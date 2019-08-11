Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа

Действие, вдохновение и творчество — таковы присущие вам качества.

Вы обладаете духом первооткрывателя и представляете собой интересное сочетание идеализма и стремления к деньгам и положению. Вас отличают обаяние и жизненная сила, дружелюбность и общительность.

Вы родились 11 августа, знак зодиака Лев. Судя по описанию окружающих, вы — оптимистичный экстраверт. Вы одновременно идеалистичны и практичны, и, обладая интуицией и изобретательностью, способны превращать мечты в реальность, а также преодолевать препятствия и удары судьбы.

Несмотря на решительность и целеустремленность, необходимо учиться искусству компромисса в личных взаимоотношениях и партнерстве.

Вы дружелюбны и предприимчивы, любите комфорт и удобства и часто ищете связей, помогающих в достижении успеха.

Страх перед нехваткой денег отрицательно влияет на ваши начинания, поэтому старайтесь не подчиняться своим материалистическим наклонностям.

С 11 лет начинается период потребности в практическом подходе к жизни, в постепенном приобретении профессиональных навыков и в более разборчивом отношении к силам и времени.

В возрасте 41 года наступает поворотный момент, побуждающий вас к усилению интереса к близким взаимоотношениям и знаменующий переход от практических соображений к более эстетическим. В 71 год начинается период эмоциональных перемен и преобразований.

Поздравления

Поздравляю с Днем рождения! Желаю исполнения самых невероятных и головокружительных желаний, ярких и незабываемых впечатлений, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, наполненными улыбками и счастьем. В общем, позитива во всем!

Поздравляю с днем рождения! В этот замечательный день желаю тебе крепкого здоровья, верных и преданных друзей, безграничного счастья, безразмерных доходов, сумасшедшей любви и побольше радостных дней! Хорошего тебе настроения и отличного праздника!

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Чудесный, солнечный человечек, я поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в любой день и в любую погоду у тебя всё будет замечательно, пусть всегда буду те, кому можно подарить свои крепкие объятия, пусть всегда будут те, кто наполнит твою жизнь светом счастья.

Поздравляю с днем рождения! В этот прекрасный день желаю, чтобы сказочная птица счастья принесла на своем хвосте удачу, огромный запас здоровья, сил и энергии, хорошее настроение и все жизненные блага. Пусть все изменения, которые происходят в жизни, будут только к лучшему! Пусть каждый день приносит новые и радостные открытия, а окружающие люди будут всегда добрыми и отзывчивыми.

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С днем рождения! Я желаю тебе, чтобы всё, на что направлены твои мысли и старания, непременно исполнялось! Люби, и пускай тебя любят! Энергия пусть бьет в тебе ключом, и пусть каждый момент и каждая встреча будут наполнены неизгладимыми впечатлениями и небывалыми красками! Хочу пожелать триумфа, смелости, благосклонности фортуны, истинных друзей и невероятных событий!

С днем рождения! Пусть твой дом наполняет счастье и тепло, твою душу — гармония и спокойствие. В сердце пускай живет любовь, в мыслях — позитив. Пусть судьба преподносит яркие подарки и радостные события, а в жизни всегда будет хорошая погода!

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От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

Поздравляю с днем рождения! Но желать тебе здоровья и счастья, думаю, не стоит, так как все уже давно этого пожелали, и это обязательно будет! Я пожелаю тебе, чтобы у тебя было то, что именно тебе нужно. То, чего хочешь ты и только ты! Ведь только ты знаешь, что тебе нужно для самого главного — для счастья. С днем рождения!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.