Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа

Если у вас нет возможности (или желания) позвонить подруге и поздравить ее с именинами, то можно просто отправить красивое поздравление с Днем рождения в прозе или стихах. Постарайтесь подобрать слова, которые бы максимально подошли конкретному человеку, учитывая его род деятельности, желания и стремления.
Желаю радоваться жизни
И исполнять свои мечты.
А мир пусть будет живописным —
Таким, как только хочешь ты.
Успеха, вечного везенья!
Всего-всего! И с днем рожденья!
Желаю чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днем рождения тебя!
Желаю много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения.
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит, счастье, радость и любовь!
Будь счастливей всех на свете,
Всех прекрасней на планете.
Счастья, радости, добра!
С днем рождения тебя!
С днем рожденья поздравляю!
Жить в достатке я желаю.
Мира, счастья, доброты,
Пусть исполнятся мечты.
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
Я желаю в день рождения
Счастья, радости, везения,
Сил, здоровья и любви,
Чтоб сбылись мечты твои.
Пусть сердце радостью наполнится
И все желания исполнятся.
И будет все: удача и везенье,
Любовь, здоровье, счастье.
С днем рожденья!