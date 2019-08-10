Самые лучшие поздравления с днем рождения на 10 августа

Вы — интуитивная, изобретательная, оригинальная, честолюбивая личность с огромным потенциалом и лидерскими способностями.
Вы родились 10 августа, знак зодиака Лев. Поскольку вы разносторонни и обладаете множеством интересов, любите путешествовать и стремитесь к новым ощущениям, вам следует стараться не разбрасываться. Достичь желаемого можно с помощью концентрации сил, научившись не тратить попусту время.
Врожденный талант к организации публичных выступлений указывает на потенциал для достижения небывалых успехов. Вдохновенные идеи и объективное мышление часто помогают вам преодолевать склонность к разочарованию, нерешительности или беспокойству.
В своей готовности бороться с жизненными испытаниями остерегайтесь принимать сомнительные предложения и не думайте, что новые начинания решат все старые проблемы.
Вы обычно полагаетесь на здравый смысл, но способность видеть ситуации с разных сторон иногда вызывает у вас сомнения и смущение.
Также вас отличают трудолюбие и методичность, прагматический подход и прямота, говорящая об откровенности и справедливости.
В возрасте около 12 лет начинается период повышенного внимания к порядку, работе, профессионализму и решению практических проблем.
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!
Принимай поздравления с днем рождения!
Огромной радости желаю, вдохновенья.
Забудь про все обиды и ненастья,
Достатка я желаю, много счастья.
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки.
Крутейших планов, суперских идей,
Реальных целей и удачных дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.