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Самые лучшие поздравления с днем рождения на 10 августа

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Самые лучшие поздравления с днем рождения на 10 августа
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы талантливы, отличаетесь независимым и необычным подходом к жизни и сильной потребность в самовыражении.

Вы — интуитивная, изобретательная, оригинальная, честолюбивая личность с огромным потенциалом и лидерскими способностями. 

Вы родились 10 августа, знак зодиака Лев. Поскольку вы разносторонни и обладаете множеством интересов, любите путешествовать и стремитесь к новым ощущениям, вам следует стараться не разбрасываться. Достичь желаемого можно с помощью концентрации сил, научившись не тратить попусту время.

Врожденный талант к организации публичных выступлений указывает на потенциал для достижения небывалых успехов. Вдохновенные идеи и объективное мышление часто помогают вам преодолевать склонность к разочарованию, нерешительности или беспокойству.

В своей готовности бороться с жизненными испытаниями остерегайтесь принимать сомнительные предложения и не думайте, что новые начинания решат все старые проблемы.

Вы обычно полагаетесь на здравый смысл, но способность видеть ситуации с разных сторон иногда вызывает у вас сомнения и смущение.

Также вас отличают трудолюбие и методичность, прагматический подход и прямота, говорящая об откровенности и справедливости.

В возрасте около 12 лет начинается период повышенного внимания к порядку, работе, профессионализму и решению практических проблем.

 

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

 

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

 

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

 

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Трогательные поздравления с днем рождения

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

 

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

 

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!

Оригинальные поздравления с днем рождения

Принимай поздравления с днем рождения!

Огромной радости желаю, вдохновенья.

Забудь про все обиды и ненастья,

Достатка я желаю, много счастья.

Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.

Встреч неожиданных и самых ярких,

От близких чаще получать подарки.

Крутейших планов, суперских идей,

Реальных целей и удачных дней,

Успехов в жизни, преданных друзей.

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