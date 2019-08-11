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Поздравления со свадьбой на 11 августа: стихи и открытки

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Поздравления со свадьбой на 11 августа: стихи и открытки
16:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Бракосочетание — это объединение любящих сердец, одно из значительных происшествий в судьбе каждого человека.

Свидетели, родители и крестные родители — люди, которым на свадьбе уж точно не убежать от публичного выступления. Этим людям стоит заранее продумать свои поздравления на свадьбу.

Мы подготовили для вас самые красивые, нежные и добрые поздравления со свадьбой в стихах и открытках.

Поздравления

Пусть будет ваш союз счастливым,

Живет пусть долгие года.

Не ссорьтесь, будьте терпеливы

И не ревнуйте никогда.

Вы на доверии постройте

Всю жизнь совместную свою.

А эту истину усвойте,

Чтоб сохранить навек семью.

Вы уже не просто пара,

Вы — счастливая семья,

Долгих лет в любви, согласии

Пожелаю нынче я.

Нежность пусть и понимание

С вами по тропе идут,

В доме будет пусть достаток,

Смех детей, добро, уют.

Пусть рутина не затянет,

Пусть романтика живет,

Страсти вам и вдохновения,

Пусть, ребята, вам везет.

Сегодня сложилась Ваша семья,

Теперь Вы едины — Вы муж и жена!

Живите красиво, в ладу и достатке.

Желаю найти Вам детишек на грядке.

Мечтайте, творите, цените друг друга.

Семья — это лучший друг и подруга!

Ваш дом стороной пусть обходят ненастья.

Здоровья, удачи, семейного счастья.

В глаза друг другу посмотрите

И, крепко за руки держась,

По жизненной тропе идите,

Храня в сердцах живую страсть.

Пусть в доме правят поцелуи

И часто слышится «Люблю»,

Пусть стороной обходят бури

Вашу счастливую семью.

На небесах давно уже решили,

Что лучшей пары им не подобрать.

И ангелы-хранители спешили

Вас узами семейными связать.

Поэтому так радостно сегодня

Всем тем, кто вами очень дорожит.

Дай Бог вам много лет счастливой жизни!

Пусть ваш союз он бережно хранит!

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