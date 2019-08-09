Красивые поздравления со свадьбой на 9 августа

Свадьба - слияние любящих сердец, одно из самых серьезных событий в жизни всякого индивидума.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей — родителей.

Считается, что в этот торжественный день на небе зажигаются звезды надежд и мечтаний молодых, а все, что пожелалось молодым от чистого сердца, обязательно сбудется.

Поздравления

Когда люди друг с другом встречаются

И душа замирает внутри,

За спиною у них появляются

Невесомые крылья любви.

Всех влюбленных хранят от падения.

Сплетены как ажурная нить.

Очень важно, набравшись терпения,

Эти крылья навек сохранить.

Пожелаю вам мира и радости,

Чтобы жизнь ваша долгой была,

И трепещут пускай без усталости

За спиною два легких крыла.

Пусть будет ваш союз счастливым,

Живет пусть долгие года.

Не ссорьтесь, будьте терпеливы

И не ревнуйте никогда.

Вы на доверии постройте

Всю жизнь совместную свою.

А эту истину усвойте,

Чтоб сохранить навек семью.

Мои примите поздравления:

Хочу вам в браке пожелать

Согласия, радости и счастья,

А вот обид совсем не знать.

Желаю вам любви бескрайней,

В которой верность, чистота.

Всегда друг другу доверяйте,

И все приложится тогда.

Пусть для вас сияет солнце,

Звезды светят пусть для вас.

Золотые ваши кольца

Не снимайте ни на час.

Вы друг другу уступайте,

Пусть вас ссоры обойдут.

Радуйтесь, детей рожайте,

Создавайте свой уют.

Счастье свято берегите.

Мир, любовь вам да совет!

Рука об руку идите

Много-много зим и лет.

Желаю вам счастливых дней,

Жене — с годами быть мудрей,

Хранить любовь свою всегда,

Как два влюбленных голубка,

А мужу — быть главой семьи,

Чтоб все невзгоды вы смогли

Плечом к плечу преодолеть,

В согласии вместе постареть,

Детей родить и воспитать,

Друг друга чаще целовать.

Совместной жизни каждый час

Пусть радует безумно вас.