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Четверг, 15.08.2019
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Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа

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Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Именинник в день рождения заслуживает лучших и трогательных слов!

  • 1

     Если у вас нет возможности (или желания) позвонить подруге и поздравить ее с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.

     

    Желаю радоваться жизни

    И исполнять свои мечты.

    А мир пусть будет живописным —

    Таким, как только хочешь ты.

    Успеха, вечного везенья!

    Всего-всего! И с днем рожденья!

  • 2

    Желаю чаще улыбаться,

    Смеяться, жизнью наслаждаться.

    Здоровья, счастья и тепла!

    И с днем рождения тебя!

  • 3

    Желаю много светлых дней,

    Надежных, преданных друзей,

    Достатка, счастья, вдохновения,

    Любви, удачи, настроения.

  • 4

    Пусть в жизни будет все отлично,

    Тепло, светло и гармонично,

    Здоровья твердого, успеха,

    Побольше радости и смеха!

  • 5

    Пусть в жизни будет больше ярких красок,

    Приятных встреч, уютных вечеров.

    Пусть каждый день проходит не напрасно,

    А дарит, счастье, радость и любовь!

  • 6

    Будь счастливей всех на свете,

    Всех прекрасней на планете.

    Счастья, радости, добра!

    С днем рождения тебя!

  • 7

    С днем рожденья поздравляю!

    Жить в достатке я желаю.

    Мира, счастья, доброты,

    Пусть исполнятся мечты.

  • 8

    С днем рождения! Силы и здоровья,

    Долгих лет, успеха и везения,

    Мирного, душевного покоя

    И мечты заветной исполнения!

  • 9

    Я желаю в день рождения

    Счастья, радости, везения,

    Сил, здоровья и любви,

    Чтоб сбылись мечты твои.

  • 10

    Пусть сердце радостью наполнится

    И все желания исполнятся.

    И будет все: удача и везенье,

    Любовь, здоровье, счастье.

    С днем рожденья!

Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения

Трогательные поздравления с Днем рождения

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