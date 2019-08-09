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Поздравление с днем рождения 9 августа: открытки

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Поздравление с днем рождения 9 августа: открытки
09:25 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Вы родились 9 августа, знак зодиака Лев. Совмещая вдохновение и энтузиазм с усердной работой, вы сможете достичь финансовой обеспеченности.

Интуиция, воображение и прагматизм — таковы лишь некоторые из качеств, связанные с вашей датой рождения. Вы, как правило, уверенны, обаятельны, великодушны и очень восприимчивы.

Хотя деньги никогда не будут для вас главной проблемой, вам следует уделить серьезное внимание материальным ценностям и развить ответственность, чтобы извлечь действительную пользу из открывающихся перед вами возможностей.

Вас отличают социальная направленность, дружелюбие, общительность и забота о благополучии других. У вас много знакомых, которых вы поддерживаете и одобряете. 

Наиболее одухотворенные из тех, кто родился в этот день, являются истинными гуманистами, отдающими свое время и силы благородным поступкам и работе в благотворительных организациях. 

Но будьте осторожны, чтобы чувство долга и самоконтроля не превратило вас в педанта. 

С детства вы проявляете интерес к общественной деятельности и стараетесь развивать организаторские способности и быть в центре событий. В 13 лет начинается период, в течение которого вы становитесь более добросовестным и разборчивым и больше внимания уделяете профессионализму.

В возрасте 43 лет вы достигаете поворотного момента: особое значение приобретают связи в обществе и партнерство. Раскрываются ваши творческие способности, пробуждается интерес к музыке, живописи и литературе. В возрасте 73 лет усиливается значение вопросов, связанных с глубокими душевными изменениями и преобразованиями.

 

Пусть не только день рожденья,

Каждый день как праздник будет,

Счастье в щечку поцелует,

Навсегда тебя полюбит! 

Пусть здоровье будет крепким,

Чтоб о нем не вспоминать,

Пусть всегда найдутся силы

Жить, творить, любить, мечтать! 

С днем рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть,

Не страдать от ерунды,

Не испытывать нужды,

А счастливо улыбаться,

Только в радости купаться

Я желаю в этот день!

Пусть удача, словно тень,

За тобою рядом ходит

И здоровье не подводит.

Теплоты, любви и ласки!

Я тебе желаю сказки!

Тебе желаю в день рождения

Проблемы растоптать ногой.

Побольше денег и везения,

Поменьше боли головной! 

Глаза горят пусть ярче солнца,

Испепеляя всех врагов,

Чтоб жизнь была не «как придется»,

А шла проложенной тропой! 

Все мысли пусть материальны —

Будь то машина иль утюг.

И план по жизни — гениальный,

Побольше радости вокруг! 

Желаю бодрости в делах!

Пусть дарит жизнь подарки

Желаю искорки в глазах,

Пусть будет праздник ярким! 

Пусть льется песня день за днем,

Не знает сердце грусти,

Весельем будет полон дом,

А счастье не отпустит. 

Любви, здоровья и тепла,

Удачи безграничной,

Друзей хороших и добра.

И сундучок наличных!

С днем рожденья поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтобы сбывались все мечты,

И всех радовала ты! 

Красоты тебе и ласки,

И жилось чтобы, как в сказке,

В доме пусть будет достаток,

А в делах всегда порядок!

Спешу поздравить с днем рожденья

И много счастья пожелать!

Улыбки, радость и везенье

От жизни в полной мере брать. 

Любви огромной, море денег

И целый карнавал друзей,

Прекрасных, лёгких сновидений

И долгих-долгих жизни дней. 

Чтоб больше было мигов милых

И меньше — за судьбу тревог,

Чтоб ангел чистый белокрылый

Берёг душевный твой мирок.

Пожелаю в день рожденья

Никогда не унывать.

Смехом, радостью, весельем

Заряжать и заражать. 

Богатырского здоровья,

Света, мира и любви,

Долгих лет, сбывались чтобы

Сокровенные мечты. 

Пусть удача, как собачка,

Будет век тебе верна.

А богатством и достатком

Дом, семья и жизнь полна. 

С днем рождения поздравляю!

И от всей души желаю

Вдохновения, счастья, света

И хорошего бюджета. 

Пусть не станут огорчением

Маленькие невезения.

И вся жизнь — лишь путь к успеху,

Слезы — только лишь от смеха. 

Чтобы отдыхать, мечтать

Даже просто наблюдать,

Песни петь под костерок,

И для счастья сто дорог.

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