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Понедельник, 12.08.2019
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Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа

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Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
07:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Вы — волевой и решительный, с неугомонным и напористым характером, помогающим вам поступать по-своему, способны быстро оценивать людей и ситуации.

Вы — честолюбивая, творческая и настойчивая личность с сильно развитой интуицией, жизненной энергией и реалистическими взглядами на будущее.

Вы родились 12 августа, знак зодиака Лев. Сохраняя беспристрастность, вы сможете преодолеть склонность к перепадам настроения. Вы дружелюбны и общительны, поскольку в желании достичь успеха и обеспеченности стремитесь к одобрению со стороны окружающих.

Вы — отважная и мужественная, энергичная личность с жаждой признания, стабильности и обеспеченности. Однако, несмотря на сострадание и отзывчивость, вы бываете авторитарны и властны, и эту раздвоенность характера необходимо привести в равновесие.

Отличаясь гордостью и чувством собственного достоинства, вы чувствительны к критике в свой адрес. Необходимо развивать более здравое отношение к ней, чтобы не быть столь ранимым.

С детства вы общительны и дружелюбны. В возрасте 10 лет начинается период, в течение которого вы становитесь практичнее и разборчивее, а также плодотворнее.

В 40 лет особое значение для вас приобретают личные отношения, усиливается интерес к красоте, гармонии и спокойствию.

В этот период вас может привлечь литературная деятельность, искусство, музыка или нетрадиционная медицина. В возрасте 70 лет начинается период эмоциональной потребности в глубоких переменах и преобразованиях.

 

Хочу поздравить с днем рождения!

Желаю горести не знать.

Здоровья лишь тебе, веселья

И никогда не унывать!

 

Пусть неприятности дорогу

Забудут в дом твой навсегда,

А беды, горести, тревоги

Не посещают никогда.

 

Пусть в жизни будет много света,

Удачи движется поток.

Пусть жизнь твоя цветет, как лето,

Струится счастье, как песок.

Мы поздравляем с днем рожденья

И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,

Идти вперед, не унывать!

 

Здоровья, смеха и успеха,

Чудес, подарков, красоты,

Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!

 

Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.

Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!

Оригинальные поздравления с днем рождения

Душа чтоб пела и смеялась,

А сердце верило в мечту.

Чтоб счастье вовсе не кончалось,

А взор твой видел красоту.

 

Чтоб исполнялись все желанья —

Всё, что задумано тобой.

Успехов в каждом начинании,

Веселья в день рожденья твой!

Яркого солнца, тепла и улыбок

Тебе в день рожденья хочу пожелать!

Свой жизненный путь пройти без ошибок,

Почаще смеяться, побольше мечтать!

 

Богатства, любви, вдохновения, мудрости,

Прекрасных моментов желаю тебе,

И пусть стороною обходят все трудности,

Давая дорогу счастливой судьбе!

Желаю крепкого здоровья,

Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,

Тепла и света, доброты.

 

Пускай все беды и невзгоды

Твой дом обходят стороной,

А холода и непогоды

Не нарушают твой покой.

 

Твой день рожденья — это праздник,

Начало нового пути.

И в этот день, волшебный, ясный,

Желаю счастье обрести!

Пусть исполнятся все желания,

Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания

И заботы, внимания, любви.

 

А в душе и в доме — уюта.

И достатка, великих красот.

И поддержки друзей, и совета,

И еще покорения высот!

Самые лучшие поздравления с днем рождения

От всей души в твой день рождения

Тебе хотим мы пожелать:

Побольше радостных мгновений

И никогда не унывать.

 

Здоровья — крепкого, как камень;

Любви — прекрасной, как цветок;

Друзей надежных самых-самых

И денег полный кошелек.

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