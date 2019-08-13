Медовый Спас 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе для родных и близких

Медовый Cпас в 2018 году православные, как и каждый год, отмечают 14 августа.

И в этот день доброго и светлого праздника поздравьте всех дорогих вам людей теплыми словами поздравлений и пожеланий с Медовым Спасом.

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.

***

Медок янтарный так и манит,

Чарует нежный аромат.

Мы нынче первый Спас встречаем,

И радуется стар и млад.

Пусть будет жизнь такой же сладкой,

Пусть праздник дом ваш посетит,

Всю грусть прогонит без остатка.

И всех Господь благословит!

С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

***

Медовое утро и спас наступает,

Маком и медом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у Вас кошельки.

Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,

И щедрость родных Вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас медиком сладким.

Поздравления в стихах с Медовым Спасом

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

***

В медовый спас желаем жизни сладкой,

Как мед душистый с пасеки лесной,

В душе – покоя, в помыслах порядка,

Для сердца – радости, и мира над землей.

Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,

Легка, воздушна, до краев полна

Прохладной мяты, меда аромата

И терпкого искристого вина.