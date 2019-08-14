Лучшие короткие поздравления со свадьбой на 14 августа

Поздравления с днем свадьбы звучат зачастую однообразно и лаконично.Хотя суть они отражают, ведь их смысл поздравить жениха и невесту и пожелать молодоженам благополучия. Только всегда на свадьбе найдутся люди, которые удивят гостей и молодоженов красноречивостью, чувством юмора или оригинальным тостом. Если же природа не наделила Вас острым умом, на помощь придут готовые тексты, которыми пестрит Всемирная паутина.
Поздравления
Живите в достатке, в любви, в понимании,
Почаще дарите друг другу внимание.
Пусть будет семья ваша счастьем объята,
Любовью, удачей и лаской богата!
Любите друг друга, очаг берегите
И теплые чувства чрез годы несите.
Пусть верность, поддержка, семейное счастье
Укроют от бурь вас в любые ненастья.
Желаю счастливо вам жить,
Друг друга уважать, ценить.
Любви, добра вам понимания
И самых светлых пожеланий.
С вашей свадьбой поздравляю,
Счастья я семье желаю,
Жить в гармонии всегда,
Вам богатства и добра!
Желаю радости невесте,
Очаг семейный согревать.
А жениху — отваги, чести,
Любить жену и защищать.