Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа

Вы — честолюбивая, творческая и настойчивая личность с сильно развитой интуицией, жизненной энергией и реалистическими взглядами на будущее.
Вы родились 12 августа, знак зодиака Лев. Сохраняя беспристрастность, вы сможете преодолеть склонность к перепадам настроения. Вы дружелюбны и общительны, поскольку в желании достичь успеха и обеспеченности стремитесь к одобрению со стороны окружающих.
Вы — отважная и мужественная, энергичная личность с жаждой признания, стабильности и обеспеченности. Однако, несмотря на сострадание и отзывчивость, вы бываете авторитарны и властны, и эту раздвоенность характера необходимо привести в равновесие.
Отличаясь гордостью и чувством собственного достоинства, вы чувствительны к критике в свой адрес. Необходимо развивать более здравое отношение к ней, чтобы не быть столь ранимым.
С детства вы общительны и дружелюбны. В возрасте 10 лет начинается период, в течение которого вы становитесь практичнее и разборчивее, а также плодотворнее.
В 40 лет особое значение для вас приобретают личные отношения, усиливается интерес к красоте, гармонии и спокойствию.
В этот период вас может привлечь литературная деятельность, искусство, музыка или нетрадиционная медицина. В возрасте 70 лет начинается период эмоциональной потребности в глубоких переменах и преобразованиях.
Хочу поздравить с днем рождения!
Желаю горести не знать.
Здоровья лишь тебе, веселья
И никогда не унывать!
Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом твой навсегда,
А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.
Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть жизнь твоя цветет, как лето,
Струится счастье, как песок.
Мы поздравляем с днем рожденья
И от души спешим желать
Лишь счастья, радости, везенья,
Идти вперед, не унывать!
Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,
И пусть все сбудутся мечты!
Чтобы всегда водился в доме
С деньгами толстый кошелек.
Дела всегда чтоб — на подъеме,
А от работы — только прок!
Душа чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечту.
Чтоб счастье вовсе не кончалось,
А взор твой видел красоту.
Чтоб исполнялись все желанья —
Всё, что задумано тобой.
Успехов в каждом начинании,
Веселья в день рожденья твой!
Яркого солнца, тепла и улыбок
Тебе в день рожденья хочу пожелать!
Свой жизненный путь пройти без ошибок,
Почаще смеяться, побольше мечтать!
Богатства, любви, вдохновения, мудрости,
Прекрасных моментов желаю тебе,
И пусть стороною обходят все трудности,
Давая дорогу счастливой судьбе!
Желаю крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Твой дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают твой покой.
Твой день рожденья — это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаю счастье обрести!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!
От всей души в твой день рождения
Тебе хотим мы пожелать:
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья — крепкого, как камень;
Любви — прекрасной, как цветок;
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек.