Поздравление с днем рождения 9 августа: открытки

Интуиция, воображение и прагматизм — таковы лишь некоторые из качеств, связанные с вашей датой рождения. Вы, как правило, уверенны, обаятельны, великодушны и очень восприимчивы.
Хотя деньги никогда не будут для вас главной проблемой, вам следует уделить серьезное внимание материальным ценностям и развить ответственность, чтобы извлечь действительную пользу из открывающихся перед вами возможностей.
Вас отличают социальная направленность, дружелюбие, общительность и забота о благополучии других. У вас много знакомых, которых вы поддерживаете и одобряете.
Наиболее одухотворенные из тех, кто родился в этот день, являются истинными гуманистами, отдающими свое время и силы благородным поступкам и работе в благотворительных организациях.
Но будьте осторожны, чтобы чувство долга и самоконтроля не превратило вас в педанта.
С детства вы проявляете интерес к общественной деятельности и стараетесь развивать организаторские способности и быть в центре событий. В 13 лет начинается период, в течение которого вы становитесь более добросовестным и разборчивым и больше внимания уделяете профессионализму.
В возрасте 43 лет вы достигаете поворотного момента: особое значение приобретают связи в обществе и партнерство. Раскрываются ваши творческие способности, пробуждается интерес к музыке, живописи и литературе. В возрасте 73 лет усиливается значение вопросов, связанных с глубокими душевными изменениями и преобразованиями.
Пусть не только день рожденья,
Каждый день как праздник будет,
Счастье в щечку поцелует,
Навсегда тебя полюбит!
Пусть здоровье будет крепким,
Чтоб о нем не вспоминать,
Пусть всегда найдутся силы
Жить, творить, любить, мечтать!
С днем рожденья! Не стареть,
Не грустить и не болеть,
Не страдать от ерунды,
Не испытывать нужды,
А счастливо улыбаться,
Только в радости купаться
Я желаю в этот день!
Пусть удача, словно тень,
За тобою рядом ходит
И здоровье не подводит.
Теплоты, любви и ласки!
Я тебе желаю сказки!
Тебе желаю в день рождения
Проблемы растоптать ногой.
Побольше денег и везения,
Поменьше боли головной!
Глаза горят пусть ярче солнца,
Испепеляя всех врагов,
Чтоб жизнь была не «как придется»,
А шла проложенной тропой!
Все мысли пусть материальны —
Будь то машина иль утюг.
И план по жизни — гениальный,
Побольше радости вокруг!
Желаю бодрости в делах!
Пусть дарит жизнь подарки
Желаю искорки в глазах,
Пусть будет праздник ярким!
Пусть льется песня день за днем,
Не знает сердце грусти,
Весельем будет полон дом,
А счастье не отпустит.
Любви, здоровья и тепла,
Удачи безграничной,
Друзей хороших и добра.
И сундучок наличных!
С днем рожденья поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтобы сбывались все мечты,
И всех радовала ты!
Красоты тебе и ласки,
И жилось чтобы, как в сказке,
В доме пусть будет достаток,
А в делах всегда порядок!
Спешу поздравить с днем рожденья
И много счастья пожелать!
Улыбки, радость и везенье
От жизни в полной мере брать.
Любви огромной, море денег
И целый карнавал друзей,
Прекрасных, лёгких сновидений
И долгих-долгих жизни дней.
Чтоб больше было мигов милых
И меньше — за судьбу тревог,
Чтоб ангел чистый белокрылый
Берёг душевный твой мирок.
Пожелаю в день рожденья
Никогда не унывать.
Смехом, радостью, весельем
Заряжать и заражать.
Богатырского здоровья,
Света, мира и любви,
Долгих лет, сбывались чтобы
Сокровенные мечты.
Пусть удача, как собачка,
Будет век тебе верна.
А богатством и достатком
Дом, семья и жизнь полна.
С днем рождения поздравляю!
И от всей души желаю
Вдохновения, счастья, света
И хорошего бюджета.
Пусть не станут огорчением
Маленькие невезения.
И вся жизнь — лишь путь к успеху,
Слезы — только лишь от смеха.
Чтобы отдыхать, мечтать
Даже просто наблюдать,
Песни петь под костерок,
И для счастья сто дорог.