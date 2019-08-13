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Нежные поздравления с днем свадьбы на 13 августа

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Нежные поздравления с днем свадьбы на 13 августа
16:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мы подготовили для вас самые красивые, нежные и добрые поздравления со свадьбой своими словами.

День свадьбы - это торжественное событие, которое очень часто случается только раз в жизни и посвящается соединению сердец двух любящих.

В этот день молодые находятся в центре всеобщего внимания, получая не только поздравления от близких и друзей, но и благословление от самых родных для них людей - родителей.

Поздравления

Сегодня знаменательный день — день вашей свадьбы! Пронесите воспоминания об этом ярком событии через всю жизнь, радуйтесь вместе, переживайте вместе, будьте друг другу надежной опорой, идите по жизненному пути рука об руку, берегите и уважайте друг друга! Желаю вам семейного уюта, благополучия, вечной любви и долгой, счастливой совместной жизни!

У вас теперь семья, дорогие мои, и совершенно другая жизнь — счастливая, красивая, но и с большой ответственностью! Поздравляю вас и желаю, чтобы вы были счастливы от того, что вы вместе, что вы нужны друг другу! Пусть в вашей семье главным правилом на все годы станут правила любви, терпения и уступчивости, а также понимания и поддержки! Пусть не увянет чувство, которое сегодня буйно цветет, а со временем вырастет в большое дерево, приносящее хорошие и добрые плоды! Не уставайте говорить друг другу о любви и делами подтверждайте свои слова!

Поздравляем с самым счастливым днем в вашей жизни. Сегодня день рождения новой семьи. Желаем, чтобы она с каждым днем становилась только крепче и росла с годами. Пусть ваша семья будет основана на взаимопонимании, поддержке, нежности и безграничной любви. А все преграды, которые неизбежны на жизненном пути, сделают вас только мудрее и сплоченней.

Дорогие молодожены! Я искренне желаю вам самого большого, простого земного счастья! Пусть каждый ваш день начинается и заканчивается улыбкой радости и благодарения судьбы за свою дорогую, внимательную, любящую и любимую половинку! Пусть между вами не будет размолвок и недомолвок, а только желание всегда прийти на помощь, обнять, поддержать и очень сильно и преданно любить друг друга! Пусть будут долгими и солнечными ваши дни, а потом семья увеличится втрое и счастья станет во сто раз больше!

Дорогие молодожены! Сегодня день рождения вашей семьи. Я от всей души хочу пожелать вам долгой и безоблачной совместной жизни. Пусть ваша любовь с годами усиливается и крепнет. Уважайте и берегите друг друга, дарите ласку и заботу. Будьте счастливы!

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