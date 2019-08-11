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Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе

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Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе
10:52 Сегодня Телеграф

Курбан Байрам (или Ид уль-Адха) — это исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности.

Хадж — пятый столп Ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза байрам, то есть на 10 день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман. Длится он на протяжении 3–4 дней.

Суть праздника заключается в принесении жертвы в долине Мина. Однако не все мусульмане могут совершить паломничество в Мекку в связи, с чем мусульманскими канонами предписывается исполнять главную часть обряда везде, где оказался мусульманин.

Согласно сюжету из Корана, патриарх Ибрахим попытался принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. За эту добродетельность и преданность Бог вознаградил Ибрахима, послав ему для этой цели барашка.

Курбан Байрам начинают праздновать с самого утра. Совершив омовение и надев новую одежду, мусульманин отправляется в мечеть на утреннюю молитву. После завершения намаза верующие возвращаются к себе, где хором поют славославие Аллаху. Затем мусульмане отправляются на специальную площадку или в мечеть, где мулла произносит проповедь. По завершению проповеди участники посещают кладбище, где молятся за усопших. Вернувшись домой, приступают к обряду жертвоприношения.

Правила праздника предписывают угощать всех, а в первую очередь бедных. В следующие после праздника дни необходимо посещать родственников и друзей.

Поздравления

В Курбан Байрам вас поздравляю,

Желаю мира и тепла,

Аллах пускай вам помогает,

Душа добром будет полна.

Пускай ваш дом богатым будет,

Живут в нем радость и успех,

Беда обходит стороною,

Звучит счастливый, звонкий смех.

Поздравляю со священным праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы все самые лучшие помыслы и добрые намеренья сопровождали твой путь весь год. Пусть не только этот повод, а и множество других способствуют объединению и сплочению твоей большой семьи. Желаю мира, процветания и светлых надежд!

Курбан Байрам — великий праздник,

С ним поздравляю я тебя!

И пожеланий много разных

Тебе дарю сегодня я:

Пусть счастье постучится в дом,

А в сердце пусть любовь сияет,

Душа наполнится теплом,

Всех своим светом озаряя!

Поздравляю с праздником Курбан Байрама и от души хочу пожелать счастливой и благополучной жизни, в которой твоё сердце всегда будет готово пожертвовать чем-либо во имя света и любви, добра и чести. Пусть твой путь озаряет яркое солнце надежды, пусть твои искренние молитвы непременно будут услышаны, пусть наградой за твоё милосердие и самоотверженность станет крепкое здоровье всей семьи и достаток в твоём доме.

Курбан Байрам наступил,

Праздник великий и столь долгожданный,

Желаю, чтоб на все хватало сил,

Чтоб каждый день по-своему богатый.

Гармонии тебе, твоей семье,

Достатка, счастья, процветанья,

Чтоб места не было беде,

И чтоб царило пониманье!

В светлый праздник Курбан Байрам

Пожелаем мы мира вам.

Пожелаем покоя на сердце

И для счастья открытой дверцы.

Пускай сердце ни о чём не тревожится,

А уют и богатство множатся,

В вашем доме царит добро,

Будет радостно и тепло.

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019

Желаю исполнения всех ваших самых чистых надежд. Пускай Аллах поможет вам осуществить все ваши желания. Пускай вместе с праздником, смехом и радостью в ваши дома войдет здоровье, счастье, достаток, свет, любовь и благополучие. Желаю, чтобы ваши молитвы всегда были честными и услышанными. С праздником Курбан Байрам!

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