Лучшие поздравление с днем рождения в стихах на 16 августа

Вы обаятельны и дружелюбны, наделены острым и проницательным умом и, несмотря на кажущуюся бесстрастность и задумчивость, впечатлительны и идеалистичны.
Вы родились 16 августа, знак зодиака Лев. Вы самоуверенны, решительны, прагматичны и интуитивны, обладаете независимым мышлением, убедительной речью и способностью быстро и точно улавливать смысл идей.
Несмотря на жизнелюбие, предприимчивость и смелость, вам также свойственны беспокойство и вспыльчивость.
Потребность в одобрении и признании объясняет вашу любовь находиться на публике. Если вас что-то по-настоящему вдохновляет, вы, несмотря на обычную серьезность, можете быть восторженным и непосредственным.
В возрасте 6 лет начинается период повышенного внимания к практичности и созданию правильной и эффективной системы в работе.
В 36 лет наступает переломный момент, придающий особое значение личным отношениям и развитию скрытых артистических, художественных или литературных талантов.
В возрасте 66 лет изменяется ваше отношение к личной власти и возникает потребность в обновлении, а также усиливается интуиция.
С днем рождения поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
С днем рожденья поздравляю
И от всей души желаю
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаю
И еще раз поздравляю!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Пожелаю в день рожденья,
Чтоб сбывались все мечты.
Было чудным настроенье.
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желанья,
Улыбались небеса,
Оправдались ожиданья,
И искрились чтоб глаза
От любви, от счастья, смеха.
Жизни долгой и чудес.
А в работе лишь успеха,
Чтоб подняться до небес.
В кошельке купюр приятных,
Отпуск длинный у морей.
Перспектив невероятных,
Гениальнейших идей!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Я желаю от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляю с днём рождения!