Трогательные поздравления с Днем рождения на 14 августа

Вы родились 14 августа, знак зодиака Лев. Вы восприимчивы к окружающей обстановке и наиболее счастливы в состоянии активности и творчества.

Вы прагматичны и трудолюбивы, обладаете здравым смыслом и творческим мышлением, что обеспечивает успех и процветание. Вы от природы талантливы и общительны, с чудесной и притягательной индивидуальностью, уверенностью в своих знаниях и сильно развитой интуицией.

Тем не менее, чтобы реализовать свой природный потенциал, вам, возможно, необходимо преодолеть склонность к эмоциональной неуверенности или к чрезмерной чувствительности.

Несмотря на присущие вам великодушие и сострадание, вы можете проявлять нетерпимость к невежеству и глупости и не скрывать своего раздражения. Отличаясь независимостью мышления, вы, как правило, не приветствуете вмешательства со стороны, что говорит о свойственном вам упрямстве.

Сочетание интуиции и логики открывает вам дорогу к власти, а в общении проявляется в умении выдвигать яркие и убедительные аргументы.

Доверяя этим качествам и прислушиваясь к внутреннему голосу, вы получите преимущество над другими. Вы тверды и решительны и предпочитаете действовать с умом, тогда как природное любопытство вдохновляет вас на исследования новых территорий.

В возрасте 8 лет начинается период внимания к практичности и порядку и более разборчивого отношения к своему времени и силам.

Другой переломный момент происходит в 38 лет, побуждая вас к развитию скрытых музыкальных, артистических или литературных талантов. Вы начинаете уделять больше внимания личным отношениям.

В возрасте 68 лет наступает еще один переломный момент, придающий особое значение эмоциональному преобразованию и личной власти.

От всей души желаю счастья

И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,

Побольше радостных побед.

Желаю больше улыбаться,

Года бегут вперед — и пусть:

В душе — навеки восемнадцать,

И сердце не затронет грусть.

Поздравляю тебя с днем рождения!

И желаю вселенского счастья,

Жить в любви, доброте, наслаждении

И с бедой никогда не встречаться.

В океане из смеха и радости

Каждый день, непременно, купаться,

Чтобы жизнь была яркой и сладостной,

И успех не надумал кончаться.

Чтобы все исполнялись желания,

И удача бы рядом бежала,

Был достаток, тепло, понимание,

И всего в этой жизни хватало!

Тебе желаю в день рожденья

Невероятного везенья,

Любви, здоровья и успеха,

Улыбок, искреннего смеха,

Веселья, счастья без предела

И бодрости души и тела!

Заботы близких, уваженья

И всех желаний исполненья!

Желаю тебе счастья и удачи,

Не только в день рожденья, а всегда.

Здоровья крепкого, дорог по жизни гладких,

Любви большой на долгие года.

Пускай с карьерой будет все в порядке,

Исполнится заветная мечта.

Достатка тебе, дружбы настоящей.

И стороной обходит пусть беда.

Смеха, радости и счастья,

Море солнца и тепла!

Чтоб без бед и без ненастья

Жизнь твоя всегда была.

Чтоб удача и везенье

Охраняли твой порог,

Заполняло чтоб веселье

В доме каждый уголок!

Желаю эмоций, волшебных мгновений,

Возможностей новых, живых приключений.

Друзей изумительных, добрых, надежных,

Задач интересных, решений несложных.

Желаю здоровья, достойных зарплат,

Бесчисленных встреч, счастливейших дат.

Целей уверенных, планов изящных,

Рядом людей, да простых, настоящих.

Поздравляю с днем рождения!

Пусть счастье окружает вас,

А жизнь будет полна везения,

Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.

Пусть на душе будет светло,

Пусть будет много доброты!

Желаю радости, успеха,

Здоровья крепкого вагон,

Центнер любви, три тонны смеха,

Моментов счастья — миллион,

Событий ярких, интересных,

Друзей, проверенных в делах,

Эмоций светлых и чудесных.

И волшебства не только в снах!