Поздравления со свадьбой на 11 августа: стихи и открытки

Свидетели, родители и крестные родители — люди, которым на свадьбе уж точно не убежать от публичного выступления. Этим людям стоит заранее продумать свои поздравления на свадьбу.
Мы подготовили для вас самые красивые, нежные и добрые поздравления со свадьбой в стихах и открытках.
Поздравления
Пусть будет ваш союз счастливым,
Живет пусть долгие года.
Не ссорьтесь, будьте терпеливы
И не ревнуйте никогда.
Вы на доверии постройте
Всю жизнь совместную свою.
А эту истину усвойте,
Чтоб сохранить навек семью.
Вы уже не просто пара,
Вы — счастливая семья,
Долгих лет в любви, согласии
Пожелаю нынче я.
Нежность пусть и понимание
С вами по тропе идут,
В доме будет пусть достаток,
Смех детей, добро, уют.
Пусть рутина не затянет,
Пусть романтика живет,
Страсти вам и вдохновения,
Пусть, ребята, вам везет.
Сегодня сложилась Ваша семья,
Теперь Вы едины — Вы муж и жена!
Живите красиво, в ладу и достатке.
Желаю найти Вам детишек на грядке.
Мечтайте, творите, цените друг друга.
Семья — это лучший друг и подруга!
Ваш дом стороной пусть обходят ненастья.
Здоровья, удачи, семейного счастья.
В глаза друг другу посмотрите
И, крепко за руки держась,
По жизненной тропе идите,
Храня в сердцах живую страсть.
Пусть в доме правят поцелуи
И часто слышится «Люблю»,
Пусть стороной обходят бури
Вашу счастливую семью.
На небесах давно уже решили,
Что лучшей пары им не подобрать.
И ангелы-хранители спешили
Вас узами семейными связать.
Поэтому так радостно сегодня
Всем тем, кто вами очень дорожит.
Дай Бог вам много лет счастливой жизни!
Пусть ваш союз он бережно хранит!