшем уровне всегда
Проходят пусть твои года.
Успеха в жизни, ярких дней
И сногсшибательных идей
Тебе желаю в день рожденья
Любви до головокруженья,
Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Желаю жизненных картин,
Где радость, красота, блаженство.
Пусть каждый камень на пути
Ступенью станет к совершенству.
И пусть сопутствуют огни
Далеких звезд мечтам и целям.
Пусть дом уютный, как магнит,
Влечет достаток и веселье!
Пусть каждый день приносит смех,
Пусть дарит радость, наслаждение,
Но непременно лучше всех
Пусть будет каждый день рождения!
От всей души желаю счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаю больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.
Желаю в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.
И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом и подрывом!
Чтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги.
Во всех решениях выбирать
Себе счастливые дороги!
С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,
Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.
Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,
Все обиды позабылись, это было и прошло.
Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,
Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.
Поздравляю с днем рождения!
Счастья и добра тебе, бесконечного везения,
Лишь хороших дней в судьбе.
Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,
Навсегда с бедой расстанься,
Радость каждый день встречай.