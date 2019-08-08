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Четверг, 08.08.2019
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Оригинальные поздравления с днем рождения на 8 августа

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Оригинальные поздравления с днем рождения на 8 августа
08:13 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы родились 8 августа, знак зодиака Лев. Вы трудолюбивы и практичны, сообразительны и продуктивны, но избегайте проявлять чрезмерное рвение или нетерпеливость.

Вы наделены энергией и неугомонностью, творческими способностями и честолюбием, сильным желанием достичь успеха и признания. Присущие вам оптимизм, энтузиазм и настойчивость помогают круто изменять обстоятельства и стиль жизни.

Разнообразие придает остроту вашей жизни, и, поскольку обыденность и монотонность не для вас, вы, стремясь к необычному и неизведанному, пускаетесь в путешествия и новые приключения, и знакомитесь с новыми людьми. 

Тем не менее, с годами у вас развивается сильная потребность в обустроенности и благополучии.

Судя по раздирающему вас противоречию между материалистическими и идеалистическими стремлениями, неуверенность и отсутствие сосредоточенности — основные недостатки вашего характера. 

Чтобы избавиться от склонности сдаваться слишком поспешно, вам следует тщательно планировать свои действия. 

В возрасте 14 лет начинается период внимания к порядку, решения практических проблем и потребности в более разборчивом отношении к своему времени и силам.

Другой переломный момент наступает в 44 года; особое значение вы теперь придаете равновесию и гармонии, личным отношениям и сотрудничеству. 

В возрасте 74 лет на первый план выдвигаются вопросы личной власти и потребность в более глубоких чувствах.

 

Желаю в день рождения

Улыбок, солнца и удачи.

Пускай приходит вдохновение,

Легко решаются задачи. 

Здоровья, радости и счастья,

А также преданных друзей.

Пусть обойдут тебя ненастья,

Мечты сбываются скорей. 

На высшем уровне всегда

Проходят пусть твои года.

Успеха в жизни, ярких дней

И сногсшибательных идей

Тебе желаю в день рожденья

Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,

Улыбок, радости и смеха. 

Пусть сотни солнц тебе сияют,

Пусть искорки в глазах играют.

Пусть будет так, как хочешь ты,

Пусть сбудутся твои мечты!

Прикольные поздравления с днем рождения

Желаю жизненных картин,

Где радость, красота, блаженство.

Пусть каждый камень на пути

Ступенью станет к совершенству. 

И пусть сопутствуют огни

Далеких звезд мечтам и целям.

Пусть дом уютный, как магнит,

Влечет достаток и веселье! 

Пусть каждый день приносит смех,

Пусть дарит радость, наслаждение,

Но непременно лучше всех

Пусть будет каждый день рождения! 

От всей души желаю счастья

И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед. 

Желаю больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть. 

Желаю в жизни достигать

Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,

Жить с оптимизмом и подрывом! 

Чтоб в день рождения всегда

С успехом подводить итоги.

Во всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги! 

Оригинальные СМС поздравления с днем рождения 

С днем рождения поздравляю! Пожелать хочу тебе,

Чтобы не было ненастья и беды в твоей судьбе.

Пусть на сердце будет радость, а в душе — всегда светло,

Все обиды позабылись, это было и прошло.

Пусть друзья во всем поддержат, в доме будет пусть уют,

Оправдаются надежды, силы пусть не подведут.

Поздравляю с днем рождения!

Счастья и добра тебе, бесконечного везения,

Лишь хороших дней в судьбе.

Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,

Навсегда с бедой расстанься,

Радость каждый день встречай.

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