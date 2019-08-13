Медовый Спас 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе для родных и близких

И в этот день доброго и светлого праздника поздравьте всех дорогих вам людей теплыми словами поздравлений и пожеланий с Медовым Спасом.
Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!
***
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.
***
Медок янтарный так и манит,
Чарует нежный аромат.
Мы нынче первый Спас встречаем,
И радуется стар и млад.
Пусть будет жизнь такой же сладкой,
Пусть праздник дом ваш посетит,
Всю грусть прогонит без остатка.
И всех Господь благословит!
С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.
***
Медовое утро и спас наступает,
Маком и медом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас медиком сладким.
Поздравления в стихах с Медовым Спасом
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
***
В медовый спас желаем жизни сладкой,
Как мед душистый с пасеки лесной,
В душе – покоя, в помыслах порядка,
Для сердца – радости, и мира над землей.
Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,
Легка, воздушна, до краев полна
Прохладной мяты, меда аромата
И терпкого искристого вина.