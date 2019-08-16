Лучшие поздравление с днем рождения в стихах на 16 августа

Учитесь доверять интуиции и преодолевайте склонность подавлять и властвовать.

Вы обаятельны и дружелюбны, наделены острым и проницательным умом и, несмотря на кажущуюся бесстрастность и задумчивость, впечатлительны и идеалистичны.

Вы родились 16 августа, знак зодиака Лев. Вы самоуверенны, решительны, прагматичны и интуитивны, обладаете независимым мышлением, убедительной речью и способностью быстро и точно улавливать смысл идей.

Несмотря на жизнелюбие, предприимчивость и смелость, вам также свойственны беспокойство и вспыльчивость.

Потребность в одобрении и признании объясняет вашу любовь находиться на публике. Если вас что-то по-настоящему вдохновляет, вы, несмотря на обычную серьезность, можете быть восторженным и непосредственным.

В возрасте 6 лет начинается период повышенного внимания к практичности и созданию правильной и эффективной системы в работе.

В 36 лет наступает переломный момент, придающий особое значение личным отношениям и развитию скрытых артистических, художественных или литературных талантов.

В возрасте 66 лет изменяется ваше отношение к личной власти и возникает потребность в обновлении, а также усиливается интуиция.

С днем рождения поздравляю

И желаю день за днем

Быть счастливее и ярче,

Словно солнце за окном.

Пожелаю я здоровья,

Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!

Пусть деньжат будет побольше,

Путешествий и любви.

Чашу полную заботы,

Мира, света, красоты!

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящем.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

С днем рожденья поздравляю

И от всей души желаю

Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!

Пусть что хочется — случится,

Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды!

В доме пусть царит порядок,

В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаю

И еще раз поздравляю!

Поздравляем с днем рожденья!

Желаем радостных мгновений.

Побольше света и тепла,

Улыбок, счастья и добра.

Здоровья крепкого, везенья,

Любви, удачи, настроенья.

Больших побед на все года,

Успеха в жизни навсегда.

Пожелаю в день рожденья,

Чтоб сбывались все мечты.

Было чудным настроенье.

Доброты и красоты.

Чтоб свершались все желанья,

Улыбались небеса,

Оправдались ожиданья,

И искрились чтоб глаза

От любви, от счастья, смеха.

Жизни долгой и чудес.

А в работе лишь успеха,

Чтоб подняться до небес.

В кошельке купюр приятных,

Отпуск длинный у морей.

Перспектив невероятных,

Гениальнейших идей!

Счастья, радости, здоровья,

Мира, нежности с любовью,

Процветать и долго жить

Я желаю от души!

Всех чудес, что есть на свете,

Доброты, тепла и света,

Волшебства и вдохновения —

Поздравляю с днём рождения!